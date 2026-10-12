Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá vàng miếng sáng nay có diễn biến lạ

| | Thị trường chứng khoán

Giá vàng miếng sáng nay có diễn biến lạ

Trong khi nhiều thương hiệu ghi nhận mức giá đi ngang so với cuối tuần trước, một thương hiệu vẫn âm thầm tăng.

Sáng 12/10, giá vàng miếng tại nhiều thương hiệu ghi nhận mức giá đi ngang so với cuối tuần trước.

SJC, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng được niêm yết ở mức 141,8 triệu đồng/lượng mua vào và 144,8 triệu đồng/lượng bán ra. Phú Quý niêm yết giá mua vào thấp hơn, ở mức 141,3 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra là 144,8 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng là thương hiệu duy nhất ghi nhận mức tăng 300.000 đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với cuối tuần trước. Niêm yết giá vàng miếng mua vào ở mức 142,3 triệu đồng/lượng và bán ra 143,8 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, các thương hiệu có diễn biến trái chiều, đi ngang hoặc tăng từ 100-500.000 đồng mỗi lượng.

PNJ niêm yết giá mua vào ở mức 141,8 triệu đồng/lượng, bán ra 144,8 triệu đồng/lượng. SJC và Phú Quý cùng giao dịch ở mức 141,3 triệu đồng/lượng mua vào và 144,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 139,9 triệu đồng/lượng cho cả hai chiều mua vào và bán ra. Trong khi đó, Mi Hồng giao dịch ở mức 142,3 triệu đồng/lượng mua vào và 143,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng miếng hôm nay: Diễn biến lạ và tăng giá bất ngờ - Ảnh 2.

Diễn biến giá vàng miếng sau 1 tuần. Ảnh: SJC.

Sáng 12/10, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.186 USD/ounce, tăng 13 USD so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng phục hồi khi đa số chuyên gia và nhà đầu tư lạc quan hơn về triển vọng thị trường tuần này. Theo các chuyên gia, nếu quan hệ Mỹ - Iran duy trì trạng thái hiện tại và Tổng thống Mỹ không tiếp tục không kích Iran cho đến sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, giá năng lượng có thể giảm, trong khi kim loại tăng giá.

Bên cạnh đó, giá dầu hạ nhiệt và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm so với mức đỉnh hôm thứ Tư cũng hỗ trợ đà phục hồi của vàng.

Theo Phan Trang

Việt Nam hàng ngày

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Câu chuyện PNJ: Từ “viên kim cương” đến “hòn than nóng”

Câu chuyện PNJ: Từ “viên kim cương” đến “hòn than nóng” Nổi bật

Một yếu tố có thể kích hoạt vòng xoáy "call margin" trên TTCK

Một yếu tố có thể kích hoạt vòng xoáy "call margin" trên TTCK Nổi bật

Quỹ đầu tư của bà Nguyễn Thanh Phượng bán sạch cổ phiếu VCI

Quỹ đầu tư của bà Nguyễn Thanh Phượng bán sạch cổ phiếu VCI

09:43 , 12/10/2026
Lịch chốt quyền trả cổ tức trong tuần từ ngày 12/10-16/10, tỷ lệ cao nhất 15%

Lịch chốt quyền trả cổ tức trong tuần từ ngày 12/10-16/10, tỷ lệ cao nhất 15%

09:21 , 12/10/2026
CTCK chỉ ra một yếu tố có thể trở thành lực cản lớn cho thị trường chứng khoán trong quý 4

CTCK chỉ ra một yếu tố có thể trở thành lực cản lớn cho thị trường chứng khoán trong quý 4

00:05 , 12/10/2026
Chứng khoán tháng 10 từng xuất hiện những cú giảm sâu, nhóm cổ phiếu nào thường chịu áp lực lớn nhất?

Chứng khoán tháng 10 từng xuất hiện những cú giảm sâu, nhóm cổ phiếu nào thường chịu áp lực lớn nhất?

00:04 , 12/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên