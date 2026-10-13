Nữ diễn viên hạng A ly hôn bí mật không cho cả nước biết suốt 7 năm, cảnh tượng cô gặp vợ mới của chồng cũ khiến netizen ngớ người

Sáng 12/10, tờ 163 đưa tin, nữ diễn viên đình đám Trung Quốc - Diêm Ni vừa nhận lời tham gia 1 cuộc phỏng vấn để quảng bá cho bộ phim mới mang tên Hoạt Sắc Sinh Hương. Tại đây, cô đã chia sẻ những thông tin gây xôn xao liên quan tới mối quan hệ với chồng cũ - Trâu Vĩ.

Được biết, Diêm Ni quen biết Trâu Vĩ qua sự giới thiệu của người quen và tiến tới hôn nhân vào năm 1996. Trong thời gian còn chung sống, Diêm Ni hạ sinh được 1 cô con gái cho Trâu Vĩ. Đáng tiếc, cuộc hôn nhân này lại không có được cái kết đẹp. Cả 2 quyết định ly hôn, nguyên nhân đến từ nhiều phía. Đầu tiên, việc Diêm Ni quanh năm vắng nhà để đi quay phim đã khiến cho vợ chồng cô ít có thời gian bên nhau và tình cảm giữa 2 người cũng dần trở nên nguội lạnh. Ngoài ra, kỳ vọng của Diêm Ni - Trâu Vĩ về cuộc sống gia đình cũng khác biệt. Cuối cùng, họ quyết định chia tay trong hòa bình, không hề trách móc hay đổ lỗi cho đối phương.

Chính Trâu Vĩ chủ động đề nghị ly hôn, lựa chọn ra đi tay trắng, để lại toàn bộ nhà cửa, tiền tiết kiệm và quyền nuôi con gái cho Diêm Ni. Giao hẹn duy nhất giữa 2 người đó là sau khi Diêm Ni nổi tiếng tuyệt đối không được nhắc đến tên Trâu Vĩ ở các sự kiện công khai nhằm bảo vệ cuộc sống và công việc trong cơ quan nhà nước của anh này. Những năm qua, Diêm Ni vẫn luôn giữ đúng lời hứa này, chưa từng làm trái với giao ước. Hậu ly hôn, Trâu Vĩ tái hôn kín tiếng, sống cuộc đời bình lặng của 1 người bình thường và vẫn thường xuyên gặp gỡ cô con gái chung với Diêm Ni.

Đáng nói, Diêm Ni - Trâu Vĩ thực ra đã ly hôn từ năm 2004. Nhưng mãi đến năm 2011, chuyện này mới được công khai với truyền thông và khán giả. Điều đó đồng nghĩa với việc nữ minh tinh hạng A đã giấu nhẹm thông tin hôn nhân đổ vỡ với người hâm mộ trong suốt 7 năm trời.

Diêm Ni - Trâu Vĩ ly hôn bí mật, giấu kín chuyện này suốt 7 năm rồi mới chịu công khai. Ảnh: 163

Đặc biệt, trong buổi trò chuyện với truyền thông xứ Trung mới đây, Diêm Ni đã gây ngỡ ngàng khi tiết lộ rằng cô vẫn thường xuyên đến nhà chồng cũ để đánh bài trong bầu không khí vui vẻ. Nữ diễn viên còn nhấn mạnh, mình và chồng cũ - Trâu Vĩ từ lâu đã trở thành “người thân cả đời”. Trước đây khi đang quay phim ở Thượng Hải, chồng cũ thường xuyên mời Diêm Ni đến nhà chơi bài, cô cũng chẳng hề e ngại mà tới tận nơi.

Điều khiến mọi người không ngờ tới là lúc Diêm Ni tới chơi bài cùng chồng cũ, vợ mới của anh này cũng có mặt ở đó. Cô ấy chẳng những không tỏ ra ghen tuông mà ngược lại còn rất chu đáo chuẩn bị cả đồ ăn thức uống cho Diêm Ni dùng. Bầu không khí lúc đó vô cùng thoải mái và tự nhiên, chẳng hề có chút gượng gạo hay lúng túng nào.

Những chia sẻ mới đây của Diêm Ni đã khiến cho netizen xôn xao bàn tán. Ảnh: Weibo

Diêm Ni sinh năm 1971 tại Tây An, Thiểm Tây (Trung Quốc) trong 1 gia đình công nhân bình thường. Tuy nhiên, sau đó, gia đình nữ diễn viên chuyển tới gần xưởng phim Tây An. Được hun đúc trong không khí nghệ thuật, Diêm Ni bắt đầu yêu thích diễn xuất từ nhỏ. Khi trưởng thành, cô từng ghi danh vào một trường cao đẳng kế toán. Cho đến 2 năm sau, nữ diễn viên mới mạnh dạn từ bỏ con đường được gia đình định sẵn để theo đuổi nghệ thuật.

Thời gian đầu, Diêm Ni ít có cơ hội diễn xuất trên màn ảnh mà chủ yếu diễn kịch sân khấu. Theo Sohu, nữ diễn viên không có ngoại hình nổi bật, đồng thời chẳng có mối quan hệ tốt nên đã khiến cho sự nghiệp dậm chân tại chỗ trong khoảng thời gian dài. Phải đến năm 1999, cô mới có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong phim Gà Trống Gáy Vang, Gà Mái Đẻ Trứng. Sau đó, Diêm Ni xuất hiện trong các phim như Kiếm Hiệp Tự, Câu Chuyện Trong Bếp, Xe Tốc Hành Mạnh Mẽ và dần trở nên nổi tiếng với hình tượng nữ diễn viên hài duyên dáng.

Bước ngoặt đến khi Diêm Ni được mời tham gia diễn vai Đông Tương Ngọc trong phim Võ Lâm Ngoại Truyện. Bộ phim đạt thành công vang dội, trở thành 1 trong những tác phẩm kinh điển. Vai diễn bà chủ quán trọ thông minh hài hước cũng là 1 trong những vai diễn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp Diêm Ni.

Tới năm 2009 với bộ phim truyền hình Gió Bắc Thổi, Diêm Ni giành được 6 giải thưởng truyền hình quan trọng, trong đó có Phi Thiên 2009 và Kim Ưng 2010. Cũng trong năm 2009, cô còn được đạo diễn lớn Trương Nghệ Mưu mời hợp tác trong phim Tam Thương Phách Án Kinh Kỳ. Tác phẩm này được tham gia tranh giải tại LHP quốc tế Berlin. Ngoài ra, Diêm Ny còn có 6 lần được đề cử giải thưởng diễn xuất tại Bạch Ngọc Lan, chứng minh diễn xuất đa dạng, cuốn hút của bản thân.