Lịch chốt quyền cổ tức tuần 12-16/10: Ba công ty cùng trả cổ tức tiền mặt 15%

Theo thống kê, có khoảng 15 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức tuần 12-16/10. Tuần này có gần 9 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, mức cao nhất là 15% và thấp nhất là gần 1%.

CTCP Thủy điện – Điện lực 3 (mã DRL) vừa thông báo kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu được nhận 1.500 đồng. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông hưởng quyền là 15/10, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/10. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 28/10/2026.

Với 9,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Thủy điện – Điện lực 3 dự kiến chi khoảng 14,25 tỷ đồng để thực hiện đợt tạm ứng cổ tức lần này. Trước đó, doanh nghiệp cũng đã chi hơn 14 tỷ đồng để thanh toán phần cổ tức còn lại của năm 2025 với tỷ lệ 15%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/7 và cổ tức được thanh toán vào ngày 4/8/2026.

Đáng chú ý, trong năm 2025, DRL đã thực hiện hai đợt tạm ứng cổ tức với tổng tỷ lệ 32%. Cộng thêm đợt chi trả 15% vào tháng 8/2026, tổng tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2025 của doanh nghiệp đạt 47%, tương ứng 4.700 đồng/cổ phiếu. Đây cũng là mức cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

Tổng Công ty Đức Giang - CTCP (mã chứng khoán: MGG) thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu được nhận 1.500 đồng. Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ chốt danh sách cổ đông hưởng quyền vào ngày 13/10 và dự kiến thanh toán cổ tức vào ngày 20/10/2026. Với gần 9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Tổng Công ty Đức Giang ước tính sẽ chi khoảng 13,5 tỷ đồng để hoàn tất đợt chi trả này.

Đáng chú ý, Tổng Công ty Đức Giang là doanh nghiệp duy trì truyền thống chia cổ tức bằng tiền mặt đều đặn qua nhiều năm, với tỷ lệ dao động từ 15% đến 35%. Trong giai đoạn 2017–2019, mức cổ tức từng đạt 35%, tương đương 3.500 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, tỷ lệ chi trả đã giảm dần trong những năm sau đó, xuống còn 15%, tương ứng 1.500 đồng/cổ phiếu vào năm 2024 và tiếp tục được duy trì cho năm 2025.

CTCP Thủy điện Nước Trong (mã NTH) vừa thông báo kế hoạch tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu được nhận 1.500 đồng.

Theo đó, ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/10, ngày đăng ký cuối cùng là 13/10 và thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 28/10/2026. Với hơn 10,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 16,2 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức này.

Trước đó, vào tháng 8/2026, Thủy điện Nước Trong đã tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2026 với tỷ lệ 15%. Như vậy, tổng tỷ lệ cổ tức tạm ứng cho năm 2026 qua hai đợt đạt 30%, tương đương 3.000 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra, hồi tháng 5/2026, doanh nghiệp cũng đã thanh toán phần cổ tức còn lại của năm 2025 với tỷ lệ 15%. Tính cả ba đợt chi trả trong năm nay, cổ đông NTH được nhận tổng cộng 4.500 đồng tiền mặt trên mỗi cổ phiếu.