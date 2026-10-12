Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

439 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

| | Sống

439 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên ghi nhận 439 lượt phương tiện vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong thời gian từ ngày 28/9 đến 4/10/2026. Trong đó, chạy quá tốc độ là lỗi vi phạm chiếm số lượng lớn nhất, với 393 lượt.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên, qua công tác giám sát và phát hiện vi phạm, lực lượng chức năng đã ghi nhận 439 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tuần từ ngày 28/9 đến ngày 4/10/2026.

Trong tổng số 439 lượt phương tiện vi phạm, có 393 lượt chạy quá tốc độ quy định, chiếm phần lớn số trường hợp được ghi nhận. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng phát hiện 34 lượt phương tiện không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông và 12 lượt phương tiện dừng, đỗ xe không đúng quy định. Cụ thể:

-  Danh sách 393 lượt phương tiện vi phạm lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ gồm:

439 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 1.
439 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 2.
439 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 3.
439 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 4.
439 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 5.
439 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 6.
439 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 7.

- Danh sách 34 lượt phương tiện vi phạm lỗi Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, gồm: 

439 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 8.

- Danh sách 12 lượt phương tiện vi phạm lỗi Dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định, gồm:

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên cảnh báo mỗi hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đều tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông. Đồng thời đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện trong danh sách vi phạm, chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên để giải quyết theo quy định.

Người dân có thể tra cứu thông tin phương tiện vi phạm trên các kênh chính thức của cơ quan chức năng. Khi phát hiện phương tiện thuộc quyền quản lý nằm trong danh sách phạt nguội, chủ phương tiện cần liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn giải quyết, tránh bỏ sót nghĩa vụ xử lý vi phạm.

Việc tuân thủ tốc độ, chấp hành tín hiệu đèn giao thông và dừng, đỗ xe đúng quy định là những yêu cầu cơ bản nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.

(Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Hưng Yên)

Nam Anh

Việt Nam hàng ngày

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lời khuyên cho người chia tiền tiết kiệm thành nhiều sổ

Lời khuyên cho người chia tiền tiết kiệm thành nhiều sổ Nổi bật

Câu hỏi 100% khán giả Ai Là Triệu Phú đều trả lời sai

Câu hỏi 100% khán giả Ai Là Triệu Phú đều trả lời sai Nổi bật

Nữ MC từng dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia thi báo chí vì bị chị gái thách, bén duyên truyền hình nhờ một lần hỏi bài luận văn

Nữ MC từng dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia thi báo chí vì bị chị gái thách, bén duyên truyền hình nhờ một lần hỏi bài luận văn

10:09 , 12/10/2026
Đừng quên thưởng thức loại "rau vàng" này vào tháng Mười: 2 cách nấu nhanh chóng mà đưa cơm

Đừng quên thưởng thức loại "rau vàng" này vào tháng Mười: 2 cách nấu nhanh chóng mà đưa cơm

09:50 , 12/10/2026
Danh tính người đàn ông đầu trần đi xe máy chặn ô tô, tát tài xế ở Hà Nội

Danh tính người đàn ông đầu trần đi xe máy chặn ô tô, tát tài xế ở Hà Nội

09:32 , 12/10/2026
Dọn nhà mới thấy 7 món tôi từng mua vì nghĩ sẽ rất hữu ích: Cuối cùng phần lớn chỉ nằm im, tốn tiền lại chiếm chỗ

Dọn nhà mới thấy 7 món tôi từng mua vì nghĩ sẽ rất hữu ích: Cuối cùng phần lớn chỉ nằm im, tốn tiền lại chiếm chỗ

09:20 , 12/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên