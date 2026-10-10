Hai thành viên HĐQT Chứng khoán Bảo Minh nộp đơn từ nhiệm

Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (BMSC, mã: BMS) vừa công bố nhận được đơn từ nhiệm của 2 thành viên HĐQT là ông Phan Tấn Thư và bà Nguyễn Thy Phương cùng với lý do cá nhân.



Được biết, ông Phan Tấn Thư sinh năm 1983, trình độ Cử nhân Kinh tế. Ông được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc BMS từ tháng 1/2022 và đến tháng 4/2023 được bầu vào HĐQT.

Còn bà Nguyễn Thy Phương được bầu bổ sung vào HĐQT BMS nhiệm kỳ 2023-2028 từ tháng 4/2025.

Thông tin giới thiệu về ông Phan Tấn Thư trên website Chứng khoán Bảo Minh. Ảnh chụp màn hình

Ngoài 2 thành viên nêu trên, tính đến cuối quý II/2026, HĐQT Chứng khoán Bảo Minh còn có Chủ tịch - Thành viên HĐQT độc lập bà Lương Thị Cẩm Tú, Phó Chủ tịch thường trực Thiều Hữu Chung, Phó Chủ tịch Trần Ngô Phúc Bảo.

Cũng liên quan đến vấn đề nhân sự, Chứng khoán Bảo Minh công bố quyết định bổ nhiệm bà Trịnh Thị Thu Hương giữ chức Phó Tổng giám đốc thường trực với thời hạn 2 năm, bắt đầu từ ngày 17/9/2026.

Tính đến 30/6/2026, Ban điều hành BMS gồm 2 thành viên là Tổng giám đốc Phan Tấn Thư (bổ nhiệm tháng 1/2022) và bà Trần Thị Lan Anh (bổ nhiệm tháng 6/2026) Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh Sài Gòn.

Trong diễn biến khác, đầu tháng 8/2026, BMS thống nhất thông qua số lượng cổ phiếu được đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) là 215,24 triệu đơn vị, tương đương tổng giá trị theo mệnh giá là 2.152,4 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính bán niên 2026 đã soát xét của Chứng khoán Bảo Minh ghi nhận doanh thu hoạt động gần 237 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm trước.

Đóng góp lớn nhất vào doanh thu là lãi từ bán các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ FVTPL đạt 194 tỷ đồng, giảm 3 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Điểm tích cực là chi phí hoạt động trong kỳ được tiết giảm tới 41%. Ngược lại chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 57% lên mức 22 tỷ đồng.

Kết quả, BMS báo lợi nhuận trước thuế đạt gần 139 tỷ đồng, gấp 2,1 lần nửa đầu năm 2025.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của MBS ở mức 3.034 tỷ đồng, tăng gàn 18% so với đầu năm. Trong đó, danh mục tài sản FVTPL ghi nhận gần 1.970 tỷ đồng, các khoản cho vay 306 tỷ đồng, tiền và tương đương tiền 116 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả tăng gấp đôi lên mức 720 tỷ đồng. Trong đó vay nợ ngắn hạn chiếm gần 450 tỷ đồng, dư nợ trái phiếu dài hạn 200 tỷ đồng.