Đông Hùng nói thời gian trả nợ hàng chục tỷ

Mới đây, tại chương trình Sao Check trên VTV, ca sĩ Đông Hùng đã chia sẻ về khoảng thời gian 10 năm vắng bóng để lo trả nợ hàng chục tỷ cho gia đình.



Đông Hùng

Anh nói: "Tôi không hối tiếc về những gì đã qua vì có nó thì tôi mới có được cơ hội ngồi đây trò chuyện với chị Thụy Vân. Tôi vui vì trải qua những điều đó từ rất sớm.

Nếu tới tận năm tôi 40 tuổi hay 50 tuổi mới trải qua những điều đó thì tôi không nghĩ mình sẽ đứng dậy được.

Tôi đã trải qua hai cuộc thi là Sao Mai Điểm Hẹn và Vietnam Idol, rồi một khoảng thời gian không xuất hiện. Sau đó là khoảng thời gian tôi 30, 33 tuổi.

Đây là thời gian tôi lập gia đình, ra album đầu tiên. Cơ may đến với tôi khi tôi tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.

Những điều đó là bắt buộc phải xảy ra thì tôi mới có cơ hội ngồi đây để chia sẻ với chị Thụy Vân. Tôi trân trọng những khoảnh khắc như thế này".

MC Thụy Vân bày tỏ: "Lúc đó, tôi nghĩ Đông Hùng còn quá trẻ để vượt qua thử thách không hề dễ dàng. Con số 1 tỷ, 2 tỷ, 10 tỷ… rất nhiều thứ mà Đông Hùng phải trải qua, không thể cân đo đong đếm bằng con số. Đầu tiên tôi thương nhưng sau đó tôi cảm phục".

Thụy Vân

Đông Hùng chia sẻ: "Bây giờ ngồi nhìn lại những chuyện đó tôi lại có góc nhìn khác. Tôi cảm ơn chị Thụy Vân vì thương và phục tôi nhưng trong thời điểm đó, tôi không nghĩ nhiều như vậy vì không có nhiều thời gian để nghĩ.

Tôi chỉ nghĩ rằng, buổi sáng mở mắt tỉnh dậy tôi cần làm những gì để đáp ứng đủ cho ngày hôm đó. Những gì đếm được bao giờ cũng ít và rẻ".

Đông Hùng là một nam ca sĩ sở hữu giọng hát nội lực, truyền cảm và ngoại hình sáng sân khấu. Anh gây chú ý khi lọt vào Top 3 cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2012 (giành giải Ca sĩ triển vọng) và tiếp tục vào Top 3 Vietnam Idol 2014.

Dù sự nghiệp từng gặp không ít trắc trở và áp lực vì gánh nặng tài chính gia đình, anh vẫn kiên trì theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Với chất giọng pop-rock khỏe khoắn, Đông Hùng chinh phục khán giả qua nhiều sản phẩm chất lượng.

Hiện tại, anh có cuộc sống gia đình ấm áp bên vợ con và tiếp tục gắn bó bền bỉ với nghệ thuật.