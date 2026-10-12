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Giá vàng 9999 SJC hôm nay 12/10/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

| | Thị trường chứng khoán

Giá vàng hôm nay 12/10/2026, cập nhật mới nhất giá vàng 9999 hôm nay tại SJC cùng nhiều thương hiệu lớn trên thị trường.

Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết cao, đạt tới 99,99%. Vàng 9999 còn có tên gọi khác là vàng ta, vàng ròng hoặc vàng 24K, nổi bật với màu vàng đậm đặc trưng và độ sáng bóng tự nhiên.

Do hàm lượng vàng nguyên chất cao nên vàng 9999 khá mềm, dẻo và dễ bị móp méo nếu va đập mạnh. Thông thường vàng 9999 được chế tác dưới dạng vàng miếng hoặc nhẫn tròn trơn.

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 12/10/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Lúc 8h sáng nay 12/10/2026, giá vàng miếng 1L, 10L, 1KG được SJC niêm yết ở mức 14,18 - 14,48 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), ổn định so với cuối tuần trước.

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ giao dịch tại mức 14,13 - 14,43 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), đi ngang so với cuối tuần trước.

Vàng miếng SJC. (Ảnh minh họa: AI)

Bảng giá vàng tại SJC cập nhật lúc 12/10/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.180.000 14.480.000 đồng/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ 14.180.000 14.482.000 đồng/chỉ
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 14.180.000 14.483.000 đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.130.000 14.430.000 đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 14.130.000 14.440.000 đồng/chỉ
Nữ trang 99,99% 13.380.000 14.330.000 đồng/chỉ
Nữ trang 99% 13.488.100 14.188.100 đồng/chỉ
Nữ trang 75% 9.783.600 10.763.600 đồng/chỉ
Nữ trang 68% 8.780.400 9.760.400 đồng/chỉ
Nữ trang 61% 7.777.200 8.757.200 đồng/chỉ
Nữ trang 58,3% 7.390.200 8.370.200 đồng/chỉ
Nữ trang 41,7% 5.011.200 5.991.200 đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu khác

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam. Dữ liệu được cập nhật lúc 8h ngày 12/10/2026

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị




SJC


Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

14.180.000

14.480.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

14.180.000

14.482.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.130.000

14.430.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99,99%

13.380.000

14.330.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng miếng SJC

14.180.000

14.480.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

14.030.000

14.430.000

đồng/chỉ

Vàng nguyên liệu 9999

13.450.000

13.650.000

đồng/chỉ

Nữ trang 9999

13.850.000

14.150.000

đồng/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

14.180.000

14.480.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.130.000

14.430.000

đồng/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

14.130.000

14.430.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

13.880.000

14.330.000

đồng/chỉ

Bảo Tin Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.960.000

14.360.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.960.000

14.360.000

đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

13.960.000

14.360.000

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9

13.760.000

14.260.000

đồng/chỉ


Bảo Tín Mạnh Hải

Kim Gia Bảo 24K

13.980.000

14.380.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 999.9 BTMH

13.880.000

-

đồng/chỉ

Vàng trang sức 24K (999.9)

13.780.000

14.280.000

đồng/chỉ

Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)

14.180.000

14.480.000

đồng/chỉ

Phú Quý

Vàng miếng SJC

14.100.000

14.480.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

14.100.000

14.420.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

14.100.000

14.420.000

đồng/chỉ

Vàng trang sức 999.9

13.800.000

14.300.000

đồng/chỉ

Thông tin mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.

THEO HOÀNG LAN/VTC NEWS

VTC News

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