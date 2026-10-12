Danh tính người đàn ông "tuyển" được Midu làm trợ lý

Phó Chủ tịch Duy Tân Group tiết lộ vai trò đặc biệt của Midu

Mới đây, Midu (tên thật Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989) thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh đồng hành cùng ông xã Trần Duy Minh Đạt tại một sự kiện dành cho giới doanh nhân.

Theo chia sẻ của nữ diễn viên, chồng cô tham gia với vai trò diễn giả trong buổi giao lưu mang chủ đề “Tâm tình với những nhà quản lý trẻ: Câu chuyện chuyển giao thế hệ”, thuộc khuôn khổ lễ kỷ niệm 30 năm Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao do bà Vũ Kim Hạnh tổ chức.

Trong bài đăng, Midu gửi lời chúc mừng đến chồng cùng các diễn giả tham gia chương trình đã có một buổi giao lưu rất thành công và chia sẻ nhiều điều hữu ích. Nữ diễn viên còn hài hước tiết lộ vai trò của mình tại sự kiện: “P/s: mình theo làm trợ lý cho chồng thôi”, kèm biểu tượng cảm xúc vui vẻ.

Loạt ảnh được Midu chia sẻ ghi lại nhiều khoảnh khắc của hai vợ chồng tại chương trình. Trong khi Minh Đạt diện vest đen, sơ mi trắng lịch lãm, nữ diễn viên lựa chọn trang phục đen thanh lịch, xuất hiện bên cạnh ông xã trong các hoạt động giao lưu.

Theo thông tin được công bố tại sự kiện ngày 11/10, Trần Duy Minh Đạt tham gia với tư cách khách mời và được giới thiệu là Phó Chủ tịch Duy Tân Group. Không chỉ gây chú ý với chức vụ trong doanh nghiệp gia đình, nam doanh nhân còn có những chia sẻ hiếm hoi về cuộc sống hôn nhân.

Khi được nhà báo Vũ Kim Hạnh đặt câu hỏi liệu Midu có thường xuyên trao đổi với chồng về các vấn đề chuyên môn hay không, Minh Đạt hài hước khẳng định bà xã là “nóc nhà”. Anh cho biết sau khi kết hôn, bản thân cảm thấy vui vẻ và có sự phối hợp ăn ý với vợ.

Đặc biệt, nam doanh nhân tiết lộ trước đây anh học chuyên Toán, còn Midu học chuyên Văn. Sự khác biệt này giúp hai người bổ sung cho nhau trong cách nhìn nhận và giải quyết các vấn đề.

Theo Minh Đạt, những điều học hỏi từ vợ không chỉ giúp anh thấu hiểu đồng nghiệp, những người xung quanh mà còn hiểu bố và các thành viên trong gia đình hơn.

Chồng Midu có sự nghiệp thế nào?

Trần Duy Minh Đạt sinh năm 1990, kém Midu một tuổi. Anh là con trai cả trong gia đình sở hữu doanh nghiệp nhựa Duy Tân, thương hiệu có tên tuổi trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm nhựa gia dụng, bao bì và nhựa công nghiệp.

Không chỉ có xuất thân từ gia đình kinh doanh, Minh Đạt còn sở hữu nền tảng học vấn đáng chú ý. Anh từng tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Tài chính và Quản lý tại Đại học Virginia (Mỹ), sau đó hoàn thành chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Đại học California (Mỹ).

Từ tháng 6/2016, Minh Đạt đảm nhiệm vị trí Giám đốc vận hành (COO) tại chi nhánh doanh nghiệp ở Mỹ. Anh cũng từng giữ vai trò trợ lý Tổng giám đốc tại Nhựa Duy Tân, đồng thời tham gia các hoạt động của cộng đồng doanh nhân trẻ TP.HCM.

Tại sự kiện mới nhất, chức danh Phó Chủ tịch Duy Tân Group của Minh Đạt tiếp tục nhận được sự quan tâm. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi nam doanh nhân công khai chia sẻ về sự hỗ trợ của bà xã đối với công việc và các mối quan hệ gia đình.

Cuộc sống hôn nhân sau hơn 2 năm

Midu và Minh Đạt lần đầu gặp nhau tại một sự kiện trên du thuyền vào cuối năm 2021. Sau cuộc gặp gỡ này, cả hai phát triển mối quan hệ tình cảm nhưng giữ kín chuyện hẹn hò trước công chúng.

Đầu năm 2024, cặp đôi sang Pháp chụp ảnh cưới. Đến tháng 6 cùng năm, Midu và Minh Đạt tổ chức hôn lễ với các buổi tiệc tại Đà Lạt và TP.HCM, chính thức về chung một nhà sau hơn hai năm tìm hiểu.

Sau đám cưới, cả hai cởi mở hơn trong việc chia sẻ cuộc sống vợ chồng. Dù bận rộn với công việc riêng, Midu và Minh Đạt vẫn thường xuyên đồng hành trong những chuyến du lịch, sự kiện và các hoạt động thường ngày.

Trước đó, Minh Đạt từng tiết lộ điều thay đổi lớn nhất sau khi kết hôn là luôn có người đồng hành và chia sẻ trong mọi khoảnh khắc. Nam doanh nhân cũng không ngại thể hiện tình cảm dành cho vợ trên mạng xã hội.

Trong dịp sinh nhật Midu, anh từng gửi lời cảm ơn bà xã vì luôn ở bên, thấu hiểu và cùng mình khám phá những quán ăn yêu thích. Theo Minh Đạt, sự xuất hiện của vợ khiến mỗi ngày trở nên thú vị và đáng nhớ hơn.

Về phía Midu, ngoài hoạt động nghệ thuật, cô còn được biết đến với công việc giảng dạy và kinh doanh. Sau khi kết hôn, nữ diễn viên vẫn duy trì sự nghiệp riêng, đồng thời thường xuyên xuất hiện bên cạnh chồng trong những dịp quan trọng.

Nếu trước đây, Minh Đạt chủ yếu được nhắc đến với xuất thân thiếu gia của một gia đình kinh doanh lớn, thì những chia sẻ mới nhất phần nào cho thấy sự gắn kết của hai vợ chồng trong cuộc sống.

Đặc biệt, chi tiết Midu tự nhận làm “trợ lý cho chồng” tại sự kiện, kết hợp với việc Minh Đạt công khai gọi vợ là “nóc nhà”, trở thành những khoảnh khắc đáng chú ý của cặp đôi sau hơn hai năm kết hôn.

(Tổng hợp/Ảnh: FBNV)