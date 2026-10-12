Danh tính giọng ca lai Việt - Hàn được diva Mỹ Linh khen “dũng cảm” trên sóng VTV

Năm 12 tuổi, Kim Jae Bin từng gây ấn tượng tại Giọng hát Việt nhí 2019 với ca khúc Và tôi hát đầy sôi động, chinh phục hoàn toàn 3 huấn luyện viên. HLV Phạm Quỳnh Anh phải mang cả Sơn Tùng M-TP ra để mời Kim Jae Bin về team của mình. Sau đó, Kim Jae Bin đồng thời ghi dấu ấn ở Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng nhí. Tuy nhiên, suốt 3 năm sau đó, nam ca sĩ trẻ khá im ắng.

Dấu ấn tại chung kết Sao Mai 2026

Tại Liveshow 1 Vòng Chung kết Sao Mai 2026 (SBD 010), Kim Jae Bin lựa chọn ca khúc Sẽ về với nhau (sáng tác: Nguyễn Minh Thụy). Anh mang đến nguồn năng lượng trẻ trung cùng hình ảnh nam tính, tự tin, mang lại hơi thở hiện đại cho chương trình.

Phần biểu diễn của chàng trai 18 tuổi nhận được nhiều nhận xét tích cực từ các giám khảo chuyên môn. NSƯT Quang Hào đánh giá: “Anh thấy em rất đẹp trai, phong độ, trang phục, tất cả mọi thứ trên sân khấu rất cuốn hút. Tuy nhiên, nhịp trong người của em cần phải nghiên cứu chút xíu nữa, những bản R&B này cần cái nhịp trong người’’.

Trong khi đó, NSND Tấn Minh cũng bày tỏ tình cảm và sự kỳ vọng vào tài năng trẻ: “Tôi rất cảm tình, thấy ở bạn rất nhiều năng lượng, hơi thở thời đại. Tôi hy vọng trong tương lai bạn sẽ có những sản phẩm cống hiến cho công chúng biết, đặc biệt các bạn trẻ và tôi sẽ là một khán giả nếu sau này bạn ra sản phẩm. Tôi sẽ là một đồng nghiệp cùng với bạn”.

Trong Liveshow thứ 2 tối 11/10, Kim Jae Bin tiếp tục tạo ấn tượng với Chiếc lá vô tình - ca khúc nổi tiếng nhưng rất khó của nhạc sĩ Bảo Chấn. Trước đêm thi, thí sinh nhỏ tuổi nhất bị cúm nên ốm cả tuần phải vào viện sau đó phải nghỉ dưỡng tại nhà. Anh gần như không có thời gian tập luyện chỉ có 1 buổi duy nhất ghép với ban nhạc. Tuy nhiên bằng sự quyết tâm và nghị lực, Kim Jae Bin gây ấn tượng ở màn trình diễn khi tự đệm piano ở phần mở đầu tiết mục và sau đó là màn trình diễn đầy bản lĩnh ở tuổi 18 trên sân khấu trước các giám khảo gạo cội.

Diva Mỹ Linh - giám khảo khách mời của liveshow 2 nói Kim Jae Bin nói tiếng Việt giỏi thì việc hát giỏi cũng dễ hiểu. Mỹ Linh nói Kim Jae Bin chọn Chiếc lá vô tình (Bảo Chấn) để hát hôm nay rất dũng cảm vì đây là bài hát khó để thi.

“Phần trình diễn của em ngoại trừ cao độ cần chính xác hơn tuy nhiên phần đầu hoà thanh và em biểu diễn piano oách quá nên gỡ lại nhiều. Lần sau khi tập những bài kiểu này em nên tập phần giai điệu trước chứ đừng ghép lời vội để cảm như một nhạc công thì sẽ hoà vào bản phối và hay hơn nhiều”, Mỹ Linh nhận xét.

Khát khao định hình màu sắc riêng

Lần đầu thử sức hát live cùng ban nhạc tại một cuộc thi lớn, Kim Jae Bin thừa nhận có chút hồi hộp nhưng không ngừng cố gắng để cháy hết mình với đam mê âm nhạc qua từng tuần thi.

Nói về áp lực cạnh tranh cùng các đàn anh, đàn chị dày dạn kinh nghiệm tại Sao Mai 2026, chàng trai 18 tuổi thẳng thắn chia sẻ: "Khi tham gia thi cùng các anh chị, thấy mọi người sở hữu những giọng ca tốt, tôi cũng có một chút lo lắng nhưng tin rằng năng lượng, cá tính và màu sắc âm nhạc riêng là điều độc đáo nhất mình mang đến cho khán giả''.

Về sự cạnh tranh ở đấu trường âm nhạc này, Kim Jae Bin bộc bạch góc nhìn đầy tích cực: "Tôi nghĩ bản thân cứ nỗ lực, làm việc hết mình sẽ nhận được thành quả xứng đáng”. Trở lại sân khấu ở tuổi 18 với mục tiêu vừa hát, vừa sáng tác, sản xuất âm nhạc và tự định hình màu sắc riêng, Kim Jae Bin đang từng bước chứng minh bản lĩnh và nỗ lực không ngừng nghỉ của một nghệ sĩ trẻ đầy tiềm năng.

Sau 2 liveshow đầu, Kim Jae Bin hứa hẹn sẽ là nhân tố tiếp tục gây bất ngờ trong các đêm thi tiếp theo của Sao Mai 2026.