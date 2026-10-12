Chi tiết các bước liên kết tài khoản chứng khoán với VNeID

Theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử, chứng khoán thuộc nhóm 12 lĩnh vực có tài khoản giao dịch điện tử phải liên kết, xác thực với VNeID. Nghị định có hiệu lực từ ngày 28/9/2026. Với các tài khoản chứng khoán đã tạo lập trước thời điểm này, việc liên kết, xác thực phải hoàn thành chậm nhất trước ngày 31/12/2026.

VNDIRECT mới đây đã công bố hướng dẫn khách hàng thực hiện trên ứng dụng VNDIRECT DGO. Công ty cung cấp hai phương thức, gồm xác thực qua tài khoản định danh điện tử trên VNeID hoặc sử dụng căn cước công dân gắn chip.

Để thực hiện qua VNeID, nhà đầu tư cần có tài khoản mức độ 2, đã xác thực trực tiếp và kích hoạt đầy đủ chức năng. Nếu lựa chọn phương thức sử dụng căn cước công dân gắn chip, thiết bị phải hỗ trợ quét NFC để đọc thông tin từ chip trên thẻ.

Trước khi thao tác, nhà đầu tư cần kiểm tra bốn thông tin đã đăng ký tại VNDIRECT, gồm họ và tên, số căn cước công dân/căn cước, ngày sinh và giới tính. Các thông tin này phải trùng khớp với dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu Quốc gia. Nếu có sai lệch, khách hàng cần cập nhật thông tin tại VNDIRECT trước khi thực hiện liên kết, xác thực.

Quy trình bắt đầu bằng việc mở ứng dụng VNDIRECT DGO, chọn biểu tượng “Tài khoản”, vào mục “Xác thực khách hàng”, sau đó chọn “Liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử”. Tại đây, nhà đầu tư kiểm tra số định danh hiển thị trên màn hình và nhấn “Tiếp tục” nếu thông tin chính xác.

Bước tiếp theo là lựa chọn một trong hai phương thức xác thực.

Với phương thức qua VNeID, nhà đầu tư nhấn “Xác nhận” tại màn hình xác nhận chia sẻ dữ liệu trên DGO để hệ thống gửi yêu cầu sang ứng dụng VNeID. Sau đó, khách hàng mở VNeID, đăng nhập và vào mục “Thông báo”. Tại thông báo xác nhận xác thực thông tin, người dùng chọn “Xác nhận chia sẻ” rồi nhập mã PIN để hoàn tất.

Nếu sử dụng căn cước công dân gắn chip, nhà đầu tư chụp ảnh căn cước và thực hiện quét NFC theo hướng dẫn trên màn hình. Khi hoàn thành thành công, mục “Liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử” trên DGO sẽ hiển thị trạng thái “Đã xác thực”.

VNDIRECT cũng giải thích cách xử lý khi hệ thống hiển thị các trạng thái khác. Với “Xác thực không khớp”, khách hàng cần cập nhật bốn thông tin cá nhân tại công ty cho trùng khớp với tài khoản định danh điện tử, sau đó thực hiện lại quy trình.

Trạng thái “Từ chối xác thực” cho biết khách hàng chưa đồng ý chia sẻ dữ liệu. Để hoàn tất, nhà đầu tư cần thực hiện lại và chọn “Xác nhận chia sẻ” trên VNeID. Trong khi đó, trạng thái “Chưa xác thực” thể hiện khách hàng chưa thực hiện quy trình liên kết, xác thực.