Ca sĩ Việt hát 5 bài nhận 2 tỷ đồng: 5 tuổi đã đi diễn quốc tế, doanh thu phim concert cao nhất mọi thời đại

Nếu nói đến một trong những tên tuổi nghệ sĩ hàng đầu của làng nhạc Việt hiện tại, không thể bỏ qua SOOBIN. Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ đang sở hữu sự nghiệp ngày càng thăng hoa, ghi dấu ấn bằng loạt bản hit, những dự án âm nhạc chất lượng cùng các thành tích nổi bật trên thị trường nhạc Việt.

787831547_1406392114772189_1617274920288282345_n

SOOBIN tên thật là Nguyễn Hoàng Sơn, sinh năm 1992 tại Hà Nội, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố anh là NSND Huỳnh Tú, nghệ sĩ đàn bầu, còn bà nội là NSƯT Lê Thị Hảo Yến, từng hoạt động trong lĩnh vực cải lương. Được bố truyền dạy đàn bầu từ năm 3 tuổi, SOOBIN sớm tiếp xúc với âm nhạc dân tộc và có cơ hội theo bố đi biểu diễn ở nước ngoài từ năm 5 tuổi, trong đó có các chuyến lưu diễn tại Nga và Hàn Quốc.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố anh là NSND Nguyễn Huỳnh Tú, nghệ sĩ đàn bầu, còn bà nội là NSƯT Lê Thị Hảo Yến, SOOBIN sớm bộc lộ năng khiếu và được bố hướng dẫn chơi đàn bầu từ năm 3 tuổi

Từ năm 6 tuổi, anh tham gia đội nghệ thuật thiếu nhi Hồ Gươm Xanh - Vàng Anh tại Hà Nội, thường xuyên biểu diễn trên các sân khấu trong nước và xuất hiện trên truyền hình. Những trải nghiệm từ thuở nhỏ giúp SOOBIN tích lũy kinh nghiệm sân khấu, đồng thời tạo nền tảng nghệ thuật trước khi anh theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.

Tuy có nền tảng nghệ thuật truyền thống, anh lựa chọn theo đuổi con đường âm nhạc hiện đại, bắt đầu hoạt động chuyên nghiệp từ năm 2012 và từng bước khẳng định tên tuổi qua các cuộc thi âm nhạc. Năm 2014, SOOBIN giành ngôi Á quân Ngôi Sao Việt.

Cũng trong năm 2016, sự xuất hiện của Phía Sau Một Cô Gái đã tạo nên bước ngoặt lớn trong sự nghiệp nam ca sĩ. Ca khúc nhanh chóng được đông đảo khán giả đón nhận, đưa SOOBIN trở thành một trong những giọng ca ballad nổi bật của Vpop.

Phía Sau Một Cô Gái - một trong những bản hit nổi tiếng trong sự nghiệp của SOOBIN

Trong nhiều năm, anh gắn liền với những bản tình ca được yêu thích như Đi Để Trở Về, Xin Đừng Lặng Im, Anh Đã Quen Với Cô Đơn, Nếu Ngày Ấy và Giá Như. Chất giọng giàu cảm xúc cùng cách thể hiện tự nhiên giúp SOOBIN tạo được dấu ấn riêng, đặc biệt với những ca khúc về tình yêu và những mối quan hệ nhiều tiếc nuối.

Dù thành công với ballad, SOOBIN không muốn giới hạn bản thân trong một màu sắc âm nhạc. Năm 2020, anh chính thức sử dụng nghệ danh SOOBIN, đồng thời chuyển hướng tập trung vào khai thác các khía cạnh âm nhạc đậm màu sắc R&B và hip-hop EP The Playah, gồm các ca khúc Trò Chơi, BlackJack và Tháng Năm.

Năm anh chính thức sử dụng nghệ danh SOOBIN cũng như tập trung vào khai thác các khía cạnh âm nhạc đậm màu sắc R&B và hip-hop

Đến năm 2024, album Bật Nó Lên đánh dấu giai đoạn chuyển mình đáng chú ý của nam ca sĩ. Album mang đến nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như Giá Như và Dancing In The Dark, cho thấy sự đa dạng trong màu sắc âm nhạc của SOOBIN.

Bước ngoặt tiếp theo đến với SOOBIN khi tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai năm 2024. Tại đây, nam ca sĩ không chỉ gây ấn tượng bởi giọng hát mà còn phô diễn khả năng chơi nhạc cụ, vũ đạo và làm chủ sân khấu.

Năm 2024, SOOBIN tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và giành danh hiệu -Fire với số điểm cao nhất trong chương trình

Anh giành danh hiệu X-Fire với số điểm cao nhất trong chương trình, qua đó cho thấy sự toàn diện của một nghệ sĩ trình diễn. Sức hút từ chương trình giúp SOOBIN tiếp cận thêm lượng lớn khán giả, đồng thời khiến tên tuổi và sức ảnh hưởng của anh tăng lên đáng kể.

Không chỉ dừng lại ở sức hút trên truyền hình, chương trình còn trở thành bệ phóng giúp SOOBIN gia tăng đáng kể lượng người hâm mộ, mở rộng tệp khán giả và nâng tầm vị thế trong làng nhạc Việt. Từ đây, nam ca sĩ liên tục được săn đón tại các sự kiện lớn, đồng thời trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng chú ý.

Theo nguồn tin trong giới booking được lan truyền, cát-xê của SOOBIN cho một set diễn khoảng 3-5 ca khúc tại các sự kiện lớn có thể chạm mốc 2 tỷ đồng

Theo nguồn tin trong giới booking, cát-xê của SOOBIN cho một set diễn khoảng 3-5 ca khúc tại các sự kiện lớn có thể chạm mốc 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là con số tham khảo từ nguồn tin trong ngành, mức thù lao thực tế còn phụ thuộc vào quy mô và yêu cầu của từng chương trình.

Sức hút của SOOBIN còn được thể hiện qua chuỗi ba đêm concert cá nhân All-Rounder tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM trong năm 2025, thu hút hơn 40.000 khán giả. Riêng hai đêm diễn tại Hà Nội nhanh chóng bán hết vé, khiến ê-kíp bổ sung thêm đêm diễn thứ hai. Thành công này không chỉ khẳng định sức hút của nam ca sĩ trên thị trường biểu diễn mà còn cho thấy anh đã đủ sức tạo dựng thương hiệu concert riêng, quy tụ lượng lớn khán giả bằng chính âm nhạc và dấu ấn trình diễn của mình.

Năm 2025, SOOBIN tổ chức thành công 3 concert cá nhân thu hút đến hơ 40 nghìn khán giả

Gần đây, SOOBIN tiếp tục chứng minh sức hút mạnh mẽ của mình với SOOBIN Live Concert Movie: All-Rounder, đưa trải nghiệm concert từ sân khấu đến màn ảnh rộng. Dự án không chỉ giúp nam ca sĩ mở rộng dấu ấn cá nhân mà còn ghi nhận thành tích phòng vé nổi bật, cho thấy sức hút của anh không dừng lại ở khán giả mua vé xem trực tiếp.

Sau gần ba tuần công chiếu, SOOBIN Live Concert Movie: All-Rounder khép lại hành trình tại rạp với doanh thu khoảng 13,5 tỷ đồng, trở thành phim concert của nghệ sĩ Việt có doanh thu cao nhất tại thời điểm đó, vượt qua Tri Âm The Movie: Người Giữ Thời Gian của Mỹ Tâm. Thành tích này tiếp tục nối dài chuỗi dấu mốc thành tích đáng nể trong sự nghiệp của SOOBIN.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, SOOBIN đang ở giai đoạn thăng hoa trong sự nghiệp

Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, SOOBIN đang ở giai đoạn thăng hoa trong sự nghiệp với loạt bản hit đình đám, những concert quy mô lớn cùng nhiều thành tích nổi bật cả về chuyên môn lẫn thương mại. Những dấu ấn liên tiếp trong thời gian qua càng khẳng định vị thế nghệ sĩ toàn năng của nam ca sĩ tại Vpop, đồng thời cho thấy sức hút ngày càng lớn của anh trên thị trường âm nhạc Việt.

Ảnh: FBNV