Nữ diễn viên SN 2002 quê Long An: "Áp lực vô cùng"

Mới đây, chương trình Người kể chuyện tình đã lên sóng, với sự tham gia của diễn viên – Á khôi Phượng Tiên SN 2002 đến từ Long An (cũ).



Phượng Tiên

Tại chương trình tuần này, nữ diễn viên chia sẻ về sự nghiệp: "Gần 6 năm theo đuổi diễn xuất, tôi chưa từng tham gia một chương trình âm nhạc nào. Chính vì vậy, việc góp mặt trong sân chơi âm nhạc lần này vừa là cơ hội, vừa là thử thách đặc biệt với tôi.

Trước giờ tôi cũng là một diễn viên, chưa bao giờ từng tham gia đi hát hay tham gia một chương trình nào liên quan tới hát.

Thực ra, âm nhạc từng là tình yêu đầu tiên của tôi. Nhưng sau khi tốt nghiệp cấp 3, thay vì lựa chọn ca hát, tôi lại quyết định thi vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM để theo đuổi diễn xuất. Sau 4 năm học tập và gần 6 năm làm nghề, tới giờ tôi mới có thời gian quay lại khám phá niềm yêu thích âm nhạc.

Nếu diễn xuất là lĩnh vực giúp tôi tự tin thì ca hát lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Trên sân khấu, tôi có thể thoải mái hóa thân vào nhân vật, xử lý kịch bản, nhưng khi cất giọng hát, tôi lại vô cùng áp lực, hồi hộp. Lí do vì ca hát không phải đúng chuyên môn của tôi. Trước giờ tôi không phải là ca sĩ nên run lắm, áp lực vô cùng.

Tôi mong muốn tiếp tục duy trì cả hai con đường diễn xuất và ca hát nếu có cơ hội. Tôi vẫn muốn trở thành một nghệ sĩ đa năng.

Với tôi, việc học hát không chỉ giúp tôi có thêm một khả năng nghệ thuật mà còn hỗ trợ trực tiếp cho công việc diễn xuất. Một nhân vật trong tương lai có thể yêu cầu hát, trình diễn hoặc thể hiện nhiều kỹ năng khác nhau, khi đó những gì học được từ âm nhạc sẽ trở thành lợi thế với tôi.

Để chuẩn bị cho hành trình mới, tôi chủ động học thêm thanh nhạc bên ngoài. Tôi nghĩ, năng khiếu là điểm khởi đầu nhưng sự nỗ lực mới quyết định một người có thể đi được bao xa".

Con đường nghệ thuật của Phượng Tiên bắt đầu từ một lời động viên rất giản dị của gia đình. Sinh ra ở Long An, Phượng Tiên từng khá nhút nhát và không dám nghĩ mình sẽ bước vào lĩnh vực nghệ thuật. Chính cha mẹ là người khuyến khích Phượng Tiên thử sức.

Cô nói: "Cha mẹ tôi chỉ bảo, cứ thi, nếu đậu thì học, không đậu thì thôi. Với chiếc ba lô và chuyến xe buýt lên TP.HCM, tôi bước vào kỳ thi mà chưa biết mình sẽ đi xa đến đâu.

Năm đó, hơn 2000 người dự thi vào trường Sân khấu Điện ảnh hưng chỉ khoảng 100 người được lựa chọn. Tôi may mắn vượt qua các vòng thi và đậu vào trường. Tôi trưởng thành qua từng vai diễn trong 4 năm học và 6 năm làm nghề. Với tôi, sự ủng hộ của gia đình chính là một trong những động lực lớn nhất để Phượng Tiên bền bỉ với nghệ thuật".