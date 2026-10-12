Hơn 20 năm làm bất động sản, tỷ phú Trần Đình Long có 7 khu công nghiệp rộng hơn 2.200 ha, đang làm thêm 9.000 căn nhà ở xã hội

Khởi đầu từ khu công nghiệp Phố Nối A

Năm 2001, Hòa Phát thành lập đơn vị bất động sản đầu tiên là Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Hòa Phát. Hòa Phát tham gia lĩnh vực bất động sản từ nhu cầu thực tế của hoạt động sản xuất công nghiệp. Trong bài chia sẻ trên website Hòa Phát, ông Hoàng Quang Việt, Tổng giám đốc Bất động sản Hòa Phát cho biết khi bắt đầu, doanh nghiệp gần như chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, thậm chí chưa hình dung đầy đủ về mô hình khu công nghiệp.

Năm 2004, dự án khu công nghiệp Phố Nối A được Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư và UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt, với diện tích ban đầu hơn 390 ha. Đây là dự án đầu tiên của Hòa Phát trong lĩnh vực bất động sản.

Ông Việt kể, trong những ngày đầu, ông cùng ông Trần Tuấn Dương, Tổng giám đốc Tập đoàn Hòa Phát thời điểm đó, trực tiếp đi khảo sát các khu công nghiệp để tìm hiểu cách vận hành.

“Nhớ những ngày đầu đi xem cách các khu công nghiệp hoạt động, chúng tôi còn phải quay ngang xe ô tô ra để đo đường xem đường rộng bao nhiêu. Khi bắt đầu làm từ con số 0 thì việc gì cũng phải làm. Làm không chỉ bằng phán đoán, mà bằng quá trình thực địa, bằng sự thấu hiểu những gì doanh nghiệp làm sản xuất cần”, ông Việt chia sẻ.

Một trong những khách hàng đầu tiên tại Phố Nối A là Công ty may mặc Kido của Hàn Quốc. Theo chia sẻ của ông Việt, doanh nghiệp này lựa chọn thuê đất khi khu đất hơn 30 ha vừa hoàn thành giải phóng mặt bằng, hạ tầng chưa được xây dựng. Hòa Phát cam kết bàn giao hạ tầng sau 3 tháng và hoàn thành theo thời hạn đã đưa ra.

Ảnh Hòa Phát.

Năm 2005, Công ty CP Xây dựng và Phát triển đô thị Hòa Phát bắt đầu ghi nhận doanh thu từ bất động sản, với lợi nhuận hơn 10 tỷ đồng.

Đến 2020, Hòa Phát quyết định cơ cấu lại mô hình tổ chức với các Tổng công ty phụ trách từng lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn. Theo đó, Tổng công ty Phát triển Bất động sản Hòa Phát được thành lập với 2 đơn vị con là Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Hòa Phát và Công ty TNHH Điện lạnh Hòa Phát.

Đến năm 2026, doanh nghiệp quản lý 7 khu công nghiệp với tổng quỹ đất hơn 2.200 ha, cùng đội ngũ khoảng 650 cán bộ, công nhân viên. Theo số liệu doanh nghiệp công bố, doanh thu năm 2026 tăng hơn 100 lần so với năm 2005.

Mở rộng đến các dự án nhà ở thương mại và nhà ở xã hội

Khu nhà ở thương mại Hòa Phát Giải Phóng Tower (Hà Nội).

Bên cạnh bất động sản công nghiệp, Hòa Phát từng bước mở rộng sang khu đô thị, căn hộ và văn phòng cho thuê.

Năm 2005, doanh nghiệp bắt đầu triển khai khu đô thị Phố Nối với quy mô 300 ha. Giai đoạn 2010-2011, Hòa Phát phát triển tòa nhà 257 Giải Phóng tại Hà Nội. Sau đó, doanh nghiệp triển khai dự án Mandarin Garden trên đường Hoàng Minh Giám và Mandarin Garden 2 trong giai đoạn 2015-2016.

Năm 2016, dự án nhà ở thương mại Hòa Phát Nguyễn Đức Cảnh tiếp tục bổ sung sản phẩm nhà ở của doanh nghiệp tại Hà Nội.

Năm 2025, Hòa Phát khởi công dự án nhà ở xã hội tại khu công nghiệp Yên Mỹ, Hưng Yên, với quy mô dự kiến 9.000 căn hộ chung cư. Dự án hướng đến nhu cầu nhà ở của người lao động trong và ngoài khu công nghiệp cùng người dân địa phương.

Ông Hoàng Quang Việt cho biết doanh nghiệp đặt yêu cầu chất lượng công trình ở các phân khúc, trong đó có nhà ở xã hội. Theo ông, việc phục vụ nhóm khách hàng có thu nhập thấp không đồng nghĩa với hạ thấp tiêu chuẩn chất lượng.

“Quan niệm phổ biến cho rằng nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp thì không cần tiêu chuẩn quá cao. Nhưng tại Hòa Phát, chúng tôi không nghĩ như vậy. Dù ở phân khúc nào, công trình vẫn phải đặt chất lượng lên hàng đầu, đặc biệt là nhà ở xã hội”, ông Hoàng Quang Việt bày tỏ.

Khu nhà ở xã hội Hòa Phát - Yên Mỹ (Hưng Yên).

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG), cho biết bất động sản chỉ chiếm khoảng 5-7% cơ cấu kinh doanh của tập đoàn.

Theo ông Long, tỷ trọng này giúp những biến động của thị trường bất động sản không tác động quá lớn đến hoạt động chung của Hòa Phát. Ông đánh giá việc duy trì tỷ trọng bất động sản ở mức này là hướng đi phù hợp với tập đoàn.

Đối với phân khúc nhà ở, ông Long cho biết Hòa Phát đang hướng đến nhà ở xã hội. Theo ông, phân khúc này có đầu ra tốt, dù lợi nhuận thấp hơn nhưng mang lại sự ổn định. Doanh nghiệp sẽ cân nhắc tham gia tại các địa phương khác nếu có quỹ đất và điều kiện triển khai phù hợp.

Năm 2026, doanh nghiệp tiếp tục triển khai dự án Mandarin Garden 3 tại Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Hoạt động quản lý, vận hành văn phòng cho thuê và dịch vụ thương mại cũng nằm trong danh mục kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo số liệu được công bố, đến năm 2026, mảng bất động sản Hòa Phát đã phát triển 5 dự án nhà ở cao cấp, cung cấp hơn 3.000 căn hộ, cùng 23.000 m² diện tích trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê.

Trong 10 năm tới, Công ty CP Xây dựng và Phát triển đô thị Hòa Phát đặt mục tiêu nâng số lượng khu công nghiệp quy mô lớn lên 10. Doanh nghiệp cũng định hướng tiếp tục phát triển các dự án nhà ở, đồng thời mở rộng dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất công nghiệp.

Các lĩnh vực được xác định gồm xây dựng nhà xưởng cho thuê và nhà kho phục vụ logistics. Đây là hướng mở rộng từ hoạt động phát triển hạ tầng khu công nghiệp sang cung cấp thêm mặt bằng và dịch vụ cho doanh nghiệp sản xuất.