Không thể tin nổi đây là Đan Trường

Mới đây, Đan Trường gây chú ý khi xuất hiện giao lưu với khán giả tại quán cà phê của mình. Không chỉ thu hút sự quan tâm bởi hoạt động kinh doanh mới, nam ca sĩ còn khiến nhiều người bất ngờ với diện mạo trẻ trung đến khó tin. Ở tuổi 50, "anh Bo" vẫn giữ được gương mặt điển trai, làn da khỏe ít nếp nhăn cùng phong cách thời trang hiện đại, khiến dân tình không khỏi xuýt xoa.

Xuất hiện tại quán cà phê, Đan Trường còn diện trang phục tông be trẻ trung, phối áo khoác dáng rộng cùng áo thun trắng và quần sáng màu. Nam ca sĩ đeo kính gọng đen, tạo hình vừa hiện đại vừa có nét thư sinh. Trong những khoảnh khắc giao lưu, chụp ảnh cùng khán giả, anh liên tục nở nụ cười, cho thấy sự thân thiện và gần gũi.

Visual Đan Trường hiện tại khiến nhiều người bất ngờ

Trước đó không lâu, hình ảnh Đan Trường với giao diện cá tính khiến dân tình bàn tán. Nam ca sĩ diện áo cổ lọ đen, khoác ngoài áo da, kết hợp dây chuyền bạc bản lớn và mái tóc nhuộm sáng. Bộ trang phục mang hơi hướng cá tính, thời thượng, khác với hình ảnh lãng tử quen thuộc của nam ca sĩ trong nhiều năm trước. Kiểu tóc dựng phồng càng làm diện mạo của anh thêm nổi bật.

Nhiều người vốn đã quen với danh xưng ca sĩ không tuổi của Đan Trường, song mỗi lần nam ca sĩ xuất hiện với diện mạo mới, mạng xã hội vẫn có dịp xôn xao. Từ kiểu tóc vàng nổi bật đến mái tóc nâu được tạo kiểu bồng bềnh, "anh Bo" liên tục làm mới hình ảnh, khiến vẻ ngoài ở tuổi 50 càng trở thành chủ đề được bàn luận.

Ở tuổi 50 nhưng Đan Trường vẫn không ngại thử nghiệm phong cách trẻ trung, cá tính

Sinh năm 1976, Đan Trường là một trong những giọng ca gắn liền với thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả Việt. Tên tuổi anh bùng nổ từ cuối thập niên 1990 với loạt ca khúc như Kiếp Ve Sầu, Đi Về Nơi Xa, Tình Khúc Vàng, Mãi Mãi Một Tình Yêu. Không chỉ sở hữu giọng hát đặc trưng, nam ca sĩ còn từng tạo nên cơn sốt nhờ gương mặt thư sinh, mái tóc bổ luống và phong cách thời trang trở thành dấu ấn của một thời.

Sau nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Đan Trường vẫn duy trì lịch trình biểu diễn, tham gia các chương trình âm nhạc và thực hiện những sản phẩm mới. Năm 2025, nam ca sĩ tổ chức liveshow kỷ niệm 30 năm ca hát mang tên Dấu Ấn Thanh Xuân, quy tụ nhiều nghệ sĩ khách mời và đông đảo khán giả. Chương trình cho thấy sức sống của những ca khúc từng làm nên tên tuổi Đan Trường, đồng thời khẳng định sự gắn bó lâu dài giữa anh và người hâm mộ.

Nhan sắc khiến fan nữ đổ gục của Đan Trường những năm 2000

Sau 3 thập kỷ làm nghề, Đan Trường vẫn là cái tên được nhiều khán giả yêu mến

Đan Trường từng tiết lộ những thói quen chăm sóc ngoại hình, từ tập luyện, ăn uống. Sự chỉn chu trong hình ảnh cùng khả năng biến hóa phong cách giúp anh duy trì diện mạo trẻ trung qua nhiều năm.

Bên cạnh việc duy trì hoạt động nghệ thuật, Đan Trường cũng tích cực mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh. Cuối tháng 5 vừa qua, anh khai trương quán cà phê tại TP.HCM với không gian trưng bày nhiều kỷ vật gắn liền với hơn 30 năm ca hát. Đến tháng 9 vừa qua, Đan Trường thông báo đưa thương hiệu ra miền Bắc, với cơ sở mới tại khu vực Quảng trường 3/2, Bắc Ninh.

Bên cạnh đi hát thì Đan Trường đầu tư kinh doanh cà phê

Ảnh: FBNV