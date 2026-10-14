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Cô gái khiến Trấn Thành công khai khen “em đẹp lắm”: Cựu sinh viên RMIT, từng chạm mốc 60kg bây giờ nhan sắc thế nào

| | Lifestyle

Cô gái này sinh năm 1999, quê ở miền Tây, và nhan sắc thì chuẩn nàng thơ.

Đó là Ngọc Xuân (SN 1999, quê Đồng Tháp)! Cô nổi tiếng từ khi học chuyên ngành truyền thông ở RMIT với nhan sắc thanh thuần, đường nét nhẹ nhàng, và trong trẻo. Sau khi bước chân vào showbiz Việt, cô gái sinh năm 1999 càng được biết đến rộng rãi hơn, đặc biệt qua hình tượng nàng thơ trên màn ảnh.

Ngọc Xuân

Đến Trấn Thành còn từng công khai khen ngợi.

Theo đó, vào khoảng tháng 10/2024, Trấn Thành đăng tải một bài viết dài trên Facebook cá nhân, chia sẻ cảm nhận về Ngày xưa có một chuyện tình. Ngọc Xuân lúc này là nữ chính Miền của bộ phim đã để lại bình luận cảm ơn, nam đạo diễn đã phản hồi trực tiếp, dành lời khen cho cả nhan sắc lẫn diễn xuất của cô.

“Em đẹp lắm! Và diễn rất đằm thắm và chững chạc”, Trấn Thành bình luận công khai.

Trấn Thành công khai khen ngợi nhan sắc Ngọc Xuân. Ảnh chụp màn hình.

Visual cô Miền trong Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình.

Nhiều người cũng phải công nhận nhan sắc không điểm chê của Ngọc Xuân. Cô sở hữu gương mặt sáng, đường nét hài hòa, đôi mắt có hồn cùng vẻ đẹp thanh thuần, nhẹ nhàng. Không cần trang điểm quá cầu kỳ hay theo đuổi phong cách sắc sảo, Ngọc Xuân vẫn dễ tạo thiện cảm nhờ diện mạo trong trẻo, mang nét dịu dàng đặc trưng. Ngọc Xuân còn được nhiều người ví như “Triệu Lệ Dĩnh phiên bản Việt” nhờ những đường nét có nhiều điểm tương đồng với mỹ nhân Hoa ngữ.

Thậm chí, có thời điểm cân nặng của Ngọc Xuân chạm mốc 60kg thì nhan sắc vẫn “đỉnh chóp”.

Điều này được người đẹp chia sẻ công khai trên mạng xã hội vào khoảng tháng 4 năm nay. Gương mặt khi cân nặng chạm mốc 60kg của Ngọc Xuân trông đầy đặn hơn, kết hợp mái tóc ngắn và phong cách ăn mặc đời thường, có phần cá tính.

Vẻ ngoài Ngọc Xuân lúc chạm mốc 60kg.

Vào tháng 8 vừa qua, cô thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh trong trang phục áo tấc màu đỏ, kết hợp mái tóc ngắn, Ngọc Xuân khen visual không góc chết, vóc dáng của cô cũng có vẻ như đang dần lấy lại được body.

Gần đây, Ngọc Xuân cũng xuất hiện tại các hoạt động quảng bá cho Bò Sữa Bay - bộ phim có cô đảm nhận vai nữ chính San. Để phù hợp với nhân vật, cô từng chủ động đề xuất cắt tóc ngắn, lấy cảm hứng tạo hình từ Anne Hathaway trong Interstellar. Mái tóc mới cũng mang đến cho Ngọc Xuân diện mạo trẻ trung, cá tính hơn so với hình ảnh nàng thơ quen thuộc.

Nhan sắc hiện tại của Ngọc Xuân.

Có thể thấy Ngọc Xuân không đóng khung bản thân trong một phong cách duy nhất. Khi xuất hiện với vẻ dịu dàng, trong trẻo, cô mang đến cảm giác nàng thơ quen thuộc; lúc chuyển sang mái tóc ngắn và trang phục cá tính, diện mạo lại có thêm nét hiện đại, phóng khoáng. Dù thay đổi phong cách, những đường nét hài hòa cùng thần thái tự nhiên vẫn giúp cô giữ được dấu ấn riêng.

Ngoài các hoạt động liên quan đến phim ảnh, Ngọc Xuân cũng xuất hiện tại một số sự kiện, tham gia chụp ảnh thời trang và quảng cáo. Qua những lần xuất hiện, cô cho thấy sự linh hoạt trong cách làm mới hình ảnh, khi nữ tính, nhẹ nhàng, lúc lại trẻ trung và có phần nổi loạn. Có lẽ cũng chính sự đa dạng ấy khiến mỗi lần Ngọc Xuân xuất hiện với diện mạo mới, công chúng lại có thêm điều để chú ý, thay vì chỉ nhớ đến cô qua hình tượng nàng thơ trên màn ảnh.

Một số hình ảnh khác của Ngọc Xuân:

Ảnh: IGNV.

Theo Trần Hà

Phụ Nữ Mới

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