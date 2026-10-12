Động thái mới nhất của bà Lê Hoàng Diệp Thảo

Mới đây, trang Facebook chính thức của Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam (India in Vietnam) đã đăng tải thông tin về cuộc gặp giữa Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa và bà Lê Hoàng Diệp Thảo – nhà sáng lập kiêm CEO TNI King Coffee, Chủ tịch sáng lập Liên minh Cà phê Toàn cầu (GCA).

Theo thông tin từ Đại sứ quán Ấn Độ, cuộc gặp diễn ra tại India House. Tại đây, bà Diệp Thảo đã chia sẻ với Đại sứ Tshering W. Sherpa về những bước tiến đáng kể của cà phê Việt Nam trong chuỗi giá trị cà phê toàn cầu.

Hai bên cũng thảo luận về các lĩnh vực hợp tác tiềm năng liên quan đến ngành cà phê, đặc biệt là đổi mới sáng tạo và tăng cường kết nối giữa TNI King Coffee với các doanh nghiệp, tổ chức của Ấn Độ.

Cuộc gặp gỡ của bà Lê Hoàng Diệp Thảo tại Đại sứ quán Ấn Độ (Ảnh Đại sứ quán Ấn Độ)

Cuộc gặp này diễn ra trong bối cảnh bà Lê Hoàng Diệp Thảo đang có nhiều hoạt động kết nối quốc tế. Ngay sáng 12/10, trên trang cá nhân, nữ doanh nhân chia sẻ rằng lịch trình làm việc tháng 10 của bà liên tục có những cuộc gặp với các đại sứ, đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp từ nhiều quốc gia.

Theo bà Diệp Thảo, đằng sau những cuộc gặp này là mục tiêu lớn hơn việc phát triển một thương hiệu cà phê đơn thuần. Đó là kết nối các quốc gia, tìm kiếm cơ hội hợp tác và từng bước hình thành một hệ sinh thái cà phê toàn cầu.

"Mỗi cuộc gặp gỡ ngoại giao là một cơ hội tìm hiểu thị trường. Mỗi mối quan hệ hợp tác là một cánh cửa mở ra những khả năng mới", bà chia sẻ.

Hé lộ kế hoạch xây dựng hệ sinh thái cà phê toàn cầu với 3 trụ cột

Trong bài đăng mới, bà Lê Hoàng Diệp Thảo dành nhiều nội dung giới thiệu định hướng phát triển hệ sinh thái cà phê với ba trụ cột gồm GCA (Global Coffee Alliances), ACA (AI Coffee Academy) và King Coffee.

Đầu tiên là GCA, được định hướng trở thành mạng lưới kết nối các quốc gia sản xuất và tiêu thụ cà phê, chính phủ, doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia và những tổ chức liên quan đến ngành.

Ảnh FBNV

Theo chia sẻ của bà Diệp Thảo, GCA hướng tới thúc đẩy hợp tác quốc tế, giao thương hai chiều, mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác phân phối và thu hút các nguồn lực đầu tư. Bên cạnh phát triển thương mại, liên minh còn đặt mục tiêu nâng cao giá trị cà phê, cải thiện sinh kế người nông dân và thúc đẩy phát triển bền vững.

Trụ cột thứ hai là ACA – AI Coffee Academy, một sáng kiến gắn ngành cà phê với giáo dục, nghiên cứu khoa học và trí tuệ nhân tạo. Bà Diệp Thảo cho biết ACA hướng tới hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức giáo dục quốc tế nhằm phát triển những chương trình đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng AI vào chuỗi giá trị cà phê.

Theo định hướng được nữ doanh nhân công bố, công nghệ có thể được ứng dụng trong nhiều công đoạn, từ sản xuất nông nghiệp, chế biến, quản trị chất lượng đến xây dựng thương hiệu, phân tích thị trường và phân phối sản phẩm. Mục tiêu của ACA không chỉ là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao mà còn đưa tri thức và công nghệ đến gần hơn với người nông dân, doanh nghiệp cũng như thế hệ trẻ.

Ảnh FBNV

Trụ cột thứ ba là King Coffee, thương hiệu do bà Diệp Thảo sáng lập, được xác định đóng vai trò kết nối sản phẩm, thị trường và các cơ hội kinh doanh. Thông qua hoạt động hợp tác quốc tế, King Coffee hướng tới phát triển mạng lưới nhà phân phối, đối tác kinh doanh, nhà đầu tư và cộng đồng yêu cà phê tại các thị trường mới.

Như vậy, ba trụ cột được bà Diệp Thảo giới thiệu có những vai trò khác nhau nhưng cùng phục vụ một định hướng chung. Nếu GCA tập trung kết nối các quốc gia và nguồn lực, ACA phát triển tri thức và công nghệ thì King Coffee đảm nhiệm khía cạnh thương hiệu, thị trường và thương mại.

Nữ doanh nhân kỳ vọng sự kết hợp này sẽ giúp những cuộc gặp ngoại giao mở ra cơ hội hợp tác dài hạn, đồng thời đưa các tiến bộ khoa học và công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh cà phê.

Những bước đi trước đó của nữ doanh nhân

Trên thực tế, một số hoạt động liên quan đến định hướng nói trên đã được bà Lê Hoàng Diệp Thảo xúc tiến từ đầu năm 2026.

Cụ thể, ngày 26/3/2026, Liên minh Cà phê Toàn cầu (Global Coffee Alliance – GCA) đã ra mắt tại Hà Nội. Đây là sáng kiến do bà Diệp Thảo và TNI King Coffee thúc đẩy, hướng tới tăng cường kết nối giữa các quốc gia, tổ chức và doanh nghiệp trong chuỗi giá trị cà phê.

Ở lĩnh vực giáo dục, theo thông tin trên website chính thức của Trường Cao đẳng Đà Lạt, ngày 2/3/2026, Công ty TNHH AI Coffee Academy và nhà trường đã ký bản ghi nhớ hợp tác về việc thành lập AI Coffee Academy tại Lâm Đồng. Đơn vị này được định hướng đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong ngành cà phê, nông nghiệp công nghệ cao.

Công ty TNHH AI Coffee Academy và nhà trường ký bản ghi nhớ hợp tác về việc thành lập AI Coffee Academy tại Lâm Đồng vào tháng 3/2026 (Ảnh Truờng Cao đẳng Đà Lạt)

Bên cạnh đó, bà Diệp Thảo cũng đã tiếp đón đại diện S&P Global (Mỹ) cùng các vị khách đến từ Saudi Arabia và Singapore tại trụ sở King Coffee ở TP.HCM. Trước đó, nữ doanh nhân còn có những cuộc gặp với Đại sứ Belarus, đại diện doanh nghiệp Pakistan và Tổng Lãnh sự Indonesia nhằm trao đổi cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường.

Nhìn từ chuỗi hoạt động này, cuộc gặp Đại sứ Ấn Độ là diễn biến mới trong quá trình bà Lê Hoàng Diệp Thảo tăng cường kết nối quốc tế.