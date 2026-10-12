Đúng tối 10/10, một máy bay đặc biệt của Vietjet được chào đón bằng nghi thức phun vòi rồng tại sân bay Cộng hòa Séc

Tối 10/10 (giờ địa phương), Sân bay quốc tế Václav Havel Praha, Cộng hòa Séc, ghi nhận sự xuất hiện của một chiếc máy bay thân rộng Airbus A330-300 mang màu sơn đỏ, vàng, trắng đặc trưng của hãng hàng không Vietjet. Đáng chú ý, khi chiếc máy bay di chuyển trên sân bay, hai xe cứu hỏa đã phun những luồng nước lớn lên không trung, tạo thành vòm nước để chào đón.

Hình ảnh chiếc Airbus A330 di chuyển giữa hai luồng nước dưới ánh đèn sân bay đã tạo nên một khung cảnh đặc biệt. Nghi thức này thực tế được tổ chức nhân dịp Vietjet chính thức khai trương các đường bay kết nối Hà Nội với Almaty (Kazakhstan) và Praha (Cộng hòa Séc).

Trong ngành hàng không, đây được gọi là nghi thức chào đón bằng vòi rồng, hay water cannon salute. Hoạt động thường diễn ra trong những dịp đặc biệt như khai trương đường bay mới, đón chuyến bay đầu tiên hoặc đánh dấu một cột mốc quan trọng của hãng hàng không và sân bay.

Máy bay Vietjet được chào đón bằng nghi thức phun vòi rồng tại sân bay uốc tế Václav Havel Praha, Cộng hòa Séc (Ảnh Vietjet)

Theo trang tin NextNews.cz (Cộng hòa Séc), chiếc máy bay thực hiện chuyến bay khai trương mang số hiệu VJ31, với số đăng ký VN-A817. Máy bay thuộc dòng Airbus A330-300 và được sân bay Praha tổ chức đón tiếp vào tối 10/10. Trước khi máy bay hạ cánh, sân bay còn bố trí xe buýt đưa các khách mời tới khu vực quan sát. Sau màn chào đón bằng vòi rồng, một số khách mời được trực tiếp tham quan không gian bên trong máy bay.

Đáng chú ý, chiếc Airbus A330-300 này có kích thước không hề nhỏ. Theo tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất Airbus, máy bay dài khoảng 63,66 m, sải cánh 60,3 m, sở hữu hai động cơ và có thiết kế thân rộng. Dòng máy bay này thường được các hãng hàng không sử dụng trên những hành trình quốc tế dài, với khả năng chuyên chở hàng trăm hành khách.

Một số hoạt động chào mừng khác ngay tại sân bay (Ảnh Vietjet)

Bên trong chiếc Airbus A330 có 377 ghế, khoang thương gia chỉ chiếm một phần nhỏ

Không chỉ gây chú ý bởi màn chào đón đặc biệt, thiết kế bên trong chiếc Airbus A330-300 mang số đăng ký VN-A817 cũng là điểm đáng quan tâm.

Theo hình ảnh thực tế do phóng viên NextNews.cz ghi nhận tại sân bay Praha, khoang hành khách được chia thành hai khu vực chính là thương gia và phổ thông. Toàn bộ máy bay có 377 chỗ ngồi, trong đó chỉ có 12 ghế thương gia, còn lại là 365 ghế phổ thông.

Tại khoang thương gia, các ghế được thiết kế tương đối rộng, có vách bao quanh và khu vực tay vịn lớn. Hình ảnh từ bên trong chiếc VN-A817 cho thấy ghế được bố trí cùng chăn màu xám, gối màu đỏ và màu kem. Các chi tiết nội thất sử dụng tông màu xám kết hợp những điểm nhấn đỏ đặc trưng của Vietjet.

Theo thông tin của Vietjet, khoang Business của dòng A330 được trang bị 12 ghế bọc da, có khả năng ngả thành giường nằm phẳng. Hãng cũng từng công bố hệ thống ghế có thể ngả 180 độ, tích hợp đèn và tiện ích sạc phục vụ hành khách trên những chuyến bay dài.

Trong khi đó, khoang phổ thông được bố trí với các dãy ghế kéo dài theo thân máy bay, tạo thành ba cụm ghế với hai lối đi. Không gian sử dụng ghế bọc màu tối, kết hợp phần khăn phủ tựa đầu có màu vàng cam nổi bật.

Hành khách được tặng quà trên chuyến bay (Ảnh Vietjet)

Hình ảnh bên trong chiếc máy bay (Ảnh Vietjet/Diễn đàn Hàng không Việt Nam)

Việc bố trí 365 ghế phổ thông giúp máy bay đáp ứng nhu cầu vận chuyển số lượng lớn hành khách trên đường bay kết nối Việt Nam với châu Âu. Trong khi đó, khoang thương gia được thiết kế với số lượng ghế giới hạn, dành nhiều không gian hơn cho việc nghỉ ngơi trong hành trình dài.

Hành trình kết nối Hà Nội với thủ đô châu Âu có hơn 75.000 lượt khách đi lại mỗi năm

Sự xuất hiện của chiếc Airbus A330-300 tại Praha cũng đánh dấu một bước phát triển mới trong mạng bay quốc tế của Vietjet. Theo thông tin từ hãng, đường bay Hà Nội – Praha chính thức khai thác từ ngày 10/10/2026, với tần suất ban đầu hai chuyến khứ hồi mỗi tuần vào thứ Ba và thứ Bảy. Máy bay khởi hành từ Sân bay quốc tế Nội Bài, dừng tại Almaty (Kazakhstan), sau đó tiếp tục hành trình tới Sân bay quốc tế Václav Havel Praha.

Đây là đường bay thường lệ kết nối thủ đô Việt Nam với thủ đô Cộng hòa Séc, song không phải hành trình bay không dừng do có điểm dừng trung gian tại Kazakhstan. Hành khách cũng có thể mua vé riêng cho chặng Almaty – Praha và chiều ngược lại.

Đáng chú ý, Praha là điểm đến đầu tiên của Vietjet tại châu Âu.

Ảnh minh họa

Theo Sân bay quốc tế Praha, trong năm 2025, đã có hơn 75.000 lượt hành khách di chuyển giữa Praha và Hà Nội theo cả hai chiều, dù chưa có đường bay thường lệ kết nối hai thành phố theo hình thức này. Đại diện sân bay cho biết Việt Nam là thị trường có lượng khách lớn nhất trong số những thị trường mà sân bay trước đó chưa có kết nối trực tiếp. Bởi vậy, việc thiết lập đường bay tới Hà Nội đã được phía Praha theo đuổi trong thời gian dài.

Cũng theo dự báo của sân bay, đường bay mới có thể phục vụ hơn 67.000 lượt hành khách trong năm khai thác đầu tiên. Kết nối này được kỳ vọng tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc về thăm quê hương, đồng thời mở thêm lựa chọn di chuyển cho khách du lịch và những người có nhu cầu giao thương giữa hai nước.