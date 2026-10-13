Phát hiện đỉnh núi cao 2.860 m ở Việt Nam, từng lạnh -5°C, mùa đông băng phủ trắng đẹp như trời Âu

Ở độ cao gần 3.000 m, đỉnh núi này vốn nổi tiếng với biển mây dày đặc, những triền cỏ và tầm nhìn rộng ra các dãy núi Tây Bắc. Nhưng vào những đợt không khí lạnh mạnh, cảnh vật có thể thay đổi hoàn toàn chỉ sau một đêm.

Cành cây, bụi cỏ, những tảng đá và mặt đất đồng loạt phủ trắng. Có thời điểm nhiệt độ xuống tới -5°C, biến vùng núi thành khung cảnh mùa đông hiếm gặp tại Việt Nam.

Đó là Lảo Thẩn, thuộc xã Y Tý, tỉnh Lào Cai, thường được gọi là "nóc nhà Y Tý".

Đỉnh núi từng lạnh -5°C, băng phủ từ độ cao 2.600 m

Một trong những đợt rét đáng chú ý nhất tại Lảo Thẩn xảy ra ngày 20/2/2022.

Theo TTXVN và Báo Lào Cai, lúc 7 giờ sáng, nhiệt độ khu vực Lảo Thẩn xuống -5°C. Băng giá phủ dày cây cối và mặt đất, đặc biệt tại những khu vực từ độ cao khoảng 2.600 m trở lên.

Những phiến đá, cỏ và cành cây vốn mang màu nâu xanh của vùng núi lập tức chuyển sang màu trắng bạc.

Đầu năm 2025, cảnh tượng tương tự tiếp tục xuất hiện. Chiều 11/1, nhiệt độ từ độ cao 2.600 m trở lên giảm xuống khoảng -3°C, khiến băng phủ trắng núi rừng.

Không chỉ riêng Lảo Thẩn, cả vùng Y Tý vào những đợt lạnh sâu cũng từng xuất hiện tuyết và băng trên đường, mái nhà và cây cối. Cổng thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai từng mô tả cảnh rừng nguyên sinh phủ tuyết trắng ở Y Tý mang vẻ lãng mạn "như trời Âu".

Tháng 1/2025, khi tuyết xuất hiện tại Y Tý, nhiều bản làng với nhà trình tường và những con đường quanh co cũng đồng loạt chuyển sang màu trắng, tạo nên cảnh tượng ít gặp ở Việt Nam.

Nơi nổi tiếng với biển mây ngay cả khi không có băng tuyết

Băng giá không phải lúc nào cũng xuất hiện. Nếu tới Lảo Thẩn mà không gặp nhiệt độ âm, du khách vẫn có thể tìm thấy một cảnh quan hoàn toàn khác.

Đỉnh núi được xem là một trong những điểm săn mây nổi tiếng của vùng Y Tý. Khi điều kiện thời tiết thuận lợi, biển mây trải rộng phía dưới, trong khi phần đỉnh nhô lên trên lớp mây trắng.

VietnamPlus từng ghi nhận cung trekking dài khoảng 16 km. Địa hình chủ yếu là đồi cỏ, cây bụi, một số đoạn dốc và khu vực nhiều gió.

Từ trên đỉnh, du khách có thể quan sát không gian núi non rộng lớn. Bình minh và hoàng hôn là hai thời điểm được nhiều người lựa chọn để săn ảnh, trong đó sáng sớm thường có khả năng gặp biển mây tốt hơn.

Lảo Thẩn vì thế được những người yêu trekking lựa chọn ngay cả ngoài mùa đông.

Leo Lảo Thẩn mất bao lâu?

Lịch trình phổ biến là 2 ngày 1 đêm.

Du khách thường bắt đầu hành trình từ khu vực Phìn Hồ. Ngày đầu leo tới lán nghỉ, ngủ lại qua đêm, sau đó thức dậy sớm vào ngày thứ hai để tiếp tục lên đỉnh ngắm bình minh.

Theo những ghi nhận về cung đường, phần lớn người có sức khỏe tương đối tốt có thể hoàn thành hành trình. Lảo Thẩn thường được đánh giá dễ tiếp cận hơn một số cung trekking dài và kỹ thuật cao khác ở Tây Bắc.

Tuy nhiên, "dễ" chỉ mang tính tương đối. Người chưa từng leo núi vẫn nên tập đi bộ, chạy bộ hoặc leo cầu thang trước chuyến đi.

Vào mùa lạnh, độ khó tăng đáng kể do gió mạnh, nhiệt độ thấp, sương mù và mặt đường có thể trơn khi xuất hiện băng.

Muốn gặp băng tuyết nên đi khi nào?

Mùa trekking ở Lào Cai thường kéo dài từ khoảng tháng 10 đến tháng 4 năm sau.

Nếu mục tiêu là săn mây, khoảng cuối thu đến đầu xuân là thời điểm được nhiều người lựa chọn. Nếu muốn gặp băng giá, du khách phải theo dõi các đợt rét đậm, rét hại từ khoảng tháng 12 đến tháng 2.

Dù vậy, băng tuyết hoàn toàn không xuất hiện theo lịch cố định.

Nhiệt độ phải giảm đủ sâu, đồng thời cần độ ẩm phù hợp. Có chuyến đi giữa mùa đông nhưng trời vẫn khô và không có băng; ngược lại, một đợt không khí lạnh mạnh có thể khiến cảnh vật trắng xóa chỉ trong vài giờ.

Vì vậy, trước chuyến đi 1-2 ngày, nên kiểm tra dự báo thời tiết tại Y Tý và hỏi đơn vị dẫn tour hoặc người dân địa phương về tình hình thực tế trên núi.

Cần chuẩn bị gì khi lên đỉnh núi?

Ngay cả khi dự báo ở Y Tý chỉ vài độ C, nhiệt độ trên Lảo Thẩn có thể thấp hơn nhiều.

Du khách nên chuẩn bị áo giữ nhiệt, áo khoác chống gió, lớp áo ấm bên trong, găng tay, mũ len và tất dày. Giày trekking có độ bám tốt đặc biệt quan trọng bởi đất, đá có thể trơn khi mưa hoặc đóng băng.

Nên mang theo áo mưa nhẹ, đèn pin đội đầu, pin dự phòng, nước uống và một số đồ ăn cung cấp năng lượng nhanh.

Người chưa quen cung đường không nên tự đi một mình. Việc thuê porter hoặc người dẫn đường địa phương giúp giảm nguy cơ đi lạc, đồng thời hỗ trợ xử lý khi thời tiết thay đổi.

Trong những ngày băng giá dày, không nên cố lên đỉnh nếu gió quá mạnh hoặc tầm nhìn thấp. Băng tạo cảnh đẹp nhưng cũng khiến đường núi trơn hơn bình thường.

Kết hợp tham quan gì ở Y Tý?

Nếu có thêm thời gian, du khách có thể dành một ngày khám phá Y Tý sau hành trình leo núi.

Khu vực này nổi tiếng với ruộng bậc thang, biển mây, những bản làng của người Hà Nhì và kiến trúc nhà trình tường đặc trưng. Choản Thèn là một trong những điểm thường được lựa chọn để ngắm cảnh và tìm hiểu đời sống bản địa.

Mùa lúa chín vào khoảng tháng 9 đem lại một diện mạo hoàn toàn khác so với mùa đông. Năm 2026, địa phương tiếp tục tổ chức các hoạt động du lịch mùa thu gắn với ruộng bậc thang, văn hóa dân tộc và cả giải leo núi chinh phục Lảo Thẩn.

Về ăn uống, du khách có thể thử các món vùng cao như thịt lợn bản, gà đồi, rau rừng, cá suối và các món nướng. Nếu nghỉ tại homestay ở Y Tý, nên đặt bữa trước bởi dịch vụ ăn uống không dày đặc như tại các đô thị du lịch lớn.

Ở độ cao 2.860 m, từng ghi nhận nhiệt độ -5°C và nhiều lần xuất hiện băng giá, đỉnh núi Lảo Thẩn mang hai diện mạo rất khác nhau. Có ngày nơi đây là biển mây xanh ngắt, nhưng chỉ cần một đợt rét mạnh, cả vùng núi có thể nhanh chóng chuyển sang màu trắng, tạo nên khung cảnh khiến nhiều người liên tưởng tới mùa đông trời Âu.