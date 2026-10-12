Tuần này, cổ đông doanh nghiệp nào nhận cổ tức cao nhất?

Nhiều doanh nghiệp niêm yết công bố kế hoạch trả cổ tức trong tuần từ ngày 12/10 đến 16/10/2026, trong đó tỷ lệ cổ tức tiền mặt cao nhất đạt 15%

Ba doanh nghiệp cùng trả cổ tức tiền mặt 15%

Theo lịch chốt quyền, CTCP Thủy điện Nước Trong (mã: NTH, sàn HNX), Tổng Công ty Đức Giang - CTCP (mã MGG, UPCoM) và CTCP Thủy điện - Điện lực 3 (mã DRL, HoSE) là ba doanh nghiệp có tỷ lệ cổ tức cao nhất trong tuần, cùng ở mức 15%.

Cụ thể, Thủy điện Nước Trong dự kiến tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%. Theo đó, cổ đông sở hữu một cổ phiếu được nhận 1.500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 13/10/2026.

Cùng ngày, Tổng Công ty Đức Giang chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 15%. Trong khi đó, Thủy điện - Điện lực 3 dự kiến tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 với tỷ lệ tương tự, ngày đăng ký cuối cùng là 15/10/2026.

Việc các doanh nghiệp thủy điện xuất hiện trong nhóm có tỷ lệ cổ tức cao cho thấy dòng tiền phân phối cho cổ đông tiếp tục là điểm đáng chú ý tại nhóm doanh nghiệp sản xuất điện. Tuy nhiên, tỷ lệ cổ tức cao không đồng nghĩa cổ phiếu chắc chắn hấp dẫn hơn, bởi quyết định đầu tư còn phụ thuộc vào giá thị trường, hiệu quả kinh doanh, triển vọng dòng tiền và khả năng duy trì mức chi trả trong những năm tiếp theo.

Ở chiều ngược lại, CTCP Bột mỳ Vinafood 1 (mã BMV, UPCoM) là doanh nghiệp có tỷ lệ cổ tức thấp nhất trong danh sách, với mức 0,77% bằng tiền mặt cho năm 2025. Mỗi cổ phiếu tương ứng 77 đồng cổ tức, ngày đăng ký cuối cùng là 15/10/2026.

Sự chênh lệch giữa mức cổ tức 15% và 0,77% cho thấy chính sách phân phối lợi nhuận giữa các doanh nghiệp có sự khác biệt đáng kể. Đối với nhà đầu tư, tỷ lệ chi trả cần được đặt trong tương quan với thị giá cổ phiếu, kết quả kinh doanh và thời điểm nhận tiền để đánh giá mức sinh lời thực tế.

HDBank và Agriseco trả cổ tức bằng cổ phiếu

Đáng chú ý trong lịch chốt quyền tuần này là Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, mã HDB, HoSE). Ngày 12/10/2026, ngân hàng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:25. Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 25 cổ phiếu mới.

Cũng trong ngày 12/10, HDBank chốt danh sách cổ đông để phát hành gần 250,3 triệu cổ phiếu thưởng, với tỷ lệ thực hiện quyền 100:5. Như vậy, hai phương án phát hành được thực hiện đồng thời có thể giúp cổ đông đủ điều kiện nhận thêm tổng cộng 30 cổ phiếu trên mỗi 100 cổ phiếu đang sở hữu, nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện của từng đợt phát hành.

Việc trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng giúp doanh nghiệp giữ lại nguồn tiền mặt để phục vụ hoạt động kinh doanh, đồng thời làm tăng số lượng cổ phiếu lưu hành. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý rằng số lượng cổ phiếu tăng lên không đồng nghĩa giá trị tài sản đầu tư tự động tăng tương ứng. Giá cổ phiếu có thể được điều chỉnh theo quy định vào ngày giao dịch không hưởng quyền.

Một doanh nghiệp khác cũng chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu trong tuần là CTCP Chứng khoán Agribank (Agriseco, mã AGR, HoSE). Công ty dự kiến trả cổ tức năm 2025 theo tỷ lệ 100:6, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 6 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng là 12/10/2026.

Với nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán, phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu thường được nhà đầu tư quan tâm trong mối liên hệ với kế hoạch tăng vốn, năng lực mở rộng hoạt động và hiệu quả sử dụng vốn. Dù vậy, việc đánh giá vẫn cần dựa trên triển vọng lợi nhuận và chất lượng tài sản, thay vì chỉ nhìn vào tỷ lệ cổ phiếu được nhận thêm.

Thủy điện Thác Bà trả cổ tức tiền mặt 10%

Ngoài ba doanh nghiệp có tỷ lệ cổ tức cao nhất, CTCP Thủy điện Thác Bà (mã TBC, HoSE) dự kiến tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Cổ đông sở hữu một cổ phiếu được nhận 1.000 đồng, ngày đăng ký cuối cùng là 15/10/2026.

Đối với cổ đông ưu tiên dòng tiền thực nhận, cổ tức bằng tiền mặt mang lại khoản thu nhập trực tiếp, khác với phương án trả bằng cổ phiếu. Tuy nhiên, mức cổ tức thực tế tính trên giá mua mới là yếu tố cần được cân nhắc khi so sánh các cơ hội đầu tư.

Ngoài lịch chốt quyền trong tuần, thị trường cũng ghi nhận một số kế hoạch trả cổ tức đáng chú ý vào cuối tháng 10. CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (mã NTC, HoSE) đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 60%, tương ứng 6.000 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng là 26/10/2026, thời gian thanh toán dự kiến ngày 20/11/2026. Với gần 24 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi gần 144 tỷ đồng.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Nam Tân Uyên duy trì mức cổ tức tiền mặt 60%, sau các năm 2023 và 2024. Mức chi trả này cũng phù hợp với định hướng phân phối lợi nhuận được doanh nghiệp công bố trong báo cáo thường niên năm 2025.

Một trường hợp khác là CTCP Thủy điện Quế Phong (mã QPH, UPCoM), với kế hoạch trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt tỷ lệ 20%, tương ứng 2.000 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng là 26/10/2026 và thời gian thanh toán dự kiến ngày 26/11/2026.

Với khoảng 18,58 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Thủy điện Quế Phong dự kiến chi hơn 37,16 tỷ đồng. Cổ đông lớn nhất là CTCP Điện lực Trung Sơn, nắm khoảng 85,52% vốn tại cuối tháng 6/2026, có thể nhận khoảng 31,79 tỷ đồng nếu tỷ lệ sở hữu không thay đổi.

Trong nửa đầu năm 2026, Thủy điện Quế Phong ghi nhận doanh thu khoảng 51,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 30,1 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ năm trước. Dù lợi nhuận đi xuống, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt khoảng 18,5 tỷ đồng, cải thiện so với mức âm 3,77 tỷ đồng cùng kỳ.

Nhìn chung, lịch chốt quyền trả cổ tức tuần từ ngày 12/10 đến 16/10 mang đến nhiều lựa chọn, từ nhận tiền mặt đến gia tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ. Để tránh chạy theo tỷ lệ cổ tức danh nghĩa, nhà đầu tư cần kiểm tra ngày giao dịch không hưởng quyền, điều kiện nhận cổ tức và đánh giá sức khỏe tài chính của doanh nghiệp trước khi đưa ra quyết định.