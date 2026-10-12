“Cô gái thời tiết” SN 1992 quê Bắc Ninh tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, vẫn độc thân, mê chơi golf

Đó là BTV, MV Quỳnh Hoa.

Quỳnh Hoa tên đầy đủ là Nguyễn Quỳnh Hoa, sinh năm 1992, quê gốc Bắc Giang (cũ) - nay thuộc thành phố Bắc Ninh. Cô tốt nghiệp ngành Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương, trước khi bén duyên với công việc dẫn chương trình truyền hình. Đến hiện tại, nữ MC đã có gần 13 năm gắn bó với Đài Truyền hình Việt Nam.

Khán giả từng biết đến Quỳnh Hoa qua các bản tin thời tiết. Với ngoại hình sáng, nụ cười duyên cùng lối dẫn truyền cảm, cô dần trở thành gương mặt được yêu mến, thậm chí được gọi bằng những cái tên như “cô gái thời tiết” hay “Quỳnh Hoa thời tiết”. Để đảm nhận vị trí này, cô từng trải qua khoảng hai năm rèn luyện, học hỏi tại Trung tâm Truyền hình Thời tiết và Cảnh báo thiên tai.

Quỳnh Hoa là BTV, MC quen mặt với nhiều khán giả truyền hình

Tuy nhiên, sự nghiệp của Quỳnh Hoa mở rộng hơn khi năm 2021, cô chuyển sang đảm nhận vai trò người dẫn chương trình chính của Chào buổi sáng trên VTV1. Đây là chương trình thời sự đầu ngày đòi hỏi người dẫn phải theo sát thông tin, chuẩn bị kỹ lưỡng và có khả năng xử lý tình huống linh hoạt khi lên sóng.

Song song với công việc dẫn chương trình, Quỳnh Hoa còn tham gia các nội dung về thời sự, môi trường và những phóng sự liên quan đến thiên tai, bão lũ.

Mỗi khi xuất hiện trên sóng, Quỳnh Hoa nhận nhiều chú ý nhờ ngoại hình nổi bật và phong cách thời trang thanh lịch. Trên mạng xã hội, cô duy trì việc chia sẻ hình ảnh khi làm việc lẫn những khoảnh khắc ngoài đời.

Đảm nhận nhiều chương trình, Quỳnh Hoa luôn xuất hiện với diện mạo chin chu, ngoại hình sáng

Dẫu vậy, ở tuổi 34, Quỳnh Hoa vẫn chưa công khai chuyện tình cảm. Trên trang cá nhân, cô thường đăng tải hình ảnh đi chơi, du lịch, gặp gỡ bạn bè hay tham gia các hoạt động thể thao, nhưng hiếm khi đề cập đến người yêu. Thay vì đặt nặng chuyện phải đạt được một cột mốc nào đó trong đời sống cá nhân, nữ MC thích cuộc sống vui vẻ và dành thời gian cho những điều mình yêu thích.

Ngoài công việc, golf là một trong những sở thích nổi bật của Quỳnh Hoa. Cô thường chia sẻ những hình ảnh tại sân golf cùng hội bạn thân trên MXH. Cùng với đó, nữ MC cũng duy trì chơi pickleball, hai bộ môn giúp cô vận động và giải tỏa căng thẳng. Bên cạnh thể thao, nữ MC còn yêu thích du lịch và khám phá những vùng đất mới.

Quỳnh Hoa cũng chú trọng chăm sóc da và giữ gìn vóc dáng. Nữ MC thường chia sẻ bí quyết uống đủ nước, ăn uống cân đối, khoa học và ngủ đủ giấc để có thể khỏe cả thể chất lẫn tinh thần. MC sinh năm 1992 cũng bày tỏ bản thân không có thói quen nhịn ăn để giữ dáng mà ưu tiên những bữa ăn phù hợp với nhu cầu cơ thể, kết hợp tập luyện thể thao.

Ở tuổi 34, Quỳnh Hoa vẫn duy trì nhịp sống gắn với công việc truyền hình, đồng thời dành thời gian tận hưởng cuộc sống. Trên trang cá nhân, nữ MC nhiều lần bày tỏ điều bản thân trân trọng là niềm vui, sự bình yên và khả năng cân bằng giữa công việc với cuộc sống.

Ở tuổi 34, cô dành nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống, chơi gofl, đi du lịch,...

Tổng hợp/ Ảnh: FBNV