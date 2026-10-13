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Vẻ đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba hút 20 triệu USD

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Địch Lệ Nhiệt Ba xứng danh "nữ hoàng thảm đỏ" của Trung Quốc. Các chỉ số truyền thông của Địch Lệ Nhiệt Ba khi tham gia Tuần lễ thời trang Paris tốt nhất trong giới giải trí Hoa ngữ, thu về tới 20 triệu USD.

Theo Sina, cuối tháng 9, Địch Lệ Nhiệt Ba tham dự show ra mắt bộ sưu tập Dior Xuân/Hè 2027 được tổ chức tại Paris, Pháp. Theo những số liệu công khai trên nền tảng phân tích Lefty, Địch Lệ Nhiệt Ba đã tạo ra giá trị truyền thông EMV (Earned Media Value) trên Weibo lên tới 20 triệu USD, đứng đầu trong số các nghệ sĩ Trung Quốc, tạo khoảng cách lớn so với những vị trí phía sau.

EMV (Earned Media Value) là giá trị truyền thông lan tỏa tự nhiên, thường được quy đổi thành tiền để ước tính mức độ chú ý mà một thương hiệu hoặc người nổi tiếng tạo ra trên các phương tiện truyền thông.

Năm 2026, độ hot trên Weibo của Paris Fashion Week cao gấp gần 2,7 lần Milan Fashion Week. Trong bảng xếp hạng các thương hiệu, Dior đứng ở vị trí số một và Địch Lệ Nhiệt Ba chính là ngôi sao gây sốt nhất.

Địch Lệ Nhiệt Ba không chỉ thu hút sự chú ý nhờ tạo hình thảm đỏ quyến rũ, cô còn tạo ra lượng thảo luận và giá trị truyền thông ấn tượng trên nền tảng Weibo.

Khi tham gia sự kiện của thương hiệu Dior, Địch Lệ Nhiệt Ba và Jisoo là hai ngôi sao duy nhất được đi xe thẳng vào bên trong sàn diễn. Cô là nghệ sĩ đầu tiên được thương hiệu đăng bài trên mạng xã hội.

Ngồi bên cạnh mỹ nhân Tân Cương là những nhân vật cấp cao của thương hiệu và tập đoàn LVMH. Truyền thông Trung Quốc bình luận sự tiếp đón Dior dành cho Địch Lệ Nhiệt Ba cao bậc nhất trong dàn khách mời, thể hiện địa vị thời trang vững chắc của người đẹp.

Hiện tại, Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những nữ nghệ sĩ nắm trong tay nhiều hợp đồng quảng cáo nhất giới giải trí Hoa ngữ. Khả năng tự biến mình thành tâm điểm chú ý của Nhiệt Ba được các thương hiệu yêu thích, phù hợp với nhu cầu quảng bá hình ảnh sản phẩm nhãn hàng.

Giá trị thương mại của Địch Lệ Nhiệt Ba luôn đứng tốp đầu, thậm chí vượt qua các đàn chị Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh. Các hợp đồng của cô cũng có giá trị cao khi trở thành người phát ngôn cho sản phẩm ở mức độ toàn cầu. Điều này giúp mỹ nhân Tân Cương dần trở thành biểu tượng sắc đẹp thế hệ mới của Trung Quốc.

Nhờ nhan sắc nổi bật, Địch Lệ Nhiệt Ba dần thay thế Phạm Băng Băng trở thành "nữ hoàng thảm đỏ" của Trung Quốc. Trong nhiều sự kiện, khi mỹ nhân Tân Cương không tham gia, khán giả còn cảm thấy thảm đỏ hôm đó chưa đủ thu hút.

Năm 2024, Địch Lệ Nhiệt Ba được được tạp chí Vogue bình chọn là ngôi sao châu Á duy nhất lọt vào danh sách "The best street style from the Paris Fashion Week SS2025 shows" (Phong cách đường phố đẹp nhất Tuần lễ thời trang Paris Xuân/Hè 2025).

Giá trị truyền thông của cô cũng liên tục đứng đầu trong số các nghệ sĩ Trung Quốc tham gia tuần lễ thời trang. Những thành tích này chứng minh tầm ảnh hưởng của Địch Lệ Nhiệt Ba trong giới thời trang.

Địch Lệ Nhiệt Ba chứng minh danh tiếng vững chắc trong giới thời trang.

Năm 2026, Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính phim điện ảnh Đội bóng đá nữ Thiếu Lâm với doanh thu vượt mốc 2,2 tỷ NDT. Chiến thắng này khai thông sự bế tắc trên con đường tiến lên màn ảnh rộng của nữ diễn viên.

Theo Sina, hiện tại là thời điểm "thịnh thế" của Địch Lệ Nhiệt Ba. Cô đạt được thành công ở cả hai mảng điện ảnh và thời trang. Mỹ nhân Tân Cương hai lần được Vogue chọn trở thành gương mặt trang bìa, giúp cô hoàn thành việc xuất hiện trên 5 tạp chí quan trọng nhất - thành tích mà ngoài Châu Đông Vũ, chưa có nghệ sĩ lứa 90 nào đạt được.

Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992, thuộc nhóm minh tinh được săn đón hàng đầu màn ảnh Hoa ngữ. Mỹ nhân Tân Cương nổi tiếng khi đóng Cổ kiếm kỳ đàm, Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa, Chẩm thượng thư, Em là niềm kiêu hãnh của anh, Trường ca hành...

Theo Minh Vũ

Tiền Phong

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