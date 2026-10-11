Lời khuyên cho các gia đình đang sử dụng sofa vải

Ưu điểm của sofa vải

Sofa vải sở hữu bảng màu sắc và hoa văn phong phú bậc nhất giúp gia chủ dễ dàng lựa chọn để phối hợp ăn ý với mọi phong cách nội thất phòng khách. Chất liệu vải nỉ hay bố có độ thông thoáng cao nên luôn mang lại cảm giác êm ái, mát mẻ vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông.

(Ảnh: Happynest.vn)

So với các dòng sofa da cao cấp, sofa vải có giá thành hợp lý hơn rất nhiều, phù hợp với điều kiện kinh tế của đại đa số các gia đình trẻ. Bề mặt vải mềm mại mang đến trải nghiệm thư giãn tối đa cho người sử dụng mỗi khi ngồi đọc sách, xem tivi hoặc nghỉ ngơi sau giờ làm việc.' Nhiều mẫu sofa vải hiện đại được thiết kế khóa kéo thông minh giúp việc tháo lột vỏ bọc để giặt giũ và vệ sinh định kỳ trở nên vô cùng đơn giản.

Bạn cũng có thể dễ dàng thay đổi diện mạo cho phòng khách bằng cách mua thêm các bộ vỏ bọc mới với màu sắc khác nhau mà không cần tốn chi phí đổi cả khung ghế. Ngoài ra, chất liệu vải tự nhiên hoàn toàn thân thiện với làn da, không gây cảm giác bết dính mồ hôi và tuyệt đối an toàn cho sức khỏe của cả người già lẫn trẻ nhỏ.

Nguyên tắc vệ sinh cho sofa vải

Tuy nhiên, để giữ cho bộ sofa vải luôn sạch sẽ, thơm tho và bền đẹp như mới, các gia đình cần lưu ý những nguyên tắc vệ sinh cốt lõi dưới đây.

1. Vệ sinh bụi bẩn định kỳ hàng tuần cho bộ sofa

Thớ vải có độ hở lớn nên rất dễ tích tụ bụi bẩn, tế bào chết và lông thú cưng trong quá trình sinh hoạt hàng ngày. Bạn nên dùng máy hút bụi cầm tay có đầu chổi mềm để hút sạch các góc khuất, kẽ ghế ít nhất từ một đến hai lần một tuần nhằm bảo vệ hệ hô hấp cho cả nhà.

(Ảnh: Happynest.vn)

Nếu sofa có phần đệm ngồi tách rời, bạn hãy mang ra ban công hoặc nơi thoáng mát đập mạnh để bụi bẩn thoát ra ngoài, đồng thời giúp ruột mút bên trong giữ được độ đàn hồi tốt hơn.

2. Xử lý vết bẩn cứng đầu ngay lập tức nếu có

Khi vô tình làm đổ nước ngọt, cà phê hay nước sốt lên ghế sofa, bạn hãy lập tức dùng khăn khô hoặc giấy thấm ấn chặt lên vết bẩn để hút sạch chất lỏng. Tuyệt đối không chà xát mạnh vì việc này sẽ làm vết bẩn loang rộng và thấm sâu hơn vào thớ sợi vải.

Đối với các vết bẩn khô, bạn có thể pha loãng một chút nước rửa chén với nước ấm để tạo bọt rồi dùng bàn chải lông mềm chà nhẹ, sau đó lau lại bằng khăn ẩm và dùng máy sấy chế độ mát để làm khô bề mặt.

3. Khử mùi hôi và ẩm mốc chủ động

Sofa vải dùng lâu ngày thường có mùi mồ hôi hoặc mùi ẩm mốc khó chịu gây ảnh hưởng đến trải nghiệm của gia đình. Bạn hãy rắc một lớp bột baking soda lên toàn bộ bề mặt ghế rồi để nguyên trong khoảng hai mươi đến ba mươi phút nhằm giúp bột hút sạch mùi hôi cùng độ ẩm dư thừa trước khi dùng máy hút bụi hút sạch lớp bột này.

Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng các loại xịt khử mùi dành riêng cho vải nỉ để lưu lại hương thơm dễ chịu, đồng thời tránh dùng nước hoa thông thường vì cồn có thể làm loang lổ màu vải.

4. Bảo quản và giặt định kỳ đúng cách

Ngay cả khi nhìn bằng mắt thường thấy sạch, bạn vẫn nên tiến hành giặt toàn diện sofa định kỳ khoảng sáu tháng một lần. Nếu sofa có vỏ bọc tháo rời, bạn hãy lột ra để giặt máy ở chế độ nhẹ, còn nếu là loại vải liền khung thì hãy gọi các dịch vụ giặt sofa chuyên nghiệp sử dụng công nghệ phun hút hơi nước nóng để diệt khuẩn.

Cuối cùng, bạn nên hạn chế đặt sofa ở vị trí bị ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp quá nhiều vì tia UV sẽ làm sợi vải nhanh bị mủn, sờn và phai màu rất nhanh.

Bên cạnh đó, các gia đình cũng nên chú ý về thói quen sinh hoạt và cách bảo quản kỹ thuật để ghế không bị biến dạng hay giảm tuổi thọ.

Chú ý về thói quen sinh hoạt

Hạn chế để thú cưng cào bới: Sợi vải, đặc biệt là vải nỉ thô hoặc vải bố, rất dễ bị sần sùi, xổ lông hoặc rách toạc nếu bị móng vuốt của chó, mèo cào xước. Nếu nhà có nuôi thú cưng, bạn nên ưu tiên chọn loại sofa vải giả da, vải nhung hoặc dán thêm các tấm chống cào chuyên dụng ở phần tay vịn của ghế.

Xoay đảo đều các tấm đệm ngồi: Đệm ghế sofa vải tại vị trí ngồi thường xuyên sẽ dễ bị xẹp lún hoặc bạc màu nhanh hơn các vị trí khác. Cứ sau khoảng 3–6 tháng, bạn nên lật ngược mặt đệm hoặc đổi vị trí các tấm đệm cho nhau để lực nén và độ mài mòn được phân bổ đều, giúp phom ghế giữ được sự cân đối lâu dài.

(Ảnh: Happynest.vn)

Cẩn thận với trang phục dễ phai màu: Thớ vải sáng màu (như trắng, kem, xám nhạt) rất dễ bị bám màu từ các loại quần áo mới chưa giặt kỹ, đặc biệt là quần jeans xanh hoặc đồ nhuộm tối màu. Khi ngồi lâu, mồ hôi và ma sát cơ thể sẽ làm màu nhuộm từ quần áo ngấm thẳng vào sợi vải sofa, tạo thành các vệt ố màu cực kỳ khó tẩy rửa.

Kiểm soát độ ẩm phòng khách: Sofa vải tích tụ độ ẩm cao trong không khí sẽ rất nhanh sinh ra nấm mốc bên trong ruột mút và bốc mùi hôi hám vào mùa nồm. Những ngày thời tiết ẩm ướt, bạn nên bật chế độ Dry (hút ẩm) của điều hòa và tránh phơi quần áo ướt gần khu vực đặt sofa.

Gia Linh (Tổng hợp)