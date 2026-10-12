Cuộc sống hiện tại của Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia từng được mệnh danh là “ông tổ nghề rửa bát”, về nước sau 14 năm vô địch

Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia đầu tiên của Hà Nội

Phan Minh Đức là nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2010, khi đang là học sinh chuyên Lý Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Chiến thắng giúp anh trở thành thí sinh đầu tiên của Hà Nội giành vòng nguyệt quế trong 10 năm đầu tiên của chương trình.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Minh Đức nhận học bổng trị giá 35.000 USD, theo học ngành Tài chính - Kế toán tại Đại học Công nghệ Swinburne (Australia). Trong thời gian học đại học, anh duy trì thành tích học tập tốt, trở thành trợ giảng từ năm thứ hai và tốt nghiệp với kết quả xuất sắc.

Phan Minh Đức giành vòng nguyệt quế trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm 2010 (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh việc học, Minh Đức từng làm nhiều công việc bán thời gian để trang trải sinh hoạt phí, từ phát tờ rơi, rửa xe, tổ chức sự kiện đến dạy gia sư. Anh còn được các cựu thí sinh Olympia gọi vui là “ông tổ nghề rửa bát” vì giới thiệu công việc này cho các du học sinh tại Swinburne.

Chia sẻ về quãng thời gian ấy, Minh Đức kể: “Các quán quân Olympia hay các du học sinh khác cũng vậy, phần lớn đều phải làm thêm để có tiền trang trải sinh hoạt. Giờ nhớ lại có rất nhiều kỷ niệm vui, có khi vừa ngồi rửa bát vừa bàn chuyện tương lai cùng nhau. Hay đơn giản là dịp để nói tiếng Việt cùng nhau cho đỡ nhớ quê nhà”.

Phan Minh Đức chia sẻ hình ảnh thời sinh viên (Ảnh: FBNV)

Sau khi hoàn thành chương trình cử nhân, Minh Đức được chuyển tiếp lên chương trình tiến sĩ ngành Kinh tế năng lượng tại Đại học Swinburne, đồng thời tham gia giảng dạy môn Nguyên lý kinh tế. Tuy nhiên, sau khoảng 2,5 năm, anh quyết định dừng chương trình vì nhận thấy hướng nghiên cứu không phù hợp với bản thân.

Với Minh Đức, đây là quyết định khó khăn nhưng cũng là bài học về sự lựa chọn và đánh đổi. Anh cho rằng bằng cấp không phải đích đến duy nhất; điều quan trọng hơn là những kiến thức có thể vận dụng vào cuộc sống và công việc.

Tháng 6/2022, anh theo học thạc sĩ ngành Hệ thống thông tin doanh nghiệp, định hướng chuyển đổi số.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2022, Minh Đức từng chia sẻ về áp lực mà các nhà vô địch Olympia phải đối mặt sau cuộc thi. Theo anh, những câu hỏi như các quán quân hiện làm gì, đã thành đạt hay có đóng góp gì cho xã hội chưa dễ tạo ra kỳ vọng lớn đối với những người từng giành vòng nguyệt quế.

Phan Minh Đức và các nhà “leo núi” tham gia Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2024. (Ảnh: FBNV)

Nhà vô địch năm 2010 cho rằng cần nhìn nhận đúng bản chất của chương trình: Đường lên đỉnh Olympia là cuộc thi kiến thức dành cho học sinh, không phải cuộc tuyển chọn nhân tài học thuật.

“Từ những học sinh giỏi đến với sự thành đạt, thành công là khoảng cách rất xa và phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Vậy nên, tôi mong mọi người hãy nhìn cuộc thi với góc độ nhẹ nhàng và kỳ vọng nhỏ hơn để vòng nguyệt quế khi các thí sinh đội lên được giảm đi ‘sức nặng’ của nó”, Minh Đức cho biết.

Theo Minh Đức, tại Việt Nam, danh hiệu Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia có thể khiến nhiều người chú ý, nhưng khi sang Australia, anh cũng chỉ là một du học sinh bình thường như hàng nghìn người khác, vẫn phải nỗ lực và phấn đấu mỗi ngày. Minh Đức trân trọng những cơ hội mà danh hiệu mang lại, từ việc tham gia các dự án xã hội đến làm khách mời trong những dự án của học sinh, sinh viên. Những trải nghiệm này giúp anh tích lũy thêm kinh nghiệm và có góc nhìn đa chiều hơn.

Trở về Việt Nam khởi nghiệp, phát triển dự án giáo dục

Năm 2024, sau nhiều năm học tập và trải nghiệm tại Australia, Phan Minh Đức trở về Việt Nam với mong muốn phát triển sự nghiệp trên chính quê hương. Anh tham gia đồng sáng lập một trung tâm luyện thi SAT và đào tạo ngoại ngữ tại Hà Nội. Minh Đức từng đạt thành tích 1570/1600 điểm SAT (với 800 điểm tuyệt đối môn Toán) và sở hữu chứng chỉ IELTS 8.5.

Nhà vô địch Olympia Phan Minh Đức hiện tại (Ảnh: FBNV)

Chia sẻ về lý do lựa chọn giáo dục làm lĩnh vực phát triển sự nghiệp, Minh Đức cho biết anh có cơ duyên với ngành này từ thời sinh viên, khi từng làm trợ giảng tại Đại học Swinburne và gia sư cho con em các gia đình gốc Việt tại Australia. Trước khi trở về nước, anh cũng nhận được lời mời hợp tác giảng dạy từ một số trường đại học.

Theo Minh Đức, giáo dục là nền tảng cho sự phát triển lâu dài. Trong bối cảnh khoa học và công nghệ thay đổi nhanh chóng, việc trang bị cho thế hệ trẻ không chỉ kiến thức mà còn cả kỹ năng và tư duy sẽ giúp họ thích ứng tốt hơn với một tương lai nhiều biến động.

Nhìn lại hành trình lập nghiệp tại Việt Nam, Minh Đức cho biết bản thân gặp không ít khó khăn trong quá trình vận hành doanh nghiệp, song anh vẫn khá hài lòng với cuộc sống hiện tại.

“Tôi không hối hận với quyết định bỏ dở việc học tiến sĩ, quay trở về Việt Nam lập nghiệp. Kiến thức, kinh nghiệm có được sau nhiều năm ở Australia chính là ‘vốn’ đầu tư, giúp tôi phát triển ngay trên chính quê hương của mình”, anh chia sẻ.