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Hải quan phát hiện 1,3kg vàng trị giá 4,6 tỷ đồng được giấu bên trong chiếc loa ở sân bay

| | Sống

Hải quan Thái Lan đã phát hiện hơn 1,3kg vàng trị giá trên 6 triệu baht (khoảng hơn 4,6 tỷ đồng) được giấu bên trong một chiếc loa của hành khách nam mang quốc tịch Ấn Độ tại sân bay Suvarnabhumi.

Theo Cục Hải quan Thái Lan, vụ việc xảy ra ngày 1/10, khi các nhân viên thuộc Văn phòng Hải quan Kiểm soát Hành khách sân bay Suvarnabhumi tiến hành kiểm tra hành lý của một hành khách có dấu hiệu nghi vấn vận chuyển vàng trái phép vào nước này.

Hải quan phát hiện 1,3kg vàng trị giá 4,6 tỷ đồng được giấu bên trong chiếc loa ở sân bay- Ảnh 1.
Hải quan phát hiện 1,3kg vàng trị giá 4,6 tỷ đồng được giấu bên trong chiếc loa ở sân bay- Ảnh 2.

Ảnh: The Nation

Người đàn ông mang quốc tịch Ấn Độ vừa thực hiện chuyến bay từ Jakarta, Indonesia, đến sân bay Suvarnabhumi, Thái Lan. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 1,3kg vàng được cất giấu bên trong một chiếc loa.

Số vàng bị thu giữ được ước tính có giá trị hơn 6 triệu baht (khoảng hơn 4,6 tỷ đồng). Sau khi phát hiện số vàng, lực lượng hải quan đã tạm giữ hành khách và thu giữ tang vật để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện vụ việc được chuyển sang các bước xử lý pháp lý tiếp theo.

Nguồn: The Nation

Theo Phạm Trang

Phụ Nữ Mới

Từ Khóa:
hải quan Thái Lan

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