Rạng sáng hôm qua - 12/10, sân bay hơn 16 tỷ USD của Việt Nam ghi nhận một máy bay thực hiện nhiệm vụ đặc biệt xuất hiện

Theo thông tin được từ trang Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành ngày 12/10, rạng sáng cùng ngày, Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã triển khai hoạt động bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống ILS/DME và đèn tín hiệu đường cất hạ cánh 05R/23L.

Đây là hoạt động nhằm kiểm tra độ chính xác, độ tin cậy của các thiết bị dẫn đường và hệ thống đèn tín hiệu, qua đó bảo đảm an toàn cho hoạt động cất, hạ cánh của máy bay trong tương lai. Khác với những chuyến bay vận chuyển hành khách thông thường, nhiệm vụ lần này tập trung vào việc đánh giá các hệ thống kỹ thuật phục vụ khai thác sân bay.

Cùng ngày, Cục Hàng không Việt Nam cũng công bố thông tin về việc chấp thuận kế hoạch bay kiểm tra, hiệu chuẩn định kỳ hệ thống, thiết bị dẫn đường và đèn tín hiệu hàng không tại Long Thành.

Theo đó, hoạt động bay được phép thực hiện từ 0h ngày 11/10 đến 23h59 ngày 19/10/2026. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Cảng hàng không quốc tế Long Thành được giao chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH), Đài kiểm soát không lưu Long Thành và các đơn vị liên quan nhằm bảo đảm an toàn.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp điều hành bay, đồng thời triển khai thủ tục phát hành thông báo hàng không theo quy định.

Máy bay xuất hiện, thực hiện nhiệm vụ rạng sáng 12/10 tại sân bay Long Thành (Video Cảng HKQT Long Thành)

Ảnh Báo Điện tử Chính phủ

Nhiệm vụ đặc biệt của hoạt động bay lần này là gì?

Trong hàng không, ILS là hệ thống hạ cánh bằng thiết bị, giúp phi công xác định hướng tiếp cận và góc hạ phù hợp với đường băng. Trong khi đó, DME cung cấp thông tin về khoảng cách giữa máy bay và đài dẫn đường. Kết hợp với hệ thống đèn tín hiệu, các thiết bị này hỗ trợ máy bay tiếp cận đường băng an toàn, nhất là khi hoạt động vào ban đêm hoặc trong điều kiện tầm nhìn hạn chế.

Để đánh giá độ chính xác của hệ thống, máy bay thực hiện nhiệm vụ hiệu chuẩn sẽ bay theo các phương án kiểm tra được thiết kế, thu thập tín hiệu trong không gian và đối chiếu với những thông số kỹ thuật cần thiết.

Đáng chú ý, Long Thành từng triển khai hoạt động tương tự vào tháng 9/2025. Theo Cục Hàng không Việt Nam, ngày 26/9/2025, máy bay Beechcraft B300 đã cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, thực hiện chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên tại Long Thành. Máy bay tiến hành các bài bay vòng lượn, tiếp cận, hạ độ cao và bay dọc đường cất hạ cánh 05R/23L để kiểm tra tín hiệu dẫn đường.

Máy bay Beechcraft B300 thực hiện bay hiệu chuẩn sân bay Long Thành hồi tháng 9 năm ngoái (Ảnh Cục Hàng không Việt Nam)

Chuẩn bị 55 kịch bản vận hành, thử nghiệm trong 3 đợt

Hoạt động bay hiệu chuẩn ngày 12/10 diễn ra trong bối cảnh sân bay Long Thành đang bước vào giai đoạn nước rút, với hàng loạt công việc được triển khai đồng thời để chuẩn bị cho việc đón hành khách.

Theo thông tin Cục Hàng không Việt Nam công bố ngày 8/10, ACV đang tổ chức chương trình thử nghiệm vận hành toàn diện ORAT, nhằm đánh giá mức độ sẵn sàng của các hệ thống, trang thiết bị và quy trình khai thác.

Đáng chú ý, ACV đã phối hợp với đơn vị tư vấn sân bay Incheon (Hàn Quốc) xây dựng 55 kịch bản khai thác, tham chiếu kinh nghiệm quốc tế cùng các khuyến nghị của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO).

Chương trình được chia thành 3 đợt. Đợt đầu tiên diễn ra trong tháng 9 và tháng 10/2026, đợt thứ hai vào tháng 11 và đợt cuối cùng dự kiến thực hiện trong tháng 12/2026.

Một số kịch bản đã được tổ chức chạy thử từ tháng 9, với sự tham gia của các đơn vị liên quan. Đối với hệ thống tra nạp nhiên liệu hàng không, ACV dự kiến hoàn tất kiểm tra, chạy thử và thực hiện thủ tục xin cấp phép trong tháng 11.



Sân bay Long Thành cần trải qua nhiều đợt kiểm tra trước khi đi vào khai thác chính thức (Ảnh ACV)

Như vậy, trước khi chính thức phục vụ hành khách, Long Thành không chỉ cần bảo đảm điều kiện cất, hạ cánh an toàn mà còn phải kiểm tra khả năng phối hợp giữa các bộ phận, từ phục vụ mặt đất đến vận hành nhà ga và các hệ thống kỹ thuật.

Sân bay hơn 16 tỷ USD dự kiến khai thác từ tháng 12/2026

Theo Báo Điện tử Chính phủ, sân bay Long Thành được xây dựng trên diện tích hơn 5.000 ha tại Đồng Nai, với tổng mức đầu tư khái toán toàn dự án hơn 16 tỷ USD, chia thành 3 giai đoạn.

Riêng giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư hơn 5,4 tỷ USD, được thiết kế phục vụ 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Theo kế hoạch ACV công bố đầu tháng 10, sân bay dự kiến khai thác một phần từ ngày 24/12/2026, sau đó tăng dần quy mô hoạt động.

Trong giai đoạn từ tháng 12/2026 đến tháng 3/2027, nhà ga hành khách dự kiến sử dụng khu vực cánh Tây và khu trung tâm, khai thác khoảng 6–10% công suất thiết kế, tương đương 20–30 chuyến bay/ngày.

Từ tháng 4 đến tháng 10/2027, công suất khai thác dự kiến nâng lên khoảng 50%, trước khi hướng tới khai thác toàn bộ công suất thiết kế từ lịch bay mùa đông năm 2027.

Bên trong nhà ga sân bay Long Thành (Ảnh Cảng HKQT Long Thành)

Các hãng hàng không cũng đang chuẩn bị cho kế hoạch này. Theo Cục Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines triển khai các dự án dịch vụ kỹ thuật, bảo dưỡng máy bay, cung cấp suất ăn và phục vụ mặt đất tại Long Thành. Trong khi đó, Vietjet dự kiến bố trí 3 tàu bay khai thác tại sân bay trong giai đoạn đầu.

Dù vậy, thời điểm khai thác thương mại vẫn phụ thuộc vào việc hoàn thành các hạng mục xây dựng, kiểm tra, nghiệm thu và đáp ứng đầy đủ yêu cầu an toàn hàng không.



