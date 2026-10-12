Đừng quên thưởng thức loại "rau vàng" này vào tháng Mười: 2 cách nấu nhanh chóng mà đưa cơm

Khi mùa thu đến cũng là lúc lượng lớn những bó rau diếp ngồng được bày bán gọn gàng trên các quầy hàng. Giá cả thì vô cùng phải chăng, rất thích hợp để chế biến các món ăn hàng ngày.

Người xưa thường nói rằng ăn rau diếp ngồng vào mùa thu còn đáng giá hơn cả ngàn vàng. Bóc lớp vỏ ngoài màu xanh tươi, dai, bạn sẽ thấy phần thịt bên trong trắng, giòn, mọng nước, với hương thơm thoang thoảng, tươi mát.

Rau diếp ngồng vô cùng đa năng; có thể xào để có vị tươi ngon, hoặc làm món trộn để có độ giòn, đều rất ngon với cách chế biến đơn giản. Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ 2 cách dễ dàng và nhanh chóng để chế biến món rau diếp ngồng, không cần gia vị cầu kỳ và chỉ mất hơn 10 phút. Những món ăn này kết hợp thịt và rau, tươi ngon và đậm đà hương vị, chắc chắn sẽ được cả gia đình yêu thích.

1. Rau diếp ngồng xào thịt heo

Những lát rau diếp ngồng hình thoi màu xanh tươi được phủ một lớp nước sốt mỏng, tươi ngon, kết hợp với thịt thái sợi mềm và đậm đà hương vị, cùng một chút ớt tươi. Sau khi được xào trong chảo nóng, hương thơm lan tỏa, màu sắc trở nên trong trẻo và hấp dẫn. Hương vị umami hòa quyện vào nhau, khiến món ăn trông thật bắt mắt. Nước sốt, khi ăn kèm với cơm trắng, khiến bạn dễ dàng ăn thêm một bát nữa.

Cách làm món rau diếp ngồng xào thịt heo

Bóc bỏ lớp vỏ cứng bên ngoài của rau diếp ngồng, cắt rau thành từng phần theo đường chéo, sau đó cắt thành những lát mỏng hình thoi đẹp mắt. Hoặc nếu thích bạn có thể thái sợi. Rửa sạch thịt heo sau đó thái thành dạng sợi, cho vào bát, thêm một ít nước tương, một thìa bột bắp và vài giọt dầu ăn. Trộn đều và ướp trong 10 phút để giữ độ ẩm, giúp thịt mềm và không bị khô khi xào. Làm nóng dầu trong chảo, cho thịt đã ướp vào xào nhanh đến khi thịt đổi màu, sau đó lấy ra để riêng.

Để lại một ít dầu trong chảo, cho tỏi băm và ớt băm nhỏ vào xào thơm. Thêm rau diếp ngồng thái lát vào và xào trên lửa lớn cho đến khi rau hơi chín. Cho thịt đã thái sợi trở lại, thêm một chút muối và nước tương để nêm gia vị, xào nhanh trên lửa lớn trong một phút là xong.

2. Rau diếp ngồng thái sợi xào trứng

Những quả trứng vàng óng, mềm xốp, kết hợp với xà lách thái sợi trong suốt, tạo nên sự tương phản màu vàng và xanh vô cùng bắt mắt. Món ăn không quá cay, mà thanh mát và dịu nhẹ, giúp vị ngọt tự nhiên của rau củ từ từ lan tỏa. Hương vị tươi mát, không ngấy, nhẹ nhàng và dễ chịu, phù hợp với cả người già và trẻ em.

Cách làm món rau diếp ngồng thái sợi xào trứng

Bóc vỏ rau diếp và bào thành những sợi có kích thước đều nhau. Đập 3 đến 4 quả trứng vào một cái bát, thêm một chút muối và đánh đều. Làm nóng chảo với lượng dầu ăn, đổ hỗn hợp trứng vào, và khi hỗn hợp đông lại, cắt thành từng miếng nhỏ và để sang một bên.

Để lại một ít dầu trong chảo, cho rau xà lách đã bào sợi vào và xào trên lửa lớn cho đến khi rau trong suốt. Đổ trứng trở lại chảo, thêm một chút muối và một ít nước tương nhạt, đảo nhanh và đều trong vài chục giây, sau đó tắt bếp và lấy trứng ra khỏi chảo. Không nên chiên quá chín để giữ được độ giòn và mềm.

Rau diếp ngồng là một loại rau tuyệt vời, giàu chất dinh dưỡng, đặc biệt là kali, có thể thúc đẩy lợi tiểu và giảm phù nề. Nó cũng chứa nhiều vitamin E và vitamin A, có thể bảo vệ võng mạc và ngăn ngừa suy giảm thị lực. Là một loại thực phẩm có tính mát, rau diếp ngồng có thể giúp thanh nhiệt và làm mát máu; nó có lợi cho những người bị nóng trong người hoặc viêm nhiễm, giúp loại bỏ độc tố khỏi cơ thể. Do đó bạn hãy tận dụng loại rau này nấu những món ăn ngon cho gia đình trong mùa thu đông này nhé!