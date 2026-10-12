Từ nay, tất cả người dân sử dụng VNeID cập nhật ngay để hưởng quyền lợi đặc biệt

Theo hướng dẫn của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, chứng thư chữ ký số đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quá trình sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Thay vì phải in giấy tờ, ký trực tiếp rồi quét lại để nộp hồ sơ, người dùng có thể thực hiện thao tác ký số ngay trên điện thoại.

Phương thức này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn bảo đảm giá trị pháp lý tương đương chữ ký tay theo quy định.

Việc phát triển nền tảng ký số tập trung, đồng bộ và kết nối với hệ thống định danh điện tử quốc gia như VNeID được xem là một giải pháp quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số.

Không chỉ mang ý nghĩa về công nghệ, việc tích hợp chữ ký số với định danh điện tử còn góp phần thúc đẩy các giao dịch số diễn ra an toàn, thuận tiện và hiệu quả trên phạm vi toàn quốc, mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp cũng như các cơ quan nhà nước. Đặc biệt, tính năng này hiện đang phục vụ miễn phí trong 12 tháng đầu dành cho công dân.

Cách đăng ký chữ ký số cá nhân miễn phí trên VNeID

Theo hướng dẫn của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, người dân có thể đăng ký chứng thư chữ ký số ngay trên ứng dụng VNeID thông qua các bước sau:

Bước 1: Mở ứng dụng VNeID trên điện thoại và đăng nhập tài khoản.

Bước 2: Tại giao diện ứng dụng, tìm và chọn mục “Dịch vụ khác”.

Bước 3: Chọn chức năng “Chứng thư chữ ký số”, sau đó nhập passcode theo yêu cầu để tiếp tục.

Bước 4: Nhấn vào mục “Đăng ký chứng thư chữ ký số”.

Bước 5: Lựa chọn nhà cung cấp chứng thư chữ ký số phù hợp với nhu cầu và thực hiện các bước đăng ký theo hướng dẫn hiển thị trên ứng dụng.

Đáng chú ý, theo thông tin hướng dẫn, các đơn vị cung cấp đều có gói sử dụng miễn phí trong 12 tháng đầu dành cho công dân. Khi hết thời hạn này, người dùng có thể tiếp tục gia hạn thêm một lần mà không phải trả phí.

Nhờ đó, người dân có thể tiếp cận và sử dụng chữ ký số cá nhân để phục vụ các nhu cầu ký văn bản điện tử, giao dịch trực tuyến mà không phải mất chi phí đăng ký trong thời gian được miễn phí.

Ngoài việc đăng ký chứng thư chữ ký số, người dân còn có thể thiết lập mẫu chữ ký cá nhân nếu có nhu cầu.

Để thực hiện, người dùng truy cập mục “Cấu hình mẫu chữ ký”, sau đó chọn “Thêm chữ ký”.

Tại đây, ứng dụng hỗ trợ nhiều cách tạo mẫu chữ ký như trực tiếp vẽ chữ ký, nhập tên hoặc tải lên hình ảnh chữ ký đã có sẵn.

Người dùng cũng có thể lựa chọn màu mực theo mong muốn trước khi nhấn “Hoàn thành” để kết thúc thao tác.

Những lưu ý khi đăng ký chứng thư chữ ký số

Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội lưu ý, giao diện và trình tự thực hiện có thể thay đổi tùy theo phiên bản ứng dụng VNeID, tổ chức cung cấp dịch vụ cũng như gói chứng thư chữ ký số mà người dân lựa chọn.

Trước khi xác nhận đăng ký, người dùng cần tìm hiểu kỹ các điều kiện sử dụng, thời hạn hiệu lực của chứng thư và những khoản chi phí có thể phát sinh, nếu có.

Đặc biệt, các bước xác thực chỉ nên được thực hiện trên ứng dụng hoặc kênh chính thức của nhà cung cấp dịch vụ. Người dân tuyệt đối không chia sẻ mật khẩu, mã OTP hay passcode cho người khác nhằm tránh nguy cơ lộ thông tin và bị lợi dụng tài khoản.

Việc tích hợp dịch vụ đăng ký chữ ký số trên VNeID giúp người dân có thêm phương thức thực hiện các giao dịch điện tử thuận tiện, đồng thời góp phần đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Bên cạnh đó, các tài khoản giao dịch điện tử thuộc 12 lĩnh vực phải liên kết, xác thực với VNeID theo Nghị định 320 năm 2026 của Chính phủ. Các lĩnh vực này bao gồm chứng khoán, viễn thông, thương mại điện tử, mạng xã hội, giáo dục, y tế và du lịch. Quy định cũng áp dụng với người bán hàng, livestream bán hàng và tiếp thị liên kết trên các nền tảng thương mại điện tử.

Đối với 11 lĩnh vực, tài khoản được tạo trước ngày 28/9/2026 phải hoàn thành liên kết chậm nhất ngày 31/12/2026. Riêng tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực ngân hàng có thời hạn đến ngày 30/6/2027. Quy định nhằm tăng cường xác thực danh tính, bảo đảm an toàn và tạo thuận tiện cho các giao dịch điện tử.

(Theo Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội)