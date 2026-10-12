Giá vàng miếng sáng nay có diễn biến lạ

Sáng 12/10, giá vàng miếng tại nhiều thương hiệu ghi nhận mức giá đi ngang so với cuối tuần trước.

SJC, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng được niêm yết ở mức 141,8 triệu đồng/lượng mua vào và 144,8 triệu đồng/lượng bán ra. Phú Quý niêm yết giá mua vào thấp hơn, ở mức 141,3 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra là 144,8 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng là thương hiệu duy nhất ghi nhận mức tăng 300.000 đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với cuối tuần trước. Niêm yết giá vàng miếng mua vào ở mức 142,3 triệu đồng/lượng và bán ra 143,8 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, các thương hiệu có diễn biến trái chiều, đi ngang hoặc tăng từ 100-500.000 đồng mỗi lượng.

PNJ niêm yết giá mua vào ở mức 141,8 triệu đồng/lượng, bán ra 144,8 triệu đồng/lượng. SJC và Phú Quý cùng giao dịch ở mức 141,3 triệu đồng/lượng mua vào và 144,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 139,9 triệu đồng/lượng cho cả hai chiều mua vào và bán ra. Trong khi đó, Mi Hồng giao dịch ở mức 142,3 triệu đồng/lượng mua vào và 143,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Diễn biến giá vàng miếng sau 1 tuần. Ảnh: SJC.

Sáng 12/10, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.186 USD/ounce, tăng 13 USD so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng phục hồi khi đa số chuyên gia và nhà đầu tư lạc quan hơn về triển vọng thị trường tuần này. Theo các chuyên gia, nếu quan hệ Mỹ - Iran duy trì trạng thái hiện tại và Tổng thống Mỹ không tiếp tục không kích Iran cho đến sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, giá năng lượng có thể giảm, trong khi kim loại tăng giá.

Bên cạnh đó, giá dầu hạ nhiệt và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm so với mức đỉnh hôm thứ Tư cũng hỗ trợ đà phục hồi của vàng.