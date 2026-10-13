Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ NSƯT SN 1984 dạy con về tiền, ngỡ ngàng khi con trai nói thẳng 1 chuyện

| | Lifestyle

"Có một điều tôi vô cùng xúc động là con trai tôi nói sau này sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để mua đồ cho mẹ...", nữ NSƯT chia sẻ.

Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như NSƯT Ốc Thanh Vân, Lâm Vỹ Dạ… Tại chương trình tuần này, Ốc Thanh Vân tiếp tục đưa các con đi cùng để các bé trực tiếp gặp gỡ những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Nữ NSƯT SN 1984 dạy con về tiền, ngỡ ngàng khi con trai nói thẳng 1 chuyện- Ảnh 1.

Ốc Thanh Vân

Cô nói: "Theo tôi, việc được nghe những câu chuyện có thật và tận mắt chứng kiến cuộc sống của các bạn đồng trang lứa giúp các con tôi có thêm góc nhìn về cuộc sống từ đó biết trân trọng những gì mình đang có và học cách sẻ chia.

Từ cách giáo dục ấy, tôi cũng chú trọng dạy các con sử dụng tiền hợp lý. Việc trẻ yêu thích một món đồ là điều bình thường và cha mẹ vẫn có thể đáp ứng. Tuy nhiên, điều quan trọng là giúp con biết cân nhắc món đồ đó có thực sự cần thiết hay không.

Tôi từng đặt ra những mục tiêu để các con phấn đấu và xem món đồ yêu thích như một phần thưởng. Theo thời gian, các con tôi dần hình thành thói quen cân nhắc trước mỗi quyết định mua sắm mà không cần mẹ phải nhắc nhở.

Có một điều tôi vô cùng xúc động là con trai tôi nói sau này sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để mua đồ cho mẹ, thay vì chỉ nghĩ đến những món đồ dành cho bản thân. Với tôi, những thay đổi nhỏ trong suy nghĩ của các con cho thấy các bé đang dần biết quan tâm đến người khác và có trách nhiệm hơn với cách sử dụng tiền".

Nữ NSƯT SN 1984 dạy con về tiền, ngỡ ngàng khi con trai nói thẳng 1 chuyện- Ảnh 2.

Dương Hồng Phúc

Về phía mình, MC Dương Hồng Phúc chia sẻ: "Là cha của hai con, trong đó con đầu lòng từng mắc bệnh tim bẩm sinh, tôi từng trải qua không ít khó khăn trong quá trình chăm sóc, nuôi con khôn lớn. Chính trải nghiệm ấy khiến tôi càng thấu hiểu giá trị của tình thân và nhiều lần không kìm được nước mắt khi gặp những em nhỏ sớm mất cha, mất mẹ.

Mỗi lần dẫn dắt chương trình, tôi luôn cố gắng lắng nghe và chia sẻ với các nhân vật. Tôi mong sự quan tâm của nghệ sĩ và cộng đồng có thể phần nào bù đắp những thiếu thốn mà các em đang trải qua, để các em cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương trên hành trình trưởng thành".

Theo Tùng Ninh

Thanh Niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có đèo dài 20 km, đỉnh cao nhất tới 1.400 m đang được nghiên cứu làm tuyến cáp treo mới: Xung quanh bao bọc bởi rừng già và núi đá, đường lên hiện tại quanh co, hiểm trở

Việt Nam có đèo dài 20 km, đỉnh cao nhất tới 1.400 m đang được nghiên cứu làm tuyến cáp treo mới: Xung quanh bao bọc bởi rừng già và núi đá, đường lên hiện tại quanh co, hiểm trở Nổi bật

Việt Nam có 1 “ngôi làng Pháp” nằm ở độ cao 1.487m, mát mẻ quanh năm: Từng 6 năm liên tiếp thắng giải “hàng đầu châu Á”

Việt Nam có 1 “ngôi làng Pháp” nằm ở độ cao 1.487m, mát mẻ quanh năm: Từng 6 năm liên tiếp thắng giải “hàng đầu châu Á” Nổi bật

Ca sĩ quê Ninh Bình cưới con gái đại gia miền Tây: Xây biệt thự 500m² đẹp như resort, vợ vẫn chê 5 thứ

Ca sĩ quê Ninh Bình cưới con gái đại gia miền Tây: Xây biệt thự 500m² đẹp như resort, vợ vẫn chê 5 thứ

09:14 , 13/10/2026
Thủ khoa Nhạc viện sắc vóc chấp 10 hoa hậu, ngày càng xinh đẹp được đại gia showbiz cưng chiều như bà hoàng

Thủ khoa Nhạc viện sắc vóc chấp 10 hoa hậu, ngày càng xinh đẹp được đại gia showbiz cưng chiều như bà hoàng

08:50 , 13/10/2026
Tình hình hiện tại của Công Phượng

Tình hình hiện tại của Công Phượng

08:46 , 13/10/2026
Một nữ sinh viên 22 tuổi có tài sản hơn 36.000 tỷ đồng

Một nữ sinh viên 22 tuổi có tài sản hơn 36.000 tỷ đồng

08:34 , 13/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên