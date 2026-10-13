Tình hình hiện tại của Công Phượng

Nguyễn Công Phượng (SN 1995, Nghệ An) là một trong những cầu thủ nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Trưởng thành từ Học viện HAGL JMG, anh cùng những đồng đội như Xuân Trường, Văn Toàn, Tuấn Anh tạo nên sức hút lớn trong màu áo U19 Việt Nam, trước khi tiếp tục góp mặt ở U23 và đội tuyển quốc gia.

Trong sự nghiệp, Công Phượng từng có cơ hội thi đấu tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Bỉ. Sau nhiều năm trải nghiệm môi trường bóng đá trong và ngoài nước, năm 2024, anh trở về Việt Nam khoác áo CLB Bình Phước, sau này mang tên CLB Trường Tươi Đồng Nai.

Hiện tại, ở tuổi 31, Công Phượng vẫn tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp trong màu áo CLB Thành phố Đồng Nai - tên gọi mới của CLB Trường Tươi Đồng Nai.

Công Phượng là một trong những cầu thủ nhận được nhiều sự yêu mến của người hâm mộ bóng đá Việt Nam

Giành chức vô địch Giải hạng Nhất hậu chấn thương

Nửa đầu năm 2026 đánh dấu giai đoạn có nhiều biến động trong sự nghiệp của Công Phượng. Sau thời gian phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, tiền đạo sinh năm 1995 dần trở lại sân cỏ và có những đóng góp quan trọng trong hành trình chinh phục chức vô địch Giải hạng Nhất của Trường Tươi Đồng Nai.

Ngày 16/5, Công Phượng gây chú ý khi ghi bàn ngay trong trận tái xuất gặp Đại học Văn Hiến. Anh được HLV Nguyễn Việt Thắng tung vào sân ở phút 78. Chỉ ít phút sau, Công Phượng thực hiện cú đá phạt trực tiếp đẹp mắt, đưa bóng vào góc cao khung thành đối phương, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội nhà. Bàn thắng này càng có ý nghĩa khi anh vừa trải qua quãng thời gian điều trị chấn thương.

Chưa đầy một tuần sau, ngày 22/5, Công Phượng tiếp tục ghi dấu ấn trong trận gặp CLB TP.HCM tại vòng 20 Giải hạng Nhất. Dù không xuất phát trong đội hình chính, anh vẫn tạo ra sự khác biệt khi được tung vào sân trong hiệp hai. Phút 78, Công Phượng phá bẫy việt vị, băng xuống tâng bóng qua đầu thủ môn đối phương, ghi bàn thắng duy nhất giúp Đồng Nai giành trọn 3 điểm.

Phong độ của tiền đạo quê Nghệ An tiếp tục được thể hiện trong cuộc đối đầu với Long An ngày 30/5 - trận đấu có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu thăng hạng của Trường Tươi Đồng Nai. Công Phượng vào sân từ ghế dự bị và góp dấu giày vào cả ba bàn thắng, với một pha lập công cùng hai tình huống kiến tạo. Chung cuộc, Đồng Nai đánh bại Long An 3-0, chính thức vô địch Giải hạng Nhất quốc gia 2025–2026 trước một vòng đấu và giành quyền lên chơi tại V-League.

Sau khi mùa giải khép lại, ngày 6/6, Công Phượng chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân. Nam cầu thủ viết: "Hành trình hai năm tại Hạng Nhất đã xong! Mục tiêu đã đạt được. Hình ảnh trái ngược giữa hai mùa giải!".

Trong bài chia sẻ, anh cũng đồng thời nhắc đến những nỗ lực trong suốt hành trình vừa qua và gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đã đồng hành cùng đội bóng. Những chia sẻ này xuất hiện sau hai mùa giải Công Phượng cùng các đồng đội theo đuổi mục tiêu trở lại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Bài chia sẻ của cầu thủ Công Phượng vào ngày 6/6 (Ảnh FBNV)

Trở lại V-League sau 1.400 ngày, ghi bàn thắng đầu tiên tại mùa giải mới

Sau chức vô địch Giải hạng Nhất, Công Phượng bước vào mùa giải 2026–2027 cùng CLB Thành phố Đồng Nai. Đây cũng là lần đầu tiên anh trở lại thi đấu tại V-League sau gần bốn năm.

Ngày 4/9/2026, Công Phượng được tung vào sân ở phút 60 trong trận gặp Thể Công Viettel. Đây là lần đầu tiên tiền đạo sinh năm 1995 xuất hiện tại V-League sau đúng 1.400 ngày, kể từ trận đấu cuối cùng cho HAGL vào ngày 4/11/2022.

Ở lần trở lại này, Công Phượng còn được tin tưởng trao băng đội trưởng CLB Thành phố Đồng Nai. Tuy nhiên, màn tái xuất của anh chưa trọn vẹn khi đội nhà thất bại 0-2 trước Thể Công Viettel.

Hai vòng đấu tiếp theo trong tháng 9, Đồng Nai tiếp tục để thua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0-1 và Công an Hà Nội 0-3. Sau ba trận đầu tiên tại V-League 2026–2027, đội bóng chưa giành được điểm số và cũng chưa ghi được bàn.

Công Phượng hiện vẫn đang tiếp tục sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp (Ảnh FBNV)

Sau ba trận đầu tiên chưa thể giành chiến thắng tại V-League, CLB Thành phố Đồng Nai có màn trình diễn khởi sắc khi bước vào đấu trường Cúp Quốc gia. Ngày 6/10 vừa qua, trong trận gặp Bình Minh Sài Gòn tại vòng loại Cúp Quốc gia 2026–2027, Công Phượng ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 53, góp phần giúp đội nhà giành chiến thắng chung cuộc 4-3 và giành quyền vào vòng 1/8.

Như vậy, sau giai đoạn gặp khó khăn vì chấn thương, Công Phượng đã có một số dấu ấn đáng chú ý trong năm 2026. Từ những bàn thắng quan trọng giúp Đồng Nai vô địch Giải hạng Nhất đến việc trở lại V-League và đảm nhận vai trò đội trưởng, anh vẫn đang tiếp tục hành trình thi đấu chuyên nghiệp.

Bên ngoài sân cỏ, Công Phượng có cuộc sống khá kín tiếng bên bà xã Tô Ngọc Viên Minh và con trai. Cặp đôi kết hôn vào năm 2020, đón con đầu lòng năm 2021 và từng có thời gian cùng sinh sống tại Nhật Bản khi nam cầu thủ khoác áo Yokohama FC. Những năm gần đây, cả hai không thường xuyên chia sẻ chuyện riêng tư trên mạng xã hội.

Ở tuổi 31, dù không còn xuất hiện thường xuyên trong màu áo đội tuyển Việt Nam như trước, Công Phượng vẫn tiếp tục gắn bó với bóng đá chuyên nghiệp. Những dấu ấn trong năm 2026 cho thấy tiền đạo quê Nghệ An đang bước vào một giai đoạn mới của sự nghiệp, với trách nhiệm đội trưởng tại CLB Thành phố Đồng Nai và mục tiêu tiếp tục khẳng định mình ở sân chơi V-League.