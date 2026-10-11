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Nam Việt chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10%

| | Thị trường chứng khoán

Ngày 30/10/2026 tới đây, Nam Việt sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt với tổng tỷ lệ 10%.

Công ty Cổ phần Nam Việt (MCK: ANV, sàn HoSE) vừa có văn bản thông báo về ngày 30/10/2026 tới đây sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt.

Theo đó, Nam Việt sẽ thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tổng tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Trong đó, doanh nghiệp chi trả cổ tức năm 2025 tỷ lệ 5% và tạm ứng cổ tức năm 2026 cũng với tỷ lệ 5%.

Với gần 266,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Nam Việt sẽ phải chi khoảng hơn 266,3 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này. Thời gian thực hiện thanh toán là 15/12/2026.

Nam Việt chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10%- Ảnh 1.

Ảnh minh họa: ANV

Trong một diễn biến khác, mới đây ông Doãn Chí Thiên- Phó Tổng Giám đốc thường trực tại Nam Việt, đồng thời là con trai ông Doãn Tới- Tổng Giám đốc, vừa mua vào 1 triệu cổ phiếu ANV.

Giao dịch được diễn ra bằng phương thức khớp lệnh trên sàn trong khoảng thời gian từ ngày 17/9/2026 đến ngày 8/10/2026.

Sau giao dịch, ông Doãn Chí Thiên đã tăng sở hữu từ hơn 3,1 triệu cổ phiếu lên mức hơn 4,1 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 1,18% lên 1,55% vốn tại Nam Việt.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2026, Nam Việt mang về doanh thu thuần hơn 3.778,3 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 638,1 tỷ đồng, giảm 10%.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về gần 45,3 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 138% so với cùng kỳ; khoản thu nhập khác tăng từ 3,6 tỷ đồng lên gần 5 tỷ đồng; phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết hơn 1 tỷ đồng.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Nam Việt báo lãi ròng 6 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 330,2 tỷ đồng, giảm 29% so với 6 tháng đầu năm 2025.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Nam Việt tăng 10% so với đầu năm, lên mức hơn 6.433,7 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn hơn 1.421,5 tỷ đồng, chiếm 22% tổng tài sản; hàng tồn kho hơn 1.312,7 tỷ đồng, chiếm 20% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả hơn 2.567,6 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp vay và nợ thuê tài chính 1.862,9 tỷ đồng, chiếm 73% tổng nợ.

Theo Khánh Hân

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
cổ tức

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