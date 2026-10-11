Hồ sơ ‘không tưởng’ của người đàn ông có 3 cuộc đời: Navy SEAL, bác sĩ Harvard, phi hành gia NASA và người vừa quay lại Hải quân ở tuổi 42

Có những hồ sơ nghề nghiệp khiến người ta phải đọc lại lần thứ hai để chắc rằng mình không nhầm. Jonny Kim là một trường hợp như vậy. Sinh ra và lớn lên ở Los Angeles trong một gia đình người Mỹ gốc Hàn, Kim gia nhập Hải quân Mỹ ngay sau khi tốt nghiệp trung học, trở thành Navy SEAL và tham gia hơn 100 chiến dịch chiến đấu.

Sau đó, anh chuyển hướng sang ngành y, tốt nghiệp ngành Toán tại University of San Diego rồi lấy bằng bác sĩ tại Harvard Medical School, trước khi trở thành phi công hải quân, bác sĩ hàng không và được NASA lựa chọn vào đội ngũ phi hành gia năm 2017. Năm 2025, anh thực hiện chuyến bay đầu tiên vào không gian.

Jonny Kim có gần một thập kỷ làm việc tại NASA. Ảnh: NASA

Nhìn vào chuỗi chức danh ấy, thật dễ gọi đây là câu chuyện về một người liên tục đổi nghề. Nhưng với Kim, những bước ngoặt ấy dường như không phải những lần rẽ ngang. Chúng là những phiên bản khác nhau của cùng một mong muốn: được phục vụ, giúp đỡ người khác và tiếp tục đẩy giới hạn của chính mình.

Từ chiến trường đến giảng đường Harvard

Năm 2002, ngay sau khi tốt nghiệp trung học, Kim gia nhập Hải quân Mỹ. Anh được đào tạo thành hospital corpsman rồi bước vào chương trình BUD/S để trở thành Navy SEAL. Sau khi hoàn tất huấn luyện, Kim gia nhập SEAL Team 3 và tham gia hơn 100 chiến dịch chiến đấu tại Iraq, đảm nhiệm nhiều vai trò từ quân y, xạ thủ, hoa tiêu đến lính đi đầu. Những năm tháng này mang về cho anh Silver Star, Bronze Star kèm Combat “V” cùng nhiều phần thưởng khác.

Nhưng chính chiến trường lại khiến Kim nhận ra anh muốn trở thành một người khác. Trong những lần triển khai, anh chứng kiến đồng đội và dân thường bị thương, trực tiếp làm công việc cấp cứu với tư cách quân y. Kim có thể sơ cứu và ổn định bệnh nhân trước khi họ được chuyển tới bác sĩ phẫu thuật, nhưng anh muốn có thêm khả năng để cứu sống một người. Những trải nghiệm ấy trở thành động lực để Kim bước vào ngành y.

Bác sĩ nội trú chuyên ngành Cấp cứu Jonny Kim. Ảnh: Bwhbulletin

Kim sau đó tốt nghiệp ngành Toán tại University of San Diego năm 2012 và vào Harvard Medical School. Anh tiếp tục thực tập tại Massachusetts General Hospital và Brigham and Women’s Hospital ở Boston. Từ một người lính đặc nhiệm, Kim bước vào phòng cấp cứu với một vai trò hoàn toàn khác: bác sĩ.

Tại Boston, Kim được bác sĩ kiêm phi hành gia Scott Parazynski khuyến khích thử sức với chương trình phi hành gia. Năm 2017, giữa hơn 18.000 ứng viên, Kim là một trong 12 người được NASA lựa chọn. Một lần nữa, anh bắt đầu lại từ đầu.

Từ bác sĩ đến phi hành gia và 245 ngày ngoài Trái Đất

Trong hai năm huấn luyện, Kim học về hệ thống ISS, tiếng Nga, robot, máy bay T-38, địa chất, sinh tồn và chuẩn bị cho các chuyến đi bộ ngoài không gian. Anh sau đó làm CAPCOM tại Trung tâm Điều khiển Nhiệm vụ, tham gia phát triển chương trình Artemis và các hoạt động vận hành phi hành đoàn. Song song với NASA, Kim tiếp tục sự nghiệp trong Hải quân, trở thành naval aviator và flight surgeon, vừa là phi công hải quân vừa là bác sĩ hàng không.

Trong hai năm huấn luyện, Kim học về hệ thống ISS, tiếng Nga, robot, máy bay T-38, địa chất, sinh tồn và chuẩn bị cho các chuyến đi bộ ngoài không gian. Ảnh: NASA

Tháng 4/2025, Kim lên tàu Soyuz MS-27 và bắt đầu chuyến bay đầu tiên vào không gian. Anh dành 245 ngày trên ISS, thực hiện 3.920 vòng quanh Trái Đất, di chuyển gần 104 triệu dặm và tham gia các nghiên cứu về công nghệ, khoa học Trái Đất, sinh học và sức khỏe con người. Kim cũng điều khiển cánh tay robot Canadarm2 để bắt giữ tàu chở hàng Cygnus XL trong lần đầu tiên con tàu này được đưa tới ISS, đưa khoảng 11.000 pound hàng hóa lên trạm.

Ngày 9/12/2025, Kim trở về Trái Đất. Nhưng vài tháng sau, khi phát biểu trước hơn 9.000 cựu sinh viên và khách mời tại Harvard Alumni Day, anh lại không nói nhiều về thành tích của mình. Kim nói về “huyền thoại người hùng đơn độc” và cho rằng sức mạnh thực sự nằm ở việc nhận ra con người không thể làm mọi thứ một mình. “True superpowers don’t require us to put armor on; they require us to take our armor off”, anh nói, nhấn mạnh sự đồng cảm và kết nối giữa con người.

Ở tuổi 42, lại bắt đầu một chương mới

Có lẽ điểm bất ngờ nhất trong câu chuyện Jonny Kim không nằm ở việc anh đã trở thành phi hành gia, mà là sau tất cả, anh vẫn chưa dừng lại. Ngày 27/8/2026, NASA thông báo Kim rời cơ quan sau gần một thập kỷ. Anh vẫn là trung tá Hải quân Mỹ và sẽ trở lại active duty để hoàn tất phần còn lại của sự nghiệp quân sự trong lĩnh vực huấn luyện hàng không hải quân.

Jonny Kim phát biểu tại Harvard Alumni Day 2026. Ảnh: Niles Singer/Harvard Staff Photographer.

Ở tuổi 42, Kim lại một lần nữa chọn bắt đầu. Nhưng nhìn kỹ, đây không hẳn là một cuộc quay đầu. Anh chỉ trở về với một phần con người đã tồn tại từ ngày đầu tiên gia nhập Hải quân. Từ SEAL đến bác sĩ, từ bác sĩ đến phi hành gia rồi trở lại Hải quân, mỗi lần thay đổi của Kim đều xuất phát từ một câu hỏi mới về việc anh có thể làm được gì cho người khác.

Trong tuyên bố khi rời NASA, Kim nói thành công cuối cùng vẫn quay về với con người. Anh muốn mang theo cam kết phục vụ, tình yêu dành cho không gian và công nghệ cùng những bài học của một thập kỷ qua vào chương tiếp theo của cuộc đời.

Vì thế, gọi Jonny Kim là người đàn ông có “ba cuộc đời” có lẽ vẫn chưa đủ. Anh từng là người lính, bác sĩ và phi hành gia, nhưng giữa những danh xưng ấy luôn có một sợi dây nối liền: không ngại trở thành người mới bắt đầu để có thể làm được nhiều hơn cho người khác.

Nguồn: NASA, Harvard Gazette, Navy Times