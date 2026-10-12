Việt Nam có 1 “ngôi làng Pháp” nằm ở độ cao 1.487m, mát mẻ quanh năm: Từng 6 năm liên tiếp thắng giải “hàng đầu châu Á”

“Ngôi làng Pháp” giữa biển mây Bà Nà

Mercure Danang French Village Bana Hills là khách sạn 4 sao nằm trong quần thể du lịch Sun World Bà Nà Hills, Đà Nẵng, nổi bật với kiến trúc Gothic mang phong cách Pháp thế kỷ XIX. Thay vì tập trung vào một tòa nhà lưu trú độc lập, nơi đây được phát triển thành một quần thể kiến trúc thống nhất, với những công trình mang dáng dấp châu Âu cổ điển. Cách thiết kế này tạo nên hình ảnh một “ngôi làng Pháp” thu nhỏ giữa núi rừng Bà Nà, cũng là nguồn gốc tên gọi “Làng Pháp” (French Village).

Ảnh: Ivivu

Tọa lạc ở độ cao 1.487 m so với mực nước biển, khu nghỉ dưỡng mang đến trải nghiệm khác biệt so với những điểm lưu trú tại khu vực đồng bằng hay ven biển. Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, mây và sương có thể bao phủ các công trình, tạo nên khung cảnh cổ tích huyền ảo giữa núi cao.

Ảnh: Mercure Danang French Village Bana Hills (Đà Nẵng)

Không chỉ gây ấn tượng bởi kiến trúc và cảnh quan, Mercure Danang French Village Bana Hills còn cung cấp hệ thống phòng nghỉ cùng nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu lưu trú. Nơi đây có 461 phòng thuộc 9 hạng, gồm Standard, Superior, Deluxe, Duplex Suite, Executive Suite, Family Suite, Family Superior, Family Deluxe và Family Bunks, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách khác nhau.

Các phòng nghỉ được thiết kế theo phong cách Pháp, kết hợp nội thất trang nhã với trang thiết bị hiện đại. Tùy từng hạng phòng, du khách có thể lựa chọn không gian phù hợp cho chuyến đi cá nhân, kỳ nghỉ của các cặp đôi hoặc những chuyến du lịch cùng gia đình.

Ảnh: Mercure Danang French Village Bana Hills (Đà Nẵng)

Bên cạnh hệ thống phòng nghỉ, khách sạn có 10 nhà hàng, quán bar và quán cà phê, mang đến nhiều lựa chọn về ẩm thực và đồ uống. Các tiện ích khác gồm hồ bơi nước nóng trong nhà, spa, phòng tập thể dục, khu vui chơi trẻ em cùng không gian tổ chức hội nghị và sự kiện. Nhờ kết hợp lưu trú, ăn uống và thư giãn trong cùng một điểm đến, nơi đây có thể phục vụ cả khách nghỉ dưỡng, gia đình lẫn khách đoàn.

Ảnh: Mercure Danang French Village Bana Hills (Đà Nẵng)

Ẵm loạt giải thưởng danh giá

Không chỉ gây chú ý bởi vị trí và kiến trúc mang phong cách làng Pháp, Mercure Danang French Village Bana Hills còn ghi dấu ấn qua nhiều giải thưởng quốc tế.

Theo đó, khách sạn từng giành danh hiệu Asia’s Leading Themed Resort – Khu nghỉ dưỡng theo chủ đề hàng đầu châu Á của World Travel Award trong 6 năm liên tiếp, từ 2020 đến 2025. Đáng chú ý, năm 2025, khách sạn còn được trao danh hiệu World’s Leading Themed Resort – Khu nghỉ dưỡng theo chủ đề hàng đầu thế giới. Như vậy, trong cùng năm, công trình tại Bà Nà được vinh danh ở cả cấp độ châu Á và thế giới trong hạng mục khu nghỉ dưỡng theo chủ đề.

Không chỉ có World Travel Awards, khách sạn còn được ghi nhận tại World Luxury Hotel Awards và Haute Grandeur Global Awards. Năm 2023, nơi đây nhận các danh hiệu như Best Luxury Mountain Hotel in Asia (Khách sạn trên núi sang trọng nhất châu Á) từ World Luxury Hotel Awards và Best Mountain Retreat – Global (Khu nghỉ dưỡng trên núi tốt nhất thế giới) từ Haute Grandeur Awards.

Ảnh: Mercure Danang French Village Bana Hills (Đà Nẵng)

Trong hai năm 2024 và 2025, World Luxury Hotel Awards tiếp tục trao cho điểm đến này các danh hiệu liên quan đến nghỉ dưỡng trăng mật, khách sạn lãng mạn và lưu trú trên núi. Riêng năm 2025, khách sạn được vinh danh ở ba hạng mục: Best Luxury Honeymoon Hotel in South East Asia, Best Luxury Mountain Hotel in South East Asia và Best Luxury Romantic Hotel in South East Asia.

Chuỗi thành tích qua nhiều năm cho thấy Mercure Danang French Village Bana Hills không chỉ tạo dấu ấn bằng kiến trúc làng Pháp trên đỉnh Bà Nà, mà còn được ghi nhận ở nhiều khía cạnh của trải nghiệm nghỉ dưỡng, từ không gian trên núi đến kỳ nghỉ dành cho các cặp đôi.

Kết nối những trải nghiệm đặc sắc trên đỉnh Bà Nà

Nằm trong quần thể Sun World Bà Nà Hills, Mercure Danang French Village Bana Hills cũng là điểm khởi đầu thuận tiện để du khách khám phá các công trình kiến trúc, điểm tham quan và khu vui chơi trên núi Chúa, tạo nên hành trình kết hợp giữa nghỉ dưỡng, tham quan và giải trí giữa khung cảnh núi rừng.

Một trong những công trình nổi tiếng nhất là Cầu Vàng, công trình đi bộ có thiết kế như dải lụa vàng được nâng đỡ bởi đôi bàn tay khổng lồ giữa núi rừng. Với tầm nhìn hướng ra cảnh quan núi non, cây cầu trở thành một trong những điểm check-in tiêu biểu của Đà Nẵng, đặc biệt vào những thời điểm mây phủ quanh sườn núi.

Ảnh: Mercure Danang French Village Bana Hills (Đà Nẵng)

Nếu yêu thích không gian xanh, du khách có thể ghé vườn hoa Le Jardin D’Amour, nơi những thảm hoa, lối đi và tiểu cảnh được bố trí thành nhiều khu vườn mang phong cách khác nhau. Cách đó không xa là hầm rượu Debay, công trình được người Pháp xây dựng xuyên lòng núi Bà Nà từ năm 1923, lưu giữ dấu ấn lịch sử của thời kỳ người Pháp hiện diện tại khu vực này.

Ở chiều ngược lại, Fantasy Park mở ra thế giới giải trí trong nhà với diện tích khoảng 21.000 m², quy tụ nhiều trò chơi dành cho cả người lớn và trẻ em. Trong khi đó, Thác Thần Mặt Trời nổi bật với quần thể tượng điêu khắc lấy cảm hứng từ thần thoại Hy Lạp, còn Lâu đài Mặt Trăng gây chú ý bởi kiến trúc theo chủ đề, tạo nên những sắc thái khác biệt trong tổng thể du lịch Bà Nà.

Ảnh: Mercure Danang French Village Bana Hills (Đà Nẵng)

Bên cạnh các điểm tham quan sôi động, chùa Linh Ứng Bà Nà là nơi du khách có thể tìm một khoảng lặng giữa không gian núi rừng. Công trình nằm trên sườn núi, nổi bật với cảnh quan thoáng đãng và tầm nhìn rộng ra khu vực xung quanh.

Hành trình khám phá còn có thể nối dài qua hệ thống nhà hàng phục vụ ẩm thực Việt Nam và quốc tế, cùng các chương trình biểu diễn nghệ thuật, lễ hội theo mùa. Sự kết hợp giữa kiến trúc, cảnh quan, vui chơi và ẩm thực khiến Bà Nà Hills không chỉ là điểm đến để tham quan mà còn là nơi du khách có thể dành trọn một ngày trải nghiệm nhiều hoạt động khác nhau.

(Tổng hợp)