Người nhà Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung bị bán giải chấp gần 3 triệu cổ phiếu PNJ

Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (MCK: PNJ) mới đây đã có thông báo về kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Cụ thể, bà Trần Phương Ngọc Giao bị bán giải chấp 2,94 triệu cổ phiếu PNJ trong phiên giao dịch 8/10/2026. Sau giao dịch, bà Ngọc Giao giảm sở hữu từ hơn 14,64 triệu cổ phiếu PNJ (2,86%) về hơn 11,7 triệu cổ phiếu (2,29%).

Bà Trần Phương Ngọc Giao được biết đến là con gái Chủ tịch HĐQT PNJ Cao Thị Ngọc Dung và là em gái bà Trần Phương Ngọc Thảo- Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên Ủy ban Kiểm toán, Người được ủy quyền công bố thông tin.

Ảnh minh họa: PNJ

Theo thông báo của PNJ, hiện, Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung đang trực tiếp sở hữu hơn 15 triệu cổ phiếu PNJ (2,93%); trong khi bà Trần Phương Ngọc Thảo nắm hơn 11 triệu cổ phiếu PNJ (2,15%).

Cùng chiều diễn biến, ông Cao Ngọc Duy đã bán 9 triệu cổ phiếu PNJ trong thời gian từ 1-2/10/2026 bằng phương thức khớp lệnh, thỏa thuận. Sau giao dịch, ông Cao Ngọc Duy giảm sở hữu từ 13,8 triệu cổ phiếu, chiếm 2,7% vốn PNJ xuống mức 4,83 triệu cổ phiếu, tương đương 0,94% vốn PNJ.

Cũng liên quan đến giao dịch cổ phiếu PNJ, trong phiên 2/10/2026, 17/21 quỹ thành viên trong nhóm nhà đầu tư nước ngoài do T. Rowe Price Associates, Inc. đại diện đã có động thái mua vào-bán ra cổ phiếu PNJ.

Sau giao dịch, nhóm cổ đông ngoại này giảm sở hữu từ hơn 30,8 triệu cổ phiếu PNJ (6,02%) về gần 25,4 triệu cổ phiếu (4,95%), tương ứng giảm hơn 5,46 triệu cổ phiếu PNJ.

Với tỷ lệ trên, nhóm đầu tư nước ngoài do T. Rowe Price Associates, Inc. đại diện không còn là cổ đông lớn tại PNJ.

Mới đây, PNJ đã có báo cáo giải trình về việc cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp kể từ ngày 28/9/2026 đến ngày 2/10/2026.

Ngoài những yếu tố về thị trường nói chung, theo PNJ, một số công ty chứng khoán đã điều chỉnh tỷ lệ cho vay ký quỹ đối với cổ phiếu PNJ. PNJ cho rằng, việc điều chỉnh tỷ lệ cho vay ký quỹ có thể làm gia tăng áp lực bán đối với cổ phiếu và ảnh hưởng đến thanh khoản cũng như diễn biến giá cổ phiếu PNJ.

Trong giai đoạn từ ngày 4/9/2026 đến ngày 30/9/2026, công ty đã thực hiện công bố thông tin đối với nhiều sự kiện phát sinh liên quan đến hoạt động tài chính, quản trị công ty, giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty, người có liên quan của NNB và các nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ của Công ty xem xét.

PNJ cho biết, tần suất và số lượng thông tin được công bố trong thời gian ngắn có thể ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư.

Đặc biệt, vào ngày 25/9/2026, PNJ công bố kế hoạch kinh doanh hợp nhất điều chỉnh năm 2026 với biến động lớn so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua. Đáng chú ý là việc PNJ dự kiến thực hiện trích lập dự phòng tổn thất phát sinh từ chính sách thu đổi hàng hóa đã bán với giá trị trích lập dự phòng ước tính là 7.071,1 tỷ đồng như đã công bố.