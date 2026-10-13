Thủ khoa Nhạc viện sắc vóc chấp 10 hoa hậu, ngày càng xinh đẹp được đại gia showbiz cưng chiều như bà hoàng

Khi nhắc đến những ca sĩ có nền tảng chuyên môn cao của làng nhạc Việt, Bùi Lan Hương cũng là một cái tên không thể bỏ qua. Nữ ca sĩ từng đỗ Thủ khoa đầu vào chuyên ngành Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, sở hữu chất giọng đặc trưng cùng hành trình nghệ thuật nhiều dấu ấn.

Khi nhắc đến những ca sĩ có nền tảng chuyên môn cao của làng nhạc Việt, Bùi Lan Hương cũng là một cái tên không thể bỏ qua

Trước khi theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, Bùi Lan Hương từng theo học Đại học Ngoại thương. Tuy nhiên, niềm đam mê âm nhạc đã khiến cô quyết định rẽ hướng, lựa chọn con đường đào tạo bài bản thay vì tiếp tục theo đuổi lĩnh vực học tập ban đầu. Nữ ca sĩ thi đỗ Thủ khoa đầu vào chuyên ngành Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, một trong những cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp hàng đầu cả nước.

Bùi Lan Hương thi đỗ Thủ khoa đầu vào chuyên ngành Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Năm 2014, Bùi Lan Hương tốt nghiệp Á khoa chuyên ngành Thính phòng, Opera. Những kiến thức được tích lũy trong quá trình học tập trở thành hành trang quan trọng, góp phần định hình cách thể hiện của cô trong các sản phẩm âm nhạc sau này.

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong nước, Bùi Lan Hương tiếp tục sang Singapore theo học Thanh nhạc và Biểu diễn Jazz tại LASALLE College of the Arts. Môi trường học tập quốc tế mở ra cơ hội để nữ ca sĩ tiếp cận thêm những phương pháp đào tạo, tư duy biểu diễn và màu sắc âm nhạc đa dạng.

Sau khi tốt nghiệp Á khoa chuyên ngành Thính phòng, Opera, Bùi Lan Hương tiếp tục sang Singapore theo học Thanh nhạc và Biểu diễn Jazz tại LASALLE College of the Arts

Được đào tạo qua cả thanh nhạc cổ điển và jazz, Bùi Lan Hương dần định hình hướng đi riêng với dòng nhạc dream pop. Nữ ca sĩ gây ấn tượng bởi chất giọng trầm ấm, cách thể hiện phóng khoáng cùng khả năng truyền tải cảm xúc qua từng ca khúc. Bùi Lan Hương theo đuổi những giai điệu mơ màng, mang hơi hướng huyền bí, tạo nên dấu ấn khác biệt trong làng nhạc Việt.

Năm 2018, Bùi Lan Hương được đông đảo khán giả biết đến khi tham gia Sing My Song - Bài Hát Hay Nhất với hai ca khúc Mâu Thuẫn và Bùa Mê. Màu sắc âm nhạc khác biệt giúp cô tạo dấu ấn giữa nhiều gương mặt cùng thời. Cũng từ đây, danh xưng "nữ hoàng dream pop" dần gắn liền với tên tuổi nữ ca sĩ.

Bùi Lan Hương được mệnh danh là "nữ hoàng dream pop" của nhạc Việt

Cùng năm, Bùi Lan Hương phát hành album đầu tay Thiên Thần Sa Ngã, tiếp tục theo đuổi dòng nhạc đã lựa chọn. Dù không phải hướng đi dễ tiếp cận với số đông, cô vẫn kiên trì xây dựng phong cách riêng thông qua sáng tác, thể hiện và sản xuất âm nhạc.

Sau bước ngoặt tại Sing My Song – Bài Hát Hay Nhất, Ngày Chưa Giông Bão trở thành một trong những sản phẩm nổi bật nhất trong sự nghiệp của Bùi Lan Hương. Ca khúc do Phan Mạnh Quỳnh sáng tác, được sử dụng trong bộ phim Người Bất Tử của đạo diễn Victor Vũ. Giai điệu da diết, ca từ giàu hình ảnh kết hợp với chất giọng ma mị giúp bài hát tiếp cận đông đảo khán giả, đưa tên tuổi nữ ca sĩ vượt ra ngoài nhóm người nghe yêu thích dream pop.

Ngày Chưa Giông Bão - Bùi Lan Hương

Không dừng lại ở ca hát, Bùi Lan Hương còn thử sức với diễn xuất khi đảm nhận vai danh ca Khánh Ly trong phim điện ảnh Em Và Trịnh năm 2022. Vai diễn giúp cô mở rộng hoạt động nghệ thuật sang lĩnh vực mới và mang về giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.

Đến Chị Đẹp Đạp Gió 2024, nữ ca sĩ tiếp tục làm mới hình ảnh khi thể hiện khả năng trình diễn, vũ đạo và phối hợp cùng các nghệ sĩ khác trên sân khấu. Từ một giọng ca theo đuổi dòng nhạc tương đối kén người nghe, Bùi Lan Hương từng bước tiếp cận thêm nhiều khán giả, đồng thời giữ lại chất riêng đã làm nên tên tuổi.

Bùi Lan Hương có nhiều sự thay đổi về hình ảnh và cá tính âm nhạc sau khi tham gia Chị Đẹp Đạp Gió

Không chỉ được chú ý bởi giọng hát và nền tảng chuyên môn, Bùi Lan Hương còn gây ấn tượng với diện mạo sắc sảo, cổ điển. Đôi mắt sâu, mái tóc dài cùng thần thái có phần lạnh lùng tạo nên hình ảnh bí ẩn, phù hợp với thế giới âm nhạc huyền ảo mà cô theo đuổi.

Những năm gần đây, phong cách của nữ ca sĩ có sự thay đổi rõ nét. Bùi Lan Hương vẫn giữ nét ma mị đặc trưng nhưng ngày càng cởi mở với những tạo hình quyến rũ, táo bạo. Cô thường lựa chọn các thiết kế ôm sát, xẻ cao hoặc có chi tiết cắt khoét để tôn vóc dáng khi xuất hiện tại sự kiện. Thậm chí, khán giả từng hài hước nhận xét Bùi Lan Hương có visual "đẹp chấp 10 Hoa hậu".

Nhan sắc Bùi Lan Hương ngày càng thăng hạng

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình cảm của Bùi Lan Hương cũng nhận được sự quan tâm của công chúng. Nữ ca sĩ có mối quan hệ với đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, người hơn cô 11 tuổi. Cả hai được cho là bắt đầu hẹn hò từ năm 2019 nhưng giữ kín chuyện riêng tư trong nhiều năm, trước khi chính thức công khai vào tháng 6/2023.

Nguyễn Quang Dũng là đạo diễn đứng sau nhiều dự án điện ảnh được chú ý tại Việt Nam. Một số bộ phim anh thực hiện đạt doanh thu đáng kể, như Tháng Năm Rực Rỡ với khoảng 85 tỷ đồng và Tiệc Trăng Máu với khoảng 155 tỷ đồng tại phòng vé. Những thành tích này góp phần tạo nên hình ảnh một đạo diễn thành công về mặt thương mại, đồng thời khiến anh đôi khi được khán giả gọi là "đại gia" trong showbiz.

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình cảm của Bùi Lan Hương cũng nhận được sự quan tâm của công chúng khi công khai hẹn hò cùng Nguyễn Quang Dũng

Sau khi chia sẻ chuyện tình cảm, Bùi Lan Hương không ngần ngại thể hiện sự gắn bó với bạn trai. Cặp đôi thường dành cho nhau những lời nói thân mật, đồng thời giữ cách ứng xử khá kín đáo trước truyền thông. Việc cùng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật cũng tạo nên sự đồng điệu nhất định giữa hai người.

Từ mối quan hệ đồng nghiệp đến tình yêu kéo dài nhiều năm, Bùi Lan Hương và Nguyễn Quang Dũng dần trở thành một trong những cặp đôi được quan tâm của showbiz Việt. Cả hai vẫn duy trì sự gắn bó, đồng hành trong cuộc sống và công việc, dù chưa công bố kế hoạch kết hôn cụ thể.

Bùi Lan Hương không ngần ngại thể hiện sự gắn bó với bạn trai

Sở hữu nền tảng âm nhạc bài bản, danh xưng "nữ hoàng dream pop", dấu ấn ở lĩnh vực điện ảnh cùng nhan sắc ngày càng mặn mà, Bùi Lan Hương đang cho thấy hình ảnh trưởng thành sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Không bó hẹp bản thân trong một vai trò, nữ ca sĩ liên tục thử sức ở những lĩnh vực mới, đồng thời duy trì màu sắc âm nhạc riêng. Cùng với chuyện tình bên đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, hành trình của Bùi Lan Hương cho thấy nhiều chuyển biến đáng chú ý cả trong sự nghiệp lẫn cuộc sống cá nhân.

Ảnh: FBNV