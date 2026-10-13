Nữ NSƯT SN 1984 dạy con về tiền, ngỡ ngàng khi con trai nói thẳng 1 chuyện

Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như NSƯT Ốc Thanh Vân, Lâm Vỹ Dạ… Tại chương trình tuần này, Ốc Thanh Vân tiếp tục đưa các con đi cùng để các bé trực tiếp gặp gỡ những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Ốc Thanh Vân

Cô nói: "Theo tôi, việc được nghe những câu chuyện có thật và tận mắt chứng kiến cuộc sống của các bạn đồng trang lứa giúp các con tôi có thêm góc nhìn về cuộc sống từ đó biết trân trọng những gì mình đang có và học cách sẻ chia.

Từ cách giáo dục ấy, tôi cũng chú trọng dạy các con sử dụng tiền hợp lý. Việc trẻ yêu thích một món đồ là điều bình thường và cha mẹ vẫn có thể đáp ứng. Tuy nhiên, điều quan trọng là giúp con biết cân nhắc món đồ đó có thực sự cần thiết hay không.

Tôi từng đặt ra những mục tiêu để các con phấn đấu và xem món đồ yêu thích như một phần thưởng. Theo thời gian, các con tôi dần hình thành thói quen cân nhắc trước mỗi quyết định mua sắm mà không cần mẹ phải nhắc nhở.

Có một điều tôi vô cùng xúc động là con trai tôi nói sau này sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để mua đồ cho mẹ, thay vì chỉ nghĩ đến những món đồ dành cho bản thân. Với tôi, những thay đổi nhỏ trong suy nghĩ của các con cho thấy các bé đang dần biết quan tâm đến người khác và có trách nhiệm hơn với cách sử dụng tiền".

Dương Hồng Phúc

Về phía mình, MC Dương Hồng Phúc chia sẻ: "Là cha của hai con, trong đó con đầu lòng từng mắc bệnh tim bẩm sinh, tôi từng trải qua không ít khó khăn trong quá trình chăm sóc, nuôi con khôn lớn. Chính trải nghiệm ấy khiến tôi càng thấu hiểu giá trị của tình thân và nhiều lần không kìm được nước mắt khi gặp những em nhỏ sớm mất cha, mất mẹ.

Mỗi lần dẫn dắt chương trình, tôi luôn cố gắng lắng nghe và chia sẻ với các nhân vật. Tôi mong sự quan tâm của nghệ sĩ và cộng đồng có thể phần nào bù đắp những thiếu thốn mà các em đang trải qua, để các em cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương trên hành trình trưởng thành".