Thu nhập khó tin của vợ NSND Công Lý hiện tại

Mới đây, bà xã NSND Công Lý gây chú ý khi liên tiếp đăng tải những dòng trạng thái về tình hình thu nhập từ công việc tiếp thị liên kết trên mạng xã hội.

Trong bài đăng đầu tiên, cô hài hước than thở: “Chắc em tính bỏ luôn nghề gắn link đây. Flop thê thảm, không đủ tiền mời bạn đi ăn, đi uống nước. Tài khoản trở về số âm như hồi t6 từ Nhật về”.

Ngay sau đó, Ngọc Hà tiếp tục chia sẻ ảnh chụp bảng thống kê kết quả kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, kèm lời tâm sự: “Thôi thì cuộc sống có lúc thăng, lúc trầm. Em tụt khoảng 800 đơn thôi”.

Theo ảnh chụp được Ngọc Hà công khai, trong giai đoạn từ ngày 11/9 đến 10/10/2026, tài khoản tiếp thị liên kết của cô ghi nhận những chỉ số đáng chú ý: 8.200 đơn hàng, giảm 33% so với kỳ đối chiếu; 12.100 sản phẩm đã bán, giảm 32%; 119.000 lượt nhấp chuột, giảm 34%; 7.400 người mua, giảm 29%. Như vậy, hoa hồng ước tính giảm 43%, trong khi doanh số giảm 34%.

Đây là những con số cho thấy hoạt động tiếp thị liên kết của Ngọc Hà đang có dấu hiệu chững lại so với giai đoạn trước.

Bà xã Công Lý cho biết cô đang cố gắng lấy lại kết quả kinh doanh như hồi tháng 9, đồng thời tự động viên bản thân: “Tụt nhanh hơn tụt quần. Thế này đến cháo cũng không có mà húp. Ăn bớt”.

Từng kiếm hàng chục triệu đồng từ tiếp thị liên kết

Trước đây, Ngọc Hà từng hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực truyền thông, đặc biệt là mảng văn hóa - giải trí. Cô cũng sở hữu lượng người theo dõi đáng kể trên mạng xã hội và có thêm nguồn thu từ công việc KOL, sáng tạo nội dung, quảng cáo sản phẩm.

Sau này, Ngọc Hà quyết định nghỉ công việc văn phòng để dành nhiều thời gian chăm sóc chồng. Đầu năm 2026, cô bắt đầu thử sức với tiếp thị liên kết, thường xuyên giới thiệu các mặt hàng có giá bình dân, phù hợp nhu cầu mua sắm của số đông.

Sau khoảng 3 tháng làm công việc này, Ngọc Hà cho biết đã đạt doanh thu khoảng 62 triệu đồng. Dù vậy, đây là con số doanh thu được cô chia sẻ, không đồng nghĩa với khoản thu nhập thực nhận sau các chi phí và hoa hồng.

Ngọc Hà từng cho rằng việc sở hữu lượng người theo dõi lớn chỉ mang lại lợi thế ban đầu. Để có thể duy trì nguồn thu, người làm tiếp thị liên kết vẫn phải dành thời gian tìm hiểu thị trường, lựa chọn sản phẩm và xây dựng lòng tin với khách hàng.

Bà xã Công Lý cũng không ngại công khai những khó khăn tài chính. Trong một bài đăng hồi tháng 5/2026, cô cho biết từng có thu nhập tốt nhưng công việc bị ảnh hưởng khi thị trường thay đổi. Có thời điểm, Ngọc Hà trải qua hai tháng liên tiếp không có nguồn thu, không có tiền tiết kiệm và rơi vào tình trạng tài chính âm.

Thậm chí, cô từng mất 2,9 triệu đồng khi thử tham gia một ứng dụng kiếm tiền trực tuyến. Sau trải nghiệm này, Ngọc Hà chuyển sang tập trung phát triển công việc tiếp thị liên kết.

Nỗ lực kiếm tiền sau biến cố sức khỏe của chồng

Ngọc Hà và NSND Công Lý kết hôn vào đầu năm 2021. Khoảng nửa năm sau đám cưới, nam nghệ sĩ gặp biến cố sức khỏe, khiến cuộc sống của hai vợ chồng có nhiều thay đổi.

Trong những năm qua, Ngọc Hà đồng hành cùng chồng trong quá trình điều trị và hồi phục. Việc dành thời gian chăm sóc nam nghệ sĩ cũng ảnh hưởng đến công việc và kế hoạch tài chính của cô.

Bà xã Công Lý từng thẳng thắn chia sẻ rằng bản thân luôn trong tình trạng cần tiền, vì vậy phải cố gắng làm việc mỗi ngày. Đến giữa năm 2026, cô còn cho biết không đủ điều kiện tài chính để tiếp tục kế hoạch đưa chồng sang Nhật Bản điều trị.

Dù gặp nhiều áp lực, Ngọc Hà vẫn duy trì hoạt động trên mạng xã hội, giới thiệu sản phẩm và phát triển công việc riêng. Cô từng khẳng định những khoản tiền kiếm được đều đến từ công sức lao động của bản thân.

Hai bài đăng mới nhất cho thấy nguồn thu từ tiếp thị liên kết của Ngọc Hà không phải lúc nào cũng ổn định. Dù vẫn ghi nhận hàng nghìn đơn hàng trong kỳ thống kê gần nhất, mức giảm 43% của hoa hồng ước tính khiến cô không giấu được sự lo lắng.

(Tổng hợp/Ảnh: FBNV)