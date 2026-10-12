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Tuyển thủ Việt Nam SN 1999 tung bộ ảnh cưới ngọt ngào với nàng thơ

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Loạt ảnh cưới của cầu thủ Đặng Văn Tới.

Không khí hạnh phúc vừa tràn ngập trong bộ ảnh cưới của trung vệ Đặng Văn Tới và cô dâu Ngọc Bích. Cặp đôi xuất hiện rạng rỡ, trẻ trung trong bộ ảnh đánh dấu khoảng thời gian bên nhau. Cô dâu Ngọc Bích gây ấn tượng mạnh bởi nhan sắc khả ái, thanh tú cùng làn da trắng mịn. Trong khi đó, chú rể Đặng Văn Tới cũng vô cùng bảnh bao trong chiếc sơ mi trắng kết hợp cùng vest lịch lãm.

Bộ ảnh cưới của cầu thủ Đặng Văn Tới và vợ

Đặng Văn Tới (sinh năm 1999) là gương mặt quen thuộc với người hâm mộ bóng đá nội. Ở mùa giải 2024/2025, Đặng Văn Tới là nhân tố chủ chốt trong đội hình của HLV Chu Đình Nghiêm khi ra sân 24 trận, đóng góp 2 bàn thắng cùng 2 đường kiến tạo. Phong độ ổn định và lối chơi giàu sức mạnh của anh ở giai đoạn cuối mùa đã giúp Hải Phòng sở hữu chuỗi 13 trận bất bại để hoàn thành mục tiêu trụ hạng sớm. Trước đó, anh rời đội bóng thủ đô, anh tiếp tục khẳng định giá trị bản thân trong màu áo CLB Hải Phòng trước khi chuyển sang thi đấu cho Thép Xanh Nam Định trong mùa giải năm nay.

Sự nghiệp của Đặng Văn Tới từng trải qua nhiều gập ghềnh bởi những chấn thương dai dẳng. Trưởng thành cùng lứa 1999 với Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, anh từng đeo băng thủ quân U19 Việt Nam và U23 Việt Nam, nhưng liên tục lỡ hẹn với các giải đấu lớn như U20 World Cup 2017, U19 châu Á 2018 hay SEA Games 31. Trung vệ này từng đảm nhận vai trò thủ quân của lứa U19 và được triệu tập lên U23 Việt Nam và từng được lên đội tuyển Việt Nam hội quân nhờ lối chơi dũng mãnh cùng tư duy thông minh.

Với hậu phương vững chắc bên bà xã Ngọc Bích, trung vệ sinh năm 1999 hứa hẹn sẽ có thêm động lực lớn để tiếp tục thăng hoa trên con đường sự nghiệp quần đùi áo số.

Ảnh: FBNV

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Theo Tiên Tiên

Phụ Nữ Mới

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