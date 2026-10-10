Nóng: MU, AC Milan, Inter Milan nhận lời sang Việt Nam, dự kiến thi đấu tại SVĐ 60.000 chỗ do DN tỷ phú Phạm Nhật Vượng xây dựng

Theo thông tin được công bố tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập CLB bóng đá Công an Hà Nội, ba đội bóng nổi tiếng châu Âu gồm Manchester United, AC Milan và Inter Milan đã nhận lời mời sang Việt Nam thi đấu giao hữu trong dịp khai trương sân vận động PVF vào năm 2027.

Thông tin trên được Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, chia sẻ tại sự kiện. Sự xuất hiện của những tên tuổi hàng đầu bóng đá châu Âu được kỳ vọng sẽ tạo nên sức hút lớn đối với người hâm mộ Việt Nam, đặc biệt khi Manchester United sở hữu lượng cổ động viên đông đảo trong nước, trong khi hai đại diện bóng đá Italy là AC Milan và Inter Milan cũng có cộng đồng người hâm mộ lâu năm.

Dù vậy, việc các đội bóng nhận lời mời mới là bước đầu trong quá trình chuẩn bị. Hiện thời gian tổ chức cụ thể, đối thủ thi đấu, thể thức giao hữu cũng như thành phần cầu thủ tham dự của từng CLB vẫn chưa được công bố. Những thông tin chi tiết dự kiến sẽ được làm rõ trong các thông báo tiếp theo.

Đáng chú ý, địa điểm dự kiến tổ chức các trận giao hữu là sân vận động PVF tại Hưng Yên, công trình có sự tham gia xây dựng của doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Sân vận động PVF được khởi công ngày 19/10/2025. Bộ Công an là chủ đầu tư, còn Công ty CP Vinhomes (mã chứng khoán: VHM), thuộc Tập đoàn Vingroup, đảm nhiệm vai trò tổng thầu xây dựng.

Riêng sân vận động có diện tích hơn 55.000 m², gồm 4 khu khán đài chính A, B, C và D với tổng sức chứa khoảng 60.000 người. Công trình nằm trong quần thể thể thao - dịch vụ quy mô khoảng 92 ha tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên.

Theo kế hoạch, sân vận động dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2027. Trong những ngày đầu tháng 10/2026, kết cấu mái của công trình đã được nâng lên các trụ đỡ, giúp hình dáng tổng thể của sân dần hiện rõ.

Một trong những điểm nổi bật của sân PVF là thiết kế mái có thể đóng mở tự động, với thời gian vận hành dự kiến khoảng 12–20 phút. Mặt sân sử dụng công nghệ cỏ hybrid mô-đun, hướng tới đáp ứng nhu cầu tổ chức các hoạt động thể thao với cường độ cao.

Ngoài sân vận động chính, quần thể còn có nhà thi đấu sức chứa 4.500 người, các sân tập, khu kỹ thuật cùng nhiều hạng mục phụ trợ phục vụ hoạt động thể thao.

Nếu kế hoạch giao hữu được triển khai, sự góp mặt của Manchester United, AC Milan và Inter Milan sẽ trở thành điểm nhấn đáng chú ý trong dịp khai trương sân vận động PVF, đồng thời góp phần quảng bá công trình thể thao mới của Việt Nam tới người hâm mộ quốc tế.