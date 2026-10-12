Gã khổng lồ ngành điện Việt Nam vừa chốt được deal “khủng” tại dự án nhà máy điện Lào

Ngày 8/10, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - Lào, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power), đơn vị thành viên của PETROVIETNAM và PSG Corporation Public Company Limited (PSGC) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược về vận hành và bảo dưỡng các nhà máy điện tại Lào. Thỏa thuận được trao trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ hai nước, mở ra cơ hội kết hợp năng lực đầu tư, phát triển dự án của PSGC với chuyên môn kỹ thuật và kinh nghiệm vận hành của PV Power.

Thỏa thuận xác định mục tiêu, cơ chế hợp tác và thiết lập mối quan hệ chiến lược lâu dài giữa hai doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất điện. Trọng tâm hợp tác ban đầu giữa hai bên là dự án nhà máy nhiệt điện có công suất lắp đặt khoảng 2.400 MW đang được PSGC nghiên cứu phát triển tại Lào, tạo tiền đề mở rộng hợp tác sang các dự án khác trong tương lai.

Bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư, Chủ tịch HĐTV PETROVIETNAM Lê Ngọc Sơn và lãnh đạo PV Power đã có buổi tiếp và làm việc với lãnh đạo Công ty PSGC. Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về tình hình hợp tác giữa các doanh nghiệp, trong đó tập trung vào hợp tác trong lĩnh vực cung cấp than Lào cho các nhà máy điện của PETROVIETNAM/ PV Power và các khả năng hợp tác khác.

Buổi làm việc cùng việc ký kết thỏa thuận góp phần tăng cường kết nối giữa PETROVIETNAM, PV Power với PSGC, tạo cơ sở thúc đẩy các nội dung hợp tác trong thời gian tới. Trên nền tảng thế mạnh của mỗi bên, sự hợp tác được kỳ vọng đóng góp vào việc phát triển và vận hành hiệu quả các dự án điện tại Lào, đồng thời làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác đầu tư, năng lượng giữa Việt Nam và Lào.