Thu nhập của vợ chồng Công Phượng - Viên Minh đến từ đâu?

Sau gần 6 năm kết hôn, Công Phượng và Viên Minh vẫn là một trong những cặp vợ chồng nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Trong khi Công Phượng tiếp tục theo đuổi sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp, Viên Minh lựa chọn cuộc sống tương đối kín tiếng, ít xuất hiện trên truyền thông.

Tuy nhiên, ngoài cuộc sống gia đình, công việc và thu nhập của hai người cũng là chủ đề đáng chú ý. Nếu Công Phượng từng được nhắc đến với những hợp đồng bóng đá trị giá hàng tỷ đồng, Viên Minh lại có vai trò quản lý trong doanh nghiệp khai thác hình ảnh, thương mại của chồng.

Vợ chồng Công Phượng - Viên Minh

Công Phượng và thu nhập đến từ bóng đá

Sinh năm 1995 tại Nghệ An, Nguyễn Công Phượng từng có thời gian thi đấu cho nhiều đội bóng trong và ngoài nước như HAGL, Incheon United (Hàn Quốc), Sint-Truidense (Bỉ) và Yokohama FC (Nhật Bản). Hiện tại, tiền đạo 31 tuổi đang khoác áo CLB Thành phố Đồng Nai tại V-League 2026–2027, sau khi đội bóng giành quyền thăng hạng từ giải hạng Nhất.

Công Phượng góp mặt trong trận đấu CLB Thành phố Đồng Nai đánh bại Bình Minh Sài Gòn với tỷ số 4-3 tại vòng loại Cúp quốc gia. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của đội bóng trong mùa giải mới, sau ba trận toàn thua tại V-League.

Về thu nhập, một trong những con số đáng chú ý nhất liên quan đến Công Phượng xuất hiện khi anh quyết định rời Nhật Bản để gia nhập CLB Trường Tươi Bình Phước vào tháng 9/2024.

Cụ thể, hợp đồng của Công Phượng có thời hạn 3 năm, kèm điều khoản ưu tiên gia hạn thêm một mùa giải. Đội bóng khi đó được cho là đáp ứng mức phí khoảng 6 tỷ đồng mỗi mùa. Nếu tính theo mức 6 tỷ đồng mỗi năm, giá trị đãi ngộ trong ba năm có thể lên tới khoảng 18 tỷ đồng.

Công Phượng rời Nhật Bản để gia nhập CLB Trường Tươi Bình Phước vào tháng 9/2024

Trước đó, khi khoác áo CLB TP.HCM năm 2020, Công Phượng cũng từng được nhắc đến với mức lương khoảng 120 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm tiền thưởng và phụ cấp. Trong thời gian thi đấu tại Yokohama FC, mức lương của nam cầu thủ được đề cập tới khoảng 5 tỷ đồng/năm.

Như vậy, bóng đá vẫn là nguồn thu được biết đến rõ ràng nhất của Công Phượng, dù mức lương thực nhận ở thời điểm hiện tại chưa được công khai một cách rõ ràng.

Vợ thạc sĩ Quản trị kinh doanh điều hành công ty riêng

Tô Ngọc Viên Minh - vợ của Công Phượng từng du học tại Bỉ và nhận bằng thạc sĩ xuất sắc ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học RMIT vào tháng 8/2019. Đáng chú ý, trước khi tổ chức đám cưới, Công Phượng và Viên Minh đã cùng phát triển một doanh nghiệp riêng mang tên Công ty TNHH Thương mại Tiếp thị Thể thao PM, bắt đầu hoạt động từ tháng 7/2019.

Công Phượng là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, trong khi Viên Minh được ủy quyền quản lý, điều hành. Công ty phụ trách các hoạt động liên quan đến hình ảnh, truyền thông và khai thác thương mại của nam cầu thủ. Tên viết tắt PM cũng được giới thiệu là sự kết hợp giữa tên Công Phượng và Viên Minh. Các ngành nghề đăng ký khá đa dạng, bao gồm thương mại hàng hóa, dụng cụ thể thao, quảng cáo, tư vấn quản lý và dịch vụ ăn uống.

Việc thành lập doanh nghiệp cho thấy Công Phượng đã có định hướng khai thác thương mại từ thương hiệu cá nhân, thay vì chỉ phụ thuộc vào các hợp đồng thi đấu. Trong đó, Viên Minh đóng vai trò quản lý, hỗ trợ công việc kinh doanh khi chồng thường xuyên tập luyện, thi đấu.

Viên Minh làm công việc điều hành, quản lý công ty đứng tên chồng

Nhiều hoạt động kinh doanh ngoài sân cỏ, cuộc sống gia đình kín tiếng

Thực tế, Công Phượng bắt đầu thử sức với kinh doanh từ khá sớm. Tháng 11/2017, anh mở quán CP10 Coffee đầu tiên tại Pleiku (Gia Lai), với số vốn đầu tư khoảng 400 triệu đồng. Đến tháng 5/2018, thương hiệu tiếp tục có thêm một cơ sở tại Hà Nội.

Tuy nhiên, không phải dự án nào cũng được duy trì lâu dài. Tháng 10/2020, Công Phượng đã rút vốn khỏi cơ sở CP10 Coffee tại Hà Nội.

Ngoài cà phê, tiền đạo này còn từng hợp tác với đồng đội Đông Triều kinh doanh nhà hàng bánh tráng thịt heo, tham gia mô hình cà phê Ông Bầu và phát triển các sản phẩm mang thương hiệu riêng.

Đến tháng 6/2024, khi còn thi đấu tại Nhật Bản, Công Phượng tiếp tục hợp tác cùng Yokohama FC ra mắt thương hiệu Route to Dream. Thương hiệu này kinh doanh những sản phẩm gia dụng như cốc nước, tạp dề, lót cốc và các phụ kiện liên quan đến cà phê, mang những hình ảnh đặc trưng của Việt Nam.

Có thể thấy, Công Phượng tham gia vào nhiều loại hình kinh doanh khác nhau, từ đó nguồn thu nhập đa dạng, phía sau luôn có Viên Minh âm thầm hỗ trợ

Bên cạnh công việc, Công Phượng và Viên Minh duy trì cuộc sống gia đình ít phô trương. Hai người kết hôn tháng 11/2020 và có một con trai sinh năm 2021, thường được gọi bằng biệt danh Mito. Trong thời gian Công Phượng thi đấu tại Nhật Bản, Viên Minh cùng con sang sinh sống, đồng hành với chồng.

Sau khi Công Phượng trở về Việt Nam thi đấu, gia đình tiếp tục giữ sự kín đáo trong đời sống riêng. Những hình ảnh được chia sẻ chủ yếu gắn với các dịp sum họp, thăm quê và gặp gỡ người thân.

Có thể thấy, bên cạnh khoản đãi ngộ hàng tỷ đồng từng được truyền thông đề cập trong sự nghiệp bóng đá của Công Phượng, hai vợ chồng còn phát triển những hoạt động kinh doanh và khai thác thương hiệu cá nhân. Dù tổng thu nhập hiện tại chưa được tiết lộ, công việc của Công Phượng và vai trò quản lý doanh nghiệp của Viên Minh cho thấy cả hai đã xây dựng những hướng đi nghề nghiệp bổ trợ cho nhau.