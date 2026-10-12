Profile đỉnh nóc của Hà Còi - Meichan: Người là cơ phó nổi tiếng, người tốt nghiệp loại giỏi ĐH top 3 danh giá Hàn Quốc

Mới đây, MXH rần rần thích thú trước màn cầu hôn bất ngờ của cặp đôi Hà Còi và Meichan. Thông tin này khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng bởi trước đó cả hai đều rất kín tiếng trong chuyện tình cảm. Từng có thời gian vướng nghi vấn hẹn hò nhưng cả Hà Còi và Meichan khi ấy đều không lên tiếng xác nhận hay phủ nhận.

Màn cầu hôn bất ngờ của Hà Còi và Meichan (Ảnh: IGNV)

Theo chia sẻ trên trang cá nhân của Hà Còi, anh chàng cho biết đã ngỏ lời với bạn gái trên bầu trời Florida (Mỹ). Đây là nơi Hà Còi lần đầu tập bay và bắt đầu hành trình theo đuổi ước mơ trở thành phi công. Bên cạnh đó, loạt hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc bên nhau lần đầu được chia sẻ công khai, chuyện tình của cặp đôi nhanh chóng nhận về sự quan tâm lớn.

Trước khi có cái kết đáng mong chờ này, Meichan và Hà Còi đều đã là những gương mặt quen thuộc với giới trẻ trên mạng xã hội. Nếu Meichan được biết đến qua các video về học tập, cuộc sống và hành trình khám phá thế giới, Hà Còi lại thu hút sự chú ý nhờ công việc phi công cùng ngoại hình điển trai.

Meichan: Cựu nữ sinh Ams, tốt nghiệp Yonsei loại giỏi, từng làm việc với Lisa (BLACKPINK)

Meichan tên thật là Nguyễn Hà Trang, sinh năm 2000 tại Hà Nội. Trước khi trở thành YouTuber được đông đảo khán giả trẻ yêu thích, cô đã gây chú ý nhờ thành tích học tập nổi bật. Meichan là cựu học sinh chuyên Anh của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, sau đó giành học bổng toàn phần ngành Văn hóa - Truyền thông tại Đại học Yonsei, Hàn Quốc. Đây là ngôi trường nằm trong Top 3 trường Đại học danh giá tại Hàn Quốc. Năm 2024, cô tốt nghiệp loại giỏi tại ngôi trường này.

Hành trình du học cũng là dấu mốc quan trọng giúp Meichan xây dựng tên tuổi trên mạng xã hội. Năm 2018, khi sang Hàn Quốc học tập ở tuổi 18, cô bắt đầu làm YouTube để ghi lại cuộc sống của một du học sinh xa nhà. Những video xoay quanh chuyện học hành, sinh hoạt, làm đẹp và trải nghiệm tại xứ sở kim chi dần giúp kênh của Meichan thu hút lượng người theo dõi lớn.

Meichan sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng loạt thành tích đáng ngưỡng mộ (Ảnh: FBNV)

Không dừng lại ở nội dung đời sống, Meichan còn có cơ hội tham gia các dự án với nghệ sĩ Hàn Quốc như Lisa (BLACKPINK) và EXO. Năm 2023, cô là đại diện Việt Nam phát biểu tại Diễn đàn Công nghiệp Văn hóa Thế giới ở Hàn Quốc. Cùng thời điểm, Meichan được đề cử tại WeChoice Awards 2023 ở hạng mục "Gương mặt Gen Z nổi bật".

Trong năm 2026, Meichan tiếp tục xuất hiện tại nhiều sự kiện đáng chú ý. Tháng 9, cô đảm nhận vai trò MC tiếng Anh - tiếng Hàn tại lễ khai trương Không gian Văn hóa ASEAN ở Jeonju, Hàn Quốc, theo lời mời của Ban Thư ký ASEAN - Hàn Quốc. Cô cũng tham gia các hoạt động giao lưu, quảng bá văn hóa trong những sự kiện liên quan đến Việt Nam và Hàn Quốc.

Hà Còi: Cơ phó điển trai từng gây sốt với những khoảnh khắc trong buồng lái

Hà Còi tên thật là Bùi Thanh Hà, sinh năm 2001 tại Hà Nội. Anh được cộng đồng mạng chú ý từ năm 2024 nhờ những video ghi lại công việc của một phi công, đặc biệt là hình ảnh trong buồng lái. Ngoại hình thư sinh, phong thái tự tin cùng giọng nói ấm áp giúp Hà Còi nhanh chóng trở thành gương mặt được nhiều bạn trẻ quan tâm trên TikTok.

Đằng sau những video thu hút lượt xem là hành trình theo đuổi nghề phi công của Thanh Hà. Được biết, Hà Còi từng thi đỗ Đại học Bách Khoa và hoàn thành 1 kỳ học tại đây. Tuy nhiên vì niềm đam mê trở thành phi công, anh chàng đã chọn chuyển hướng, theo học phi công chuyên nghiệp.

Hà Còi có hơn 3 năm học phi công, trong đó có 1 năm học tại Mỹ. Sau đó anh chàng trở về Việt Nam và tham gia chương trình huấn luyện tại Học viện Hàng không Vietjet. Sau hơn một năm học tập, huấn luyện, Thanh Hà chính thức trở thành cơ phó của hãng hàng không Vietjet Air.

Việc trở thành gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội đến với Hà Còi khá tình cờ. Anh từng chia sẻ ban đầu chỉ đăng tải hình ảnh, video như một cách ghi lại nhật ký cuộc sống, không nghĩ sẽ nhận được nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, những khoảnh khắc làm việc trong buồng lái nhanh chóng lan truyền, giúp anh được nhận diện rộng rãi bên cạnh công việc chuyên môn.

Hà Còi cũng là gương mặt được yêu thích trên MXH (Ảnh: FBNV)

Đến tháng 4/2026, Hà Còi tiếp tục gây chú ý khi thông báo dự định tạm dừng công việc bay để đi du học. Đây là một bước chuyển đáng kể sau khi anh đã có thời gian làm việc trong ngành hàng không và xây dựng được lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội.

Về mối quan hệ với Meichan, cả hai có cơ hội quen biết, gặp gỡ nhờ cùng làm sáng tạo nội dung trên MXH. Năm 2025, Meichan và Hà Còi trở thành tâm điểm bàn luận, vướng nghi vấn hẹn hò. Tuy nhiên cả hai vẫn lựa chọn giữ kín cho đến hiện tại mới chính thức công khai “nửa kia”.

Màn cầu hôn bất ngờ của Hà Còi và Meichan nhận được nhiều lời chúc phúc từ cộng đồng mạng. Nhiều người dành lời khen cả hai rất xứng đôi, đều là trai tài gái giỏi và “hóng” đám cưới sắp tới.