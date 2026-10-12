Lịch chốt quyền trả cổ tức trong tuần từ ngày 12/10-16/10, tỷ lệ cao nhất 15%

Theo thống kê trên các sàn giao dịch chứng khoán, có khoảng 12 doanh nghiệp và ngân hàng sẽ chốt quyền chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu trong tuần này từ ngày 12/10/2026 - 16/10/2026, mức cao nhất là 15% và thấp nhất là 0,77%.

Cụ thể, có 3 doanh nghiệp chốt quyền chi trả cổ tức cao nhất tuần này là CTCP Thủy điện Nước Trong (MCK: NTH, sàn HNX) tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2026 bằng tiền tỷ lệ 15%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.500 đồng cổ tức. Ngày đăng ký cuối cùng là 13/10/2026.

Tổng Công ty Đức Giang- CTCP (MCK: MGG, sàn UPCoM) chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt tỷ lệ 15%. Ngày đăng ký cuối cùng là 13/10/2026.

Nguồn: VCBS

CTCP Thủy điện - Điện lực 3 (MCK: DRL, sàn HoSE) tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền tỷ lệ 15%. Ngày đăng ký cuối cùng là 15/10/2026.

Doanh nghiệp chi trả cổ tức thấp nhất tuần là CTCP Bột mỳ Vinafood 1 (MCK: BMV, sàn UPCoM) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 0,77%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 77 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 15/10/2026.

Ngoài ra, còn một số doanh nghiệp và ngân hàng chốt quyền chi trả cổ tức trong tuần này, có thể kể đến như:

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, MCK: HDB, sàn HoSE) trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:25, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 25 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 12/10/2026.

Cùng ngày 12/10/2026, HDBank cũng sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành gần 250,3 triệu cổ phiếu thưởng. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:5, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới.

CTCP Chứng khoán Agribank (Agriseco, MCK: AGR, sàn HoSE) trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:6, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 6 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng là 12/10/2026.

CTCP Thủy điện Thác Bà (MCK: TBC, sàn HoSE) tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 15/10/2026.