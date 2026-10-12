Phi công Hà Còi và Meichan: 2 năm yêu đương “giấu cả thiên hạ” nhưng cứ sơ hở là lộ ảnh

Sau hơn 2 năm yêu đương kín tiếng, cơ phó Hà Còi và YouTuber Meichan bất ngờ khiến cả cõi mạng rần rần khi chính thức công bố tin vui cầu hôn thành công, mở ra chương mới trong chuyện tình cảm.

Đáng chú ý, trước khi Hà Còi đăng tải loạt ảnh ngỏ lời với bạn gái trên bầu trời Florida (Mỹ), cả hai gần như không có bất kỳ chia sẻ công khai nào về mối quan hệ. Vì vậy mà quãng thời gian yêu đương kín tiếng của cặp đôi trai tài gái sắc cũng được công chúng nhắc lại.

Theo chia sẻ của Hà Còi, anh và Meichan đã có hơn 2 năm đồng hành bên nhau. Trong loạt ảnh công bố màn cầu hôn, nam cơ phó nhìn lại chặng đường tình yêu bằng những lời đầy xúc động: “Khi làm post này, mình vui và xúc động lắm, như một thước phim tua lại hành trình hơn 2 năm mà mình và em đã cùng nhau đi qua. Đây là những tấm ảnh mà có lẽ bản thân mình thích nhất, không phải vì chúng là những tấm ảnh đẹp nhất, mà là vì khoảnh khắc và câu chuyện đằng sau chúng”.

Màn cầu hôn lãng mạn của cặp đôi

Clip ghi lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trong 2 năm yêu nhau của Hà Còi và Meichan

Thực tế, chuyện tình của Hà Còi và Meichan được cư dân mạng đặt dấu hỏi từ năm 2025. Thời điểm đó, cả hai từng bị “team qua đường” bắt gặp cùng nhau đi ăn tối, đi chơi. Những khoảnh khắc xuất hiện cạnh nhau nhanh chóng làm dấy lên nghi vấn hẹn hò, song người trong cuộc không có bất kỳ chia sẻ nào liên quan đến chuyện tình cảm.

Cũng trong khoảng thời gian này, những bàn tán xoay quanh bộ ba Meichan - Hà Còi - Harry khiến câu chuyện càng nhận được nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, Hà Còi và Meichan đều không lên tiếng xác nhận hay phủ nhận mối quan hệ. Cả hai vốn khá kín tiếng trên mạng xã hội, chủ yếu chia sẻ nội dung liên quan đến công việc, cuộc sống cá nhân và những sở thích riêng, gần như không đề cập đến chuyện yêu đương.

Hình ảnh của Hà Coi và Meichan khi "team qua đường" bắt gặp

Đến tháng 6/2026, một chi tiết trong vlog của Hà Còi tiếp tục lọt vào tầm ngắm của các “thám tử mạng”. Trong video, anh chàng vô tình ghi lại cảnh ngồi trên ô tô và luyện tiếng Anh, với khung cảnh bên ngoài hướng ra một trường học. Cư dân mạng nhanh chóng liên hệ hình ảnh này với bài đăng của Meichan, khi cô cho biết mình đến chính ngôi trường đó để làm diễn giả. Từ sự trùng hợp về địa điểm, nhiều người suy đoán Hà Còi có thể đã đưa đón bạn gái đến sự kiện.

Ở thời điểm đó, loạt hint nhanh chóng khiến những từ khóa liên quan đến mối quan hệ của hai người được tìm kiếm sôi nổi trở lại. Dưới các bài đăng bàn luận, một số cư dân mạng còn chia sẻ rằng từng bắt gặp cặp đôi đi cùng nhau ngoài đời.

Hint hẹn hò của cặp đôi

Trong phía dưới các bài đăng liên quan đến Hà Còi và Meichan, cặp đôi cũng liên tục được nhận xét là xứng đôi từ ngoại hình, công việc đến nguồn năng lượng tích cực. Điều này hoàn toàn có cơ sở bởi cả hai đều đang có những hoạt động sôi nổi, có vị trí nhất định trong công việc của mình.

Meichan, tên thật Nguyễn Hà Trang, sinh năm 2000, là nhà sáng tạo nội dung được nhiều bạn trẻ yêu thích. Cô sở hữu kênh YouTube với gần 769.000 người đăng ký, gây chú ý nhờ ngoại hình xinh đẹp, nền tảng học vấn và tính cách thân thiện, đáng yêu. Những hình ảnh cùng nội dung cô chia sẻ trên mạng xã hội giúp Meichan được ưu ái gọi bằng những danh xưng như “con nhà người ta” hay “nữ thần thế hệ Gen Z”.

Thời gian gần đây, Meichan tiếp tục có nhiều hoạt động trong lĩnh vực ngoại giao văn hóa với những trải nghiệm tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam hay đảm nhận vai trò MC tại Lễ khánh thành Không gian Văn hóa ASEAN ở Hàn Quốc.

Trong khi đó, Bùi Thanh Hà, sinh năm 2001, được biết đến rộng rãi với biệt danh Hà Còi. Anh là cơ phó có ngoại hình điển trai, sở hữu lượng người theo dõi đáng kể trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok với khoảng 990.000 người theo dõi. Những video ghi lại khoảnh khắc làm việc trong buồng lái cùng hình ảnh chỉn chu, chuyên nghiệp giúp Hà Còi trở thành gương mặt quen thuộc với nhiều cộng đồng mạng.

Hà Còi cũng vừa có những cập nhật mới trong công việc khi quyết định sang Mỹ đi học một thời gian ngắn.