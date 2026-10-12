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Quỹ đầu tư của bà Nguyễn Thanh Phượng bán sạch cổ phiếu VCI

| | Thị trường chứng khoán

Quỹ đầu tư của bà Nguyễn Thanh Phượng bán sạch cổ phiếu VCI

Tạm tính theo thị giá đóng cửa, quỹ thu về khoảng 11 tỷ đồng với giao dịch bán ra trên.

CTCP Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Bản Việt (VCAM) vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CTCP Chứng khoán Vietcap (mã VCI). Theo đó, công ty đã bán hết 580.500 cổ phiếu đăng ký. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh từ ngày 15/9 đến ngày 8/10/2026. Sau giao dịch, VCAM không còn sở hữu cổ phần tại Vietcap. Trước đó, VCAM đăng ký bán toàn bộ số cổ phần trên nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư.

VCAM là tổ chức có liên quan đến bà Nguyễn Thanh Phượng, Chủ tịch HĐQT Vietcap. Bà Phượng đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT tại công ty quản lý quỹ này. Theo báo cáo giao dịch, cá nhân bà Phượng đang nắm giữ 30.800.250 cổ phiếu VCI, tương ứng tỷ lệ 2,67%.

Tạm tính theo thị giá đóng cửa, VCAM thu về khoảng 11 tỷ đồng với giao dịch bán ra trên.

Ở chiều ngược lại, trước đợt bán của VCAM, ông Tô Hải, Thành viên HĐQT Vietcap, đã mua 31,05 triệu cổ phiếu VCI qua thỏa thuận từ ngày 4/8 đến 24/8/2026. Sau giao dịch, ông Hải nâng lượng nắm giữ lên hơn 205,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 17,84% vốn.

Về kinh doanh, nửa đầu năm 2026, Vietcap ghi nhận doanh thu hoạt động 2.582 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 675 tỷ đồng, tăng 19%, hoàn thành khoảng 29% kế hoạch năm.

An Thái

Nhịp sống thị trường

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