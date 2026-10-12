Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tăng Phương Toàn SN 1984 chuyển khoản 50 triệu đồng vào tài khoản của Nguyễn Thị Kim Ngân ở Đồng Tháp: Công an rà soát giao dịch

| | Sống

Sau khi chuyển nhầm 50 triệu đồng vào tài khoản người lạ, người đàn ông ở Quảng Ngãi đã đến cơ quan công an trình báo. Chưa đầy 60 phút sau, lực lượng chức năng đã liên hệ được với người nhận tiền và hỗ trợ giải quyết vụ việc.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi, khoảng 8 giờ ngày 5/10/2026, anh Tăng Phương Toàn (sinh năm 1984, trú tại phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) sơ suất chuyển nhầm 50 triệu đồng vào tài khoản của một người không quen biết trong quá trình giao dịch ngân hàng.

Sau khi không thể tự liên hệ với người nhận để đề nghị hoàn trả tiền, khoảng 14 giờ cùng ngày, anh Toàn đến Công an phường Đức Phổ trình báo, đề nghị hỗ trợ giải quyết.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Đức Phổ khẩn trương xác minh các dữ liệu liên quan và xác định người nhận số tiền chuyển nhầm là chị Nguyễn Thị Kim Ngân (sinh năm 1986, trú tại phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp).

Để xử lý vụ việc, Công an phường Đức Phổ chủ động liên hệ Công an phường Mỹ Phước Tây, trao đổi thông tin và đề nghị phối hợp xác minh, hỗ trợ người dân nhận lại tiền.

Anh Tăng Phương Toàn gửi thư cảm ơn Công an phường Đức Phổ và Công an phường Mỹ Phước Tây đã hỗ trợ giải quyết vụ việc

Với sự phối hợp kịp thời giữa hai đơn vị, Công an phường Mỹ Phước Tây nhanh chóng liên hệ được với chị Ngân, thông tin rõ sự việc và vận động chị phối hợp hoàn trả số tiền nhận nhầm. Chưa đầy 60 phút sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ, lực lượng chức năng đã kết nối thành công với người nhận tiền. Chị Ngân đồng ý hoàn trả toàn bộ 50 triệu đồng cho anh Toàn.

Nhận lại số tiền lớn do sơ suất chuyển nhầm, anh Toàn vui mừng và xúc động. Anh gửi thư cảm ơn Công an phường Đức Phổ, Công an phường Mỹ Phước Tây cùng chị Nguyễn Thị Kim Ngân đã tận tình hỗ trợ, phối hợp giải quyết vụ việc.

Vụ việc cho thấy vai trò của lực lượng công an cơ sở trong việc tiếp nhận thông tin, xác minh và phối hợp xử lý các tình huống phát sinh trong đời sống. Sự chủ động, kịp thời của lực lượng chức năng cùng tinh thần hợp tác của người nhận tiền đã giúp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời lan tỏa cách ứng xử có trách nhiệm khi nhận được tiền chuyển khoản nhầm.

(Theo Trang TTĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Lê Anh

Việt Nam hàng ngày

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lời khuyên cho người chia tiền tiết kiệm thành nhiều sổ

Lời khuyên cho người chia tiền tiết kiệm thành nhiều sổ Nổi bật

Câu hỏi 100% khán giả Ai Là Triệu Phú đều trả lời sai

Câu hỏi 100% khán giả Ai Là Triệu Phú đều trả lời sai Nổi bật

Chàng trai 25 tuổi mắc ung thư đại trực tràng vì thói quen ăn theo cách "vạn người mê"

Chàng trai 25 tuổi mắc ung thư đại trực tràng vì thói quen ăn theo cách "vạn người mê"

11:19 , 12/10/2026
Bất ngờ phát hiện thỏi vàng trong bụng bé gái 5 tuổi

Bất ngờ phát hiện thỏi vàng trong bụng bé gái 5 tuổi

11:07 , 12/10/2026
Hâm nóng cơm, thức ăn để qua đêm vẫn có thể gây ngộ độc: Nhiều gia đình đang mắc sai lầm này

Hâm nóng cơm, thức ăn để qua đêm vẫn có thể gây ngộ độc: Nhiều gia đình đang mắc sai lầm này

10:59 , 12/10/2026
Hải quan phát hiện 1,3kg vàng trị giá 4,6 tỷ đồng được giấu bên trong chiếc loa ở sân bay

Hải quan phát hiện 1,3kg vàng trị giá 4,6 tỷ đồng được giấu bên trong chiếc loa ở sân bay

10:55 , 12/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên