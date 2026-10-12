439 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên, qua công tác giám sát và phát hiện vi phạm, lực lượng chức năng đã ghi nhận 439 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tuần từ ngày 28/9 đến ngày 4/10/2026.

Trong tổng số 439 lượt phương tiện vi phạm, có 393 lượt chạy quá tốc độ quy định, chiếm phần lớn số trường hợp được ghi nhận. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng phát hiện 34 lượt phương tiện không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông và 12 lượt phương tiện dừng, đỗ xe không đúng quy định. Cụ thể:

- Danh sách 393 lượt phương tiện vi phạm lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ gồm:

- Danh sách 34 lượt phương tiện vi phạm lỗi Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, gồm:

- Danh sách 12 lượt phương tiện vi phạm lỗi Dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định, gồm:

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên cảnh báo mỗi hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đều tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông. Đồng thời đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện trong danh sách vi phạm, chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên để giải quyết theo quy định.

Người dân có thể tra cứu thông tin phương tiện vi phạm trên các kênh chính thức của cơ quan chức năng. Khi phát hiện phương tiện thuộc quyền quản lý nằm trong danh sách phạt nguội, chủ phương tiện cần liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn giải quyết, tránh bỏ sót nghĩa vụ xử lý vi phạm.

Việc tuân thủ tốc độ, chấp hành tín hiệu đèn giao thông và dừng, đỗ xe đúng quy định là những yêu cầu cơ bản nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.

(Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Hưng Yên)