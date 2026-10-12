Chỉ có thể là Việt Nam: Hoàng tử tình ca “thi đâu thắng đó” vừa lập cú “ăn 3” thì bị trường kêu về thi học kỳ

Gần đây, bên cạnh những bàn luận về thành tích và các giải thưởng của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Hà An Huy tiếp tục nhận được sự chú ý từ khán giả khi bài đăng của trường đại học nơi nam ca sĩ đang theo học được chia sẻ trên mạng xã hội.

Bài đăng trên mạng xã hội của trường đại học Hà An Huy đang theo học nhận được nhiều sự quan tâm

Cụ thể, trên Threads, nhà trường đăng tải bài viết với nội dung hài hước, mời Hà An Huy, sinh viên K34 Khoa Âm nhạc ứng dụng, mã số sinh viên A41623, trở về trường thi học kỳ. Khi được nhắc rằng nam sinh hiện là “Chiến tướng của năm” tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, nhà trường lập tức thay đổi cách xưng danh, gọi anh là “Chiến tướng của năm Hà An Huy” và tiếp tục mời trở về thi học kỳ. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng khi dù Hà An Huy là nghệ sĩ nổi tiếng nhưng vẫn được trường học nhắc nhở về việc quay về trường thi cử.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng khi dù là nghệ sĩ nổi tiếng nhưng Hà An Huy vẫn được trường học nhắc nhở về việc quay về trường thi cử.

Màn tung hứng này khiến nhiều người bật cười bởi dù vừa được vinh danh tại một chương trình truyền hình, Hà An Huy vẫn phải trở về trường hoàn thành kỳ thi như bao sinh viên khác. Đây là kiểu meme quen thuộc trên mạng xã hội, lấy sự đối lập giữa danh hiệu, địa vị và những nghĩa vụ đời thường làm yếu tố gây cười. Dù đạt thành tích lẫy lừng đến đâu, khi trở về đúng bối cảnh, nhân vật vẫn phải thực hiện những trách nhiệm không thể bỏ qua.

Hà An Huy là một trong những gương mặt trẻ có thành tích nổi bật của làng nhạc Việt những năm gần đây. Sinh năm 2002, nam ca sĩ từng hai lần giành ngôi Quán quân tại Big Song Big Deal 2022 và Vietnam Idol 2023. Ở Big Song Big Deal, anh gây ấn tượng với những sáng tác như Tâm Trí Tôi, Miền Xa Xôi và Bức Họa Nơi Xa. Một năm sau, Hà An Huy tiếp tục chinh phục khán giả tại Vietnam Idol 2023 với 43,7% tổng lượt bình chọn. Trong sự nghiệp âm nhạc, Hà An Huy ghi dấu ấn với những ca khúc tình ca giàu cảm xúc như Tâm Trí Tôi, Miền Xa Xôi, Bức Họa Nơi Xa và Nhức Tiềm Thức,.... mang màu sắc tự sự, lãng mạn đặc trưng trong âm nhạc của nam ca sĩ.

Hà An Huy từng giành danh hiệu Quán quân Big Song Big Deal và Quán quân Vietnam Idol 2023

Bên cạnh thành tích tại các cuộc thi, Hà An Huy còn xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, là con trai NSƯT Minh Phương và cháu ngoại NSND Thúy Mơ. Tuy nhiên, nam ca sĩ lựa chọn phát triển trong thị trường nhạc trẻ với vai trò ca sĩ kiêm nhạc sĩ sáng tác. Anh từng theo học ngành Thanh nhạc tại Khoa Âm nhạc ứng dụng, Trường Đại học Thăng Long, thuộc khóa K34 và trúng tuyển năm 2021.

Mới đây, việc tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 giúp tên tuổi Hà An Huy đến gần hơn với đông đảo khán giả, đồng thời đưa tên tuổi nam ca sĩ trở lại tâm điểm chú ý sau khoảng thời gian tương đối im ắng. Xuyên suốt hơn ba tháng đồng hành cùng chương trình, anh ghi dấu ấn qua nhiều sân khấu mang màu sắc âm nhạc đa dạng, cho thấy khả năng biến hóa trong trình diễn lẫn thế mạnh sáng tác.

Mới đây, việc tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 giúp tên tuổi Hà An Huy đến gần hơn với đông đảo khán giả

Khép lại hành trình tại chương trình, Hà An Huy được trao danh hiệu Chiến tướng của năm nhờ sở hữu điểm Hỏa Lực cá nhân cao nhất trong số các Anh Tài từng đảm nhận vai trò Chiến tướng qua các Công diễn. Giải thưởng là sự ghi nhận cho những màn thể hiện của nam ca sĩ trong suốt chương trình, đồng thời nối dài thành tích của anh sau hai lần đăng quang tại Big Song Big Deal 2022 và Vietnam Idol 2023.

Danh hiệu Chiến tướng của năm chính là giải thưởng lớn thứ 3 trong sự nghiệp của Hà An Huy

Bên cạnh năng lực âm nhạc, tính cách hài hước, đôi khi có phần tưng tửng của Hà An Huy cũng giúp anh chiếm được cảm tình của người xem. Trái ngược với hình ảnh giàu cảm xúc trên sân khấu, nam ca sĩ ngoài đời thường mang đến những khoảnh khắc vô tư, duyên dáng. Sự tương phản giữa hai khía cạnh này góp phần tạo nên hình ảnh một Anh Tài vừa có thực lực, vừa sở hữu nét tính cách riêng, qua đó giúp anh mở rộng lượng người hâm mộ trong thời gian chương trình lên sóng.

Dù sở hữu loạt thành tích lớn, Hà An Huy vẫn phải thi học kỳ, tạo nên tình huống hài hước khiến cộng đồng mạng thích thú.

Dù đã hai lần giành ngôi Quán quân tại các cuộc thi âm nhạc và mới đây tiếp tục nhận danh hiệu Chiến tướng của năm, Hà An Huy vẫn không thể bỏ qua nhiệm vụ thi học kỳ. Chính sự đối lập giữa loạt thành tích trên sân khấu và chuyện học hành đời thường đã tạo nên tình huống hài hước, giúp bài đăng của nhà trường nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Ảnh: FBNV