Nữ ca sĩ số 1 Việt Nam trẻ đẹp khó tin tại show thời trang

Là một trong những ca sĩ hàng đầu của Vbiz, Mỹ Tâm luôn giữ được sức hút riêng sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Dẫu vậy, khác với nhiều đồng nghiệp thường xuyên góp mặt tại các sự kiện giải trí, đặc biệt là fashion show, “họa mi tóc nâu” lại khá kín tiếng và hiếm khi xuất hiện ở những dịp như vậy.

Chính vì thế, màn đổ bộ mới đây của nữ ca sĩ tại show diễn của nhà thiết kế Phan Huy nhanh chóng thu hút sự chú ý. Ở tuổi 45, Mỹ Tâm vẫn ghi điểm với diện mạo trẻ trung, rạng rỡ cùng thần thái tự tin, gần gũi đặc trưng. Không cần những màn xuất hiện dày đặc, ngôi sao sinh năm 1981 vẫn dễ dàng trở thành tâm điểm mỗi khi lộ diện, cho thấy sức hút bền bỉ của một ngôi sao hàng đầu Vbiz.

Mỹ Tâm xuất hiện tại show diễn của NTK Phan Huy. (Nguồn: T Production Official)

Mỹ Tâm đầy lộng lẫy trong bộ váy tông nude ánh champagne với phom dáng ôm nhẹ, tôn lên vóc dáng thanh thoát, mảnh mai. Thiết kế gây ấn tượng bởi lớp vải xuyên thấu được xử lý tinh tế, phủ kín những họa tiết đính kết xếp tầng tựa vảy lấp lánh, tạo hiệu ứng bắt sáng bắt mắt nhưng không quá phô trương. Phần tay ngắn bồng nhẹ cùng đường viền cổ mềm mại càng làm tăng vẻ nữ tính, sang trọng cho tổng thể. Nữ ca sĩ kết hợp trang phục với vòng cổ đính đá nổi bật, tạo điểm nhấn vừa đủ mà không lấn át thiết kế.

Mỹ Tâm mang đến màu sắc trang nhã, nữ tính tại show diễn.

Qua ống kính cam thường, giọng ca đình đám vẫn ghi điểm với làn da sáng, đường nét hài hòa và nụ cười rạng rỡ ở tuổi 45. Kiểu tóc nâu được búi gọn, để lại vài lọn tóc buông nhẹ quanh gương mặt, mang đến vẻ ngoài thanh lịch mà vẫn trẻ trung. Lối trang điểm trong trẻo, nhấn nhẹ vào đôi mắt và sắc môi tự nhiên giúp nữ ca sĩ giữ được nét tươi tắn, gần gũi quen thuộc. Tổng thể tạo hình vừa sang trọng, vừa mềm mại, cho thấy Mỹ Tâm không cần quá cầu kỳ vẫn đủ sức thu hút ánh nhìn.

Nhan sắc trẻ trung, tươi tắn của nàng "họa mi tóc nâu"

Phan Huy là một trong những gương mặt nổi bật của làng thời trang Việt, từng bước đưa tên tuổi và dấu ấn sáng tạo của mình ra thị trường quốc tế. Sinh năm 1999, nhà thiết kế quê Quảng Trị gây chú ý với phong cách couture lộng lẫy, lãng mạn, kết hợp kỹ thuật dựng phom điêu luyện cùng những chi tiết thủ công tinh xảo, lấy cảm hứng từ văn hóa và di sản Việt Nam. Tháng 1/2026, anh ghi dấu cột mốc đáng tự hào khi trở thành nhà thiết kế Việt Nam đầu tiên có thương hiệu riêng trình diễn trong lịch trình chính thức của Paris Haute Couture Week. Sức hút của Phan Huy không chỉ dừng lại ở giới mộ điệu trong nước. Những thiết kế của anh còn được nhiều mỹ nhân châu Á lựa chọn, từ Phạm Băng Băng, Triệu Lộ Tư đến Lưu Diệc Phi, góp phần đưa thời trang Việt đến gần hơn với công chúng quốc tế.

Phan Huy trở thành nhà thiết kế Việt Nam đầu tiên trình diễn chính thức tại Tuần lễ thời trang cao cấp Paris (Paris Haute Couture Week)

Nhiều mỹ nhân Cbiz đình đám như Lưu Diệc Phi, Phạm Băng Băng, Triệu Lộ Tư... đều từng diện các thiết kế của Phan Huy.

Với Mỹ Tâm, nữ ca sĩ cũng từng nhiều lần xuất hiện trong những sáng tạo của nhà thiết kế trẻ. Vì vậy, sự góp mặt của cô tại show diễn lần này không đơn thuần là một lần hiếm hoi dự sự kiện thời trang, mà còn phần nào thể hiện sự đồng hành và ủng hộ dành cho hành trình phát triển của Phan Huy. Sự hiện diện của một ngôi sao hàng đầu Vbiz cũng là điểm nhấn đáng chú ý, tiếp thêm sức hút cho màn trình làng những sáng tạo mới của nhà thiết kế tại quê nhà.

Mỹ Tâm lộng lẫy trong những bộ váy của NTK Phan Huy.

Ảnh: Instagram.