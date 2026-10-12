Cô gái đẹp đến mức được Sơn Tùng M-TP viết tên to đùng lên tường, ViruSs còn mê đắm đuối suốt 13 năm

Không phải ngẫu nhiên mà Tiffany Young được nhắc đến như một trong những mỹ nhân có sức hút đặc biệt của thế hệ thần tượng Kpop thứ hai. Sở hữu đôi mắt cười rạng rỡ, gương mặt ngọt ngào cùng thần thái tự tin trên sân khấu, nữ ca sĩ từng khiến hàng triệu khán giả say mê trong thời kỳ hoàng kim của Girls' Generation (SNSD). Đáng chú ý, sức hút ấy còn vượt ra ngoài biên giới Hàn Quốc, đến mức hai nhân vật nổi tiếng của showbiz Việt là Sơn Tùng M-TP và ViruSs cũng từng thể hiện tình cảm to lớn trước mỹ nhân sinh năm 1989.

Tháng 1/2020, hình ảnh căn phòng cũ của Sơn Tùng M-TP tại quê nhà Thái Bình bất ngờ được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi. Không gian từng gắn bó với những ngày đầu nam ca sĩ theo đuổi âm nhạc gây chú ý bởi bức tường chi chít chữ viết bằng tiếng Hàn, tiếng Việt cùng những hình vẽ graffiti ngộ nghĩnh. Trong số đó, cái tên Tiffany được viết "to đùng", nổi bần bật giữa nhiều cái tên nổi tiếng trong Kpop. Điều này lập tức khiến các fan tin rằng Sơn Tùng M-TP từ lâu đã là một SONE chính hiệu.

Thời điểm ấy, SNSD là một trong những nhóm nhạc nữ có sức ảnh hưởng lớn tại châu Á, còn Tiffany nổi bật nhờ ngoại hình ngọt ngào, nụ cười tươi tắn và phong cách biểu diễn đầy năng lượng. Việc tên cô xuất hiện trên bức tường trong căn phòng của một trong những ngôi sao hàng đầu Vpop vì thế càng khiến người hâm mộ tò mò về những thần tượng đã truyền cảm hứng cho Sơn Tùng M-TP thời trẻ.

Không chỉ Sơn Tùng M-TP, ViruSs còn từng công khai nhắc đến Tiffany trong câu chuyện về hình mẫu bạn gái lý tưởng. Theo thông tin được chia sẻ lại từ một buổi livestream năm 2023, nam streamer cho biết mình đã yêu mến nữ ca sĩ trong khoảng 10 năm, hy vọng sẽ có người yêu có ngoại hình giống Tiffany. Tính đến năm 2026, con số này tương đương 13 năm nếu tính theo cách cộng mốc thời gian từ lời chia sẻ ban đầu. Điều đó đồng nghĩa Tiffany đã trở thành hình mẫu lý tưởng trong mắt ViruSs từ thời kỳ SNSD vẫn là một trong những cái tên nổi bật của làn sóng Hallyu.

Hai câu chuyện với Sơn Tùng M-TP và ViruSs khiến Tiffany trở thành cái tên gợi nhiều hoài niệm đối với khán giả Việt từng lớn lên cùng Kpop thế hệ thứ hai. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp dễ nhận diện, cô còn đại diện cho hình ảnh một nữ thần tượng vừa đáng yêu, gần gũi vừa có sức hút sân khấu riêng biệt. Và đó cũng là lý do, sau nhiều năm kể từ thời kỳ đỉnh cao của SNSD, Tiffany vẫn được nhắc đến như một trong những mỹ nhân khó quên của thế hệ thần tượng đình đám này.

Tiffany, tên khai sinh là Stephanie Young Hwang, sinh ngày 1/8/1989 tại Mỹ. Cô ra mắt cùng SNSD vào năm 2007, thời điểm nhóm nhanh chóng vươn lên hàng ngũ những tên tuổi hàng đầu của Kpop với loạt ca khúc như Gee, Genie, Oh!, The Boys, I Got A Boy... Trong đội hình nhóm, Tiffany được yêu mến nhờ chất giọng đặc trưng, khả năng trình diễn cùng vẻ ngoài ngọt ngào. Năm 2016, cô bắt đầu hoạt động solo với mini album I Just Wanna Dance, mở ra một hướng đi riêng bên cạnh những dự án cùng SNSD.

Tuy nhiên, âm nhạc không phải lĩnh vực duy nhất Tiffany muốn theo đuổi. Ngay từ năm 2011, cô đã thử sức với sân khấu nhạc kịch qua tác phẩm Fame. Đây là bước khởi đầu quan trọng, giúp nữ nghệ sĩ tiếp cận một hình thức biểu diễn đòi hỏi sự kết hợp giữa ca hát, diễn xuất và khả năng làm chủ sân khấu. Sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, Tiffany tiếp tục đảm nhận vai Roxie Hart trong Chicago, một trong những vở nhạc kịch nổi tiếng của Broadway. Cô tham gia phiên bản Hàn Quốc của tác phẩm vào các mùa diễn năm 2021 và 2024, cho thấy sự nghiêm túc với con đường nghệ thuật ngoài Kpop.

Bước ngoặt đáng chú ý trong sự nghiệp diễn xuất của Tiffany đến vào năm 2022, khi cô ra mắt màn ảnh nhỏ với Reborn Rich của JTBC. Bộ phim xoay quanh Yoon Hyun-woo, nhân viên tập đoàn tài phiệt bị sát hại rồi tái sinh trong thân phận Jin Do Jun, người thừa kế của chính gia tộc ấy. Tiffany đảm nhận vai Rachel, chuyên viên phân tích của Miracle và là cộng sự hỗ trợ Jin Do Jun. Dù không phải nhân vật trung tâm, vai diễn đánh dấu bước khởi đầu đáng chú ý của nữ ca sĩ trong lĩnh vực truyền hình.

Năm 2024, Tiffany tiếp tục góp mặt trong Uncle Samsik, bộ phim lấy bối cảnh Hàn Quốc những năm 1960, với sự tham gia của Song Kang Ho và chồng hiện tại Byun Yo Han. Cô vào vai Rachel Jung, nhân vật có liên hệ với giới kinh doanh và những kế hoạch phát triển đất nước. Trong cuộc phỏng vấn với India Today tháng 6/2024, Tiffany chia sẻ rằng những trải nghiệm từ Reborn Rich và vở nhạc kịch Chicago đã giúp cô trưởng thành hơn, từ cách di chuyển trên phim trường đến khả năng quan sát và làm việc cùng ê-kíp.

Năm 2026, Tiffany tiếp tục khẳng định hướng đi mới khi đảm nhận vai Yumi trong vở nhạc kịch Yumi's Cells, chuyển thể từ webtoon nổi tiếng cùng tên. Cô và Kim Ye Won luân phiên đảm nhận nhân vật nữ chính, một cô gái trẻ trải qua những cung bậc cảm xúc đời thường trong tình yêu và cuộc sống. Từ Reborn Rich, Uncle Samsik đến sân khấu nhạc kịch, Tiffany đang từng bước mở rộng giới hạn nghệ thuật, cho thấy cô không muốn chỉ được nhớ đến với tư cách thành viên SNSD mà còn nghiêm túc theo đuổi con đường diễn xuất.