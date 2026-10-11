Tin vui cho những người đang trồng húng quế

Nếu trong sân, ngoài ban công hay một góc nhỏ quanh nhà đang có bụi húng quế xanh tốt, mọi người cứ chăm nó cẩn thận. Đây không phải loại cây quý hiếm, càng chẳng cần một khoảng vườn rộng mới đáng trồng, nhưng đổi lại, gần như cứ khi nào cần rau thơm cho bữa ăn là có thể bước ra hái vài ngọn tươi. Tin vui còn nằm ở chỗ húng quế không phải loại rau thu hoạch một lần rồi kết thúc. Trong thời gian cây sinh trưởng tốt, người trồng có thể hái nhiều đợt; càng biết bấm ngọn hợp lý, cây càng có cơ hội phát triển thêm các nhánh bên. Đến cả khi cây bắt đầu ra hoa, mọi người vẫn có thể lựa chọn tiếp tục thu lá hoặc giữ một vài cành lấy hạt cho lứa sau.

1. Có sẵn húng quế trong nhà đồng nghĩa nhiều bữa ăn luôn có rau thơm tươi

Giá trị dễ thấy nhất chẳng ở đâu xa mà ngay trong căn bếp. Húng quế có thể ăn cùng phở, bún, các món cuốn, thịt, cá hoặc dùng trong một số món xào, món trộn. Đặc biệt, rau thơm thường chỉ cần một lượng nhỏ mỗi lần nên mua cả mớ ngoài chợ đôi khi dùng không hết. Có cây trong nhà lại khác. Hôm nay cần vài ngọn thì hái vài ngọn, phần còn lại vẫn ở trên cây. Rau được sử dụng ngay sau khi hái cũng giữ được mùi thơm đặc trưng tốt hơn so với việc mua về rồi để nhiều ngày trong tủ lạnh.

2. Nhỏ bé nhưng húng quế không phải loại rau chỉ có tác dụng tạo mùi

Điều đáng mừng tiếp theo là những chiếc lá mọi người vẫn ăn hằng ngày cũng mang theo giá trị dinh dưỡng nhất định. Theo dữ liệu thực phẩm của Bộ Nông nghiệp Mỹ, húng quế tươi cung cấp vitamin K, đồng thời có vitamin A, vitamin C cùng một số khoáng chất và hợp chất thực vật. Tất nhiên, chúng ta thường chỉ ăn húng quế với lượng nhỏ nên không nên biến nó thành một loại thực phẩm thần kỳ hay kỳ vọng vài lá rau có thể chữa bệnh. Nhưng nhìn ở góc độ bữa ăn, đây vẫn là một loại rau thơm vừa tạo hương vị vừa góp thêm vi chất. Bụi cây tưởng chỉ trồng cho vui vì thế hoàn toàn có lý do để tiếp tục được giữ lại.

3. Hái một lần chưa phải hết, cây còn có thể tiếp tục cho những đợt sau

Đây mới là điểm khiến người đang trồng húng quế có thể vui. Khác với một số loại rau phải nhổ cả cây khi thu hoạch, húng quế có thể được cắt ngọn và tiếp tục sinh trưởng. Khi cắt thân ngay phía trên một cặp lá, những chồi bên phía dưới có thể tiếp tục phát triển thành nhánh mới. Đại học Minnesota (Mỹ) cũng hướng dẫn thu hoạch húng quế theo cách này để cây tiếp tục phân nhánh. Bởi vậy, một chậu húng quế khỏe không chỉ tính bằng lượng lá đang nhìn thấy hôm nay. Nếu cây còn đủ nắng, nước, dinh dưỡng và được thu hái vừa phải, người trồng còn có thể chờ những lứa ngọn mới sau đó.

4. Cây ra hoa cũng chưa chắc đã đến lúc phải bỏ

Nhiều người thấy húng quế trổ hoa liền nghĩ cây đã già và chẳng còn giá trị. Thực tế, lúc này mọi người có hai lựa chọn. Nếu vẫn muốn tập trung thu lá, có thể bấm bỏ hoa sớm để cây dành nhiều nguồn lực hơn cho thân và lá. Nhưng nếu đã có đủ rau dùng, hãy thử giữ lại một vài cành khỏe cho hoa phát triển và tạo hạt. Khi hạt già, người trồng có thể thu lại để thử gieo một lứa húng quế mới. Như vậy, từ một bụi cây ban đầu, mọi người vừa có rau ăn trong nhiều đợt, vừa có cơ hội tự giữ giống cho lần trồng tiếp theo.

5. Muốn hưởng tin vui lâu hơn, chỉ cần đừng chăm cây quá tay

Húng quế không cần một quy trình chăm sóc quá cầu kỳ, nhưng cây vẫn cần đủ ánh sáng và đất thoát nước tốt. Với cây trồng chậu, đừng mặc định ngày nào cũng phải tưới thật nhiều; hãy kiểm tra độ ẩm của đất rồi mới bổ sung nước, tránh để rễ ngâm lâu trong chậu sũng nước. Khi thu hoạch cũng không nên cắt trụi toàn bộ lá cùng lúc. Hái vừa đủ dùng, giữ lại phần cây khỏe và thường xuyên quan sát sâu bệnh sẽ giúp bụi húng quế có điều kiện tiếp tục phát triển.

Vậy nên, nếu nhà đang có một bụi húng quế xanh um, tin vui không phải một lời đồn rằng trồng cây sẽ mang lại điều gì kỳ diệu. Cái lợi nằm ngay trước mắt: có rau thơm tươi để hái cho nhiều bữa, bản thân lá có giá trị dinh dưỡng, cây có thể cho nhiều đợt thu hoạch và đến cuối chu kỳ còn có thể giữ hạt để gieo tiếp. Với một chậu cây nhỏ và rất quen thuộc, như vậy đã là khá lời rồi.