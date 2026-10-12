VCAM thoái vốn thành công tại Vietcap

CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt (VCAM) vừa có báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại CTCP Chứng khoán Vietcap (MCK: VCI, sàn HoSE).

Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 15/9/2026 đến ngày 8/10/2026, VCAM đã bán ra thành công 580.500 cổ phiếu VCI đã đăng ký.

Sau giao dịch, VCAM đã giảm tỷ lệ sở hữu từ 0,05% xuống còn 0% và rời ghế cổ đông tại Vietcap.

Được biết, bà Nguyễn Thanh Phượng đang đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của Chứng khoán Vietcap và VCAM. Hiện bà Phượng đang sở hữu hơn 30,8 triệu cổ phiếu VCI, tương ứng tỷ lệ sở hữu 2,67% vốn.

Ảnh minh họa: VCI

Liên quan đến giao dịch cổ phiếu VCI, trước đó ông Tô Hải- Thành viên HĐQT của Chứng khoán Vietcap đã mua thỏa thuận 31,05 triệu cổ phiếu trong thời gian từ ngày 4/8/2026 đến 24/8/2026.

Qua đó, ông Tô Hải nâng sở hữu từ 174,3 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 15,13% vốn) lên mức 205,3 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 17,83% vốn).

Cách đây vài tháng, vợ ông Tô Hải là bà Trương Nguyễn Thiên Kim mới rời ghế cổ đông Vietcap sau khi bán ra toàn bộ 16,91 triệu cổ phiếu VCI (tương đương 1,47% vốn) bằng phương thức thỏa thuận trong thời gian từ 15/4 đến 4/5/2026.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế nửa đầu năm 2026, VCI đạt lãi trước thuế 675 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Qua đó công ty đã thực hiện 30% chỉ tiêu lợi nhuận 2.300 tỷ đồng đề ra cho cả năm.

Tại thời điểm 30/6/2026, quy mô tổng tài sản của Vietcap ở mức hơn 39.700 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Dư nợ cho vay margin tăng lên mức 16.600 tỷ đồng, tăng thêm 600 tỷ đồng so với đầu năm. Danh mục tài sản FVTPL tăng thêm hơn 200 tỷ đồng lên mức hơn 2.400 tỷ đồng.

Danh mục tài sản sẵn sàng để bán AFS có giá thị trường hơn 14.000 tỷ đồng, cao hơn giá gốc hơn 2.000 tỷ đồng. Trong đó, Vietcap rót hơn 8.400 tỷ đồng vào cổ phiếu niêm yết. Cụ thể, công ty giảm nắm giữ cổ phiếu MBB, bán hết cổ phiếu STB trong khi gom thêm MWG và hiện mã này tạm lỗ 12%.