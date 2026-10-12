Tăng Phương Toàn SN 1984 chuyển khoản 50 triệu đồng vào tài khoản của Nguyễn Thị Kim Ngân ở Đồng Tháp: Công an rà soát giao dịch

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi, khoảng 8 giờ ngày 5/10/2026, anh Tăng Phương Toàn (sinh năm 1984, trú tại phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) sơ suất chuyển nhầm 50 triệu đồng vào tài khoản của một người không quen biết trong quá trình giao dịch ngân hàng.

Sau khi không thể tự liên hệ với người nhận để đề nghị hoàn trả tiền, khoảng 14 giờ cùng ngày, anh Toàn đến Công an phường Đức Phổ trình báo, đề nghị hỗ trợ giải quyết.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Đức Phổ khẩn trương xác minh các dữ liệu liên quan và xác định người nhận số tiền chuyển nhầm là chị Nguyễn Thị Kim Ngân (sinh năm 1986, trú tại phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp).

Để xử lý vụ việc, Công an phường Đức Phổ chủ động liên hệ Công an phường Mỹ Phước Tây, trao đổi thông tin và đề nghị phối hợp xác minh, hỗ trợ người dân nhận lại tiền.

Anh Tăng Phương Toàn gửi thư cảm ơn Công an phường Đức Phổ và Công an phường Mỹ Phước Tây đã hỗ trợ giải quyết vụ việc

Với sự phối hợp kịp thời giữa hai đơn vị, Công an phường Mỹ Phước Tây nhanh chóng liên hệ được với chị Ngân, thông tin rõ sự việc và vận động chị phối hợp hoàn trả số tiền nhận nhầm. Chưa đầy 60 phút sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ, lực lượng chức năng đã kết nối thành công với người nhận tiền. Chị Ngân đồng ý hoàn trả toàn bộ 50 triệu đồng cho anh Toàn.

Nhận lại số tiền lớn do sơ suất chuyển nhầm, anh Toàn vui mừng và xúc động. Anh gửi thư cảm ơn Công an phường Đức Phổ, Công an phường Mỹ Phước Tây cùng chị Nguyễn Thị Kim Ngân đã tận tình hỗ trợ, phối hợp giải quyết vụ việc.

Vụ việc cho thấy vai trò của lực lượng công an cơ sở trong việc tiếp nhận thông tin, xác minh và phối hợp xử lý các tình huống phát sinh trong đời sống. Sự chủ động, kịp thời của lực lượng chức năng cùng tinh thần hợp tác của người nhận tiền đã giúp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời lan tỏa cách ứng xử có trách nhiệm khi nhận được tiền chuyển khoản nhầm.

(Theo Trang TTĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi)