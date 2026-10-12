Từ 5/10/2026, người từ 60 đến dưới 75 tuổi được nhận 810.000 - 1.350.000 đồng/tháng trong hoàn cảnh nào?

Theo quy định mới, mức trợ cấp hằng tháng dành cho từng trường hợp có sự khác biệt, phụ thuộc vào hoàn cảnh và điều kiện cụ thể của người hưởng.

Câu 1: Người 60 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo nhận trợ cấp bao nhiêu?

A. Mức 540.000 đồng/tháng

B. Mức 810.000 đồng/tháng ✔

C. Mức 1.080.000 đồng/tháng

D. Mức 1.350.000 đồng/tháng

Giải thích:

Theo Nghị định 335/2026/NĐ-CP, người từ 60 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo không người phụng dưỡng áp dụng hệ số 1,5.

Lấy mức chuẩn 540.000 đồng/tháng nhân hệ số 1,5, khoản trợ cấp hằng tháng thực tế nhận được là 810.000 đồng/tháng, bắt đầu áp dụng từ ngày 05/10/2026.

Đáp án đúng là: B. Mức 810.000 đồng/tháng

Câu 2: Người 60 đến dưới 75 tuổi bị khuyết tật đặc biệt nặng nhận trợ cấp bao nhiêu?

A. Mức 810.000 đồng/tháng

B. Mức 1.080.000 đồng/tháng

C. Mức 1.350.000 đồng/tháng ✔

D. Mức 1.620.000 đồng/tháng

Giải thích:

Theo Nghị định 335/2026/NĐ-CP, người từ 60 đến dưới 75 tuổi bị khuyết tật đặc biệt nặng áp dụng hệ số 2,5.

Lấy mức chuẩn 540.000 đồng/tháng nhân hệ số 2,5, số tiền hỗ trợ thực tế nhận hằng tháng là 1.350.000 đồng/tháng, đây là mức hỗ trợ cao nhất.

Đáp án đúng là: C. Mức 1.350.000 đồng/tháng

Nghị định 335/2026/NĐ-CP quy định những trường hợp người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng từ 810.000 đồng đến 1.350.000 đồng. (Ảnh: LSVN)

Câu 3: Người thuộc diện hưởng nhiều mức trợ cấp khác nhau được giải quyết thế nào?

A. Cộng dồn tất cả các mức

B. Chỉ hưởng một mức cao nhất ✔

C. Nhận mức trung bình cộng

D. Cơ quan bảo hiểm tự chọn

Giải thích:

Theo quy định tại Nghị định 335/2026/NĐ-CP, khi một cá nhân thuộc diện thụ hưởng theo nhiều hệ số trợ cấp khác nhau thì chỉ được nhận một mức cao nhất.

Quy tắc này bảo đảm tính thống nhất và công bằng trong chính sách an sinh xã hội, tránh chi trả trùng lặp từ ngân sách nhà nước.

Đáp án đúng là: B. Chỉ hưởng một mức cao nhất

Câu 4: Trợ cấp xã hội bị tạm dừng khi không nhận tiền liên tục trong bao lâu?

A. Từ 01 tháng trở lên

B. Từ 02 tháng trở lên

C. Từ 03 tháng trở lên ✔

D. Từ 06 tháng trở lên

Giải thích:

Căn cứ Điều 9 Nghị định 335/2026/NĐ-CP, người đang hưởng trợ cấp xã hội sẽ bị tạm dừng chi trả nếu không nhận tiền liên tục từ 03 tháng trở lên.

Biện pháp này giúp cơ quan chức năng quản lý danh sách thụ hưởng chính xác, kịp thời rà soát và tránh thất thoát ngân sách hỗ trợ.

Đáp án đúng là: C. Từ 03 tháng trở lên

Câu 5: Trường hợp nào khiến người hưởng bị quyết định thôi nhận trợ cấp xã hội?

A. Chuyển chỗ ở sang xã khác

B. Thay đổi số điện thoại

C. Chấp hành án phạt tù ✔

D. Tạm thời không có việc làm

Giải thích:

Căn cứ Nghị định 335/2026/NĐ-CP, đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội sẽ bị thôi hưởng khi đang chấp hành án phạt tù tại trại giam theo quy định.

Ngoài ra, các trường hợp như đối tượng chết, từ chối nhận trợ cấp hoặc không còn đủ điều kiện cũng sẽ bị chấm dứt chi trả.

Đáp án đúng là: C. Chấp hành án phạt tù